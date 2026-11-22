Snapshot Ο Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει τη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας από την περίοδο των μνημονίων έως σήμερα, με επίκεντρο την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Ντέκλαν Κοστέλο, πρώην επικεφαλής της τρόικας στην Ελλάδα, εξέφρασε δημόσια συγχαρητήρια για την επιτυχή αξιοποίηση των 35,95 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς απώλειες πόρων.

Το πρόγραμμα έχει οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις σε τομείς όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, η ανανέωση δημόσιων μεταφορών, η υγειονομική υποδομή και η ψηφιακή μετάβαση.

Η κυβέρνηση κριτικάρει την αντιπολίτευση για την αρνητική της στάση απέναντι στο πρόγραμμα, παρά τα θετικά σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει επιπλέον πόρους από νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα στηρίξουν περαιτέρω κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες έως το 2026. Snapshot powered by AI

Στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα από την περίοδο των μνημονίων έως σήμερα, με αιχμή την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα συγχαρητήρια του πρώην επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και στελέχους της τρόικας, Ντέκλαν Κοστέλο.

«Από την Ελλάδα της τρόικας στην Ελλάδα που δέχεται συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αξιοποίησε, σύμφωνα με τον ίδιο, το σύνολο των διαθέσιμων πόρων ύψους 35,95 δισ. ευρώ για επιχορηγήσεις και δάνεια.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στην υλοποίηση του προγράμματος, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα των μνημονίων ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Η Ελλάδα του 2026 είναι παράδειγμα επιτυχίας».

Ειδικότερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρει: «Από την Ελλάδα της τρόικας στην Ελλάδα που δέχεται συγχαρητήρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή! Και μάλιστα από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη χώρα μας και τις δυσκολίες που πέρασε: τον Ντέκλαν Κοστέλο.Προσέξτε την αντίθεση!

Ο Ντέκλαν Κοστέλο ήταν από το 2014 ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της τρόικας στις διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές κυβερνήσεις. Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος μάς συγχαίρει, με ειδική ανάρτησή του, για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά προγράμματα στην ιστορία μας, δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης (το μεγαλύτερο κατά κεφαλή σε ολόκληρη την ΕΕ).

Υπογραμμίζει μάλιστα πως είναι «μια ενθαρρυντική στιγμή για την Ελλάδα» και πως αντανακλά μια «εντυπωσιακή συλλογική προσπάθεια». Kι όλα αυτά χωρίς να χάσουμε ούτε ένα ευρώ από τα 35,95 δις. ευρώ που είχαμε στη διάθεσή μας για επιχορηγήσεις και δάνεια!Δεν πρόκειται για μια τυπική φιλοφρόνηση.

Ο Κοστέλο αναφέρεται σε συγκεκριμένα πράγματα που αλλάζουν την καθημερινότητα: στα σπίτια που ανακαινίστηκαν και έχουν πλέον ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας, στα λεωοφορεία που αποκτήθηκαν, στα Nοσοκομεία και Κέντρα Υγείας που αναβαθμίστηκαν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και στην επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών γενικότερα. Αναφέρεται ακόμα στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, σε οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα που αποκαταστάθηκαν μετά από φυσικές καταστροφές. Αλλά και σε δάνεια που στηρίζουν ιδιωτικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην καινοτομία και στις εξαγωγές.

Είχα την ευκαιρία να συμβάλω προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια από τρία διαφορετικά Υπουργεία: με το «Εξοικονομώ» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές στο Υπουργείο Οικονομικών. Γνωρίζω, λοιπόν, από πρώτο χέρι πόση δουλειά χρειάστηκε, και μάλιστα μέσα σε εξαιρετικά πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

Και γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στον Νίκο Παπαθανάση, στον Θεόδωρο Σκυλακάκη, στον Άκη Σκέρτσο και σε όλη την ομάδα που εργάστηκε συστηματικά για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου!Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, εξίσου χαρακτηριστική αντίθεση: αυτή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αντιπολίτευση. Την ώρα που η Κομισιόν αξιολογεί θετικά τα τελικά αιτήματα πληρωμής, η αντιπολίτευση συνεχίζει να μιλά για μια τάχα τεράστια αποτυχία. Ποιον να πιστέψουμε άραγε; Αυτούς που παρακολουθούν βήμα-βήμα κάθε ορόσημο και κάθε έργο ή αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι όλα πηγαίνουν στραβά σε αυτό τον τόπο; Είναι να απορεί κανείς με τη μικροψυχία ορισμένων, που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τίποτα θετικό σε όσα κάνουμε!

Την ίδια ώρα, από τα τρία νέα ευρωπαϊκά Ταμεία, δηλαδή το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης, θα λάβουμε πόρους που αντιστοιχούν σε «μισό Ταμείο Ανάκαμψης». Κι έτσι θα μπορέσουμε να τρέξουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και συρμούς μετρό, social leasing για να αποκτήσουν ευάλωτοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νέες κοινωνικές κατοικίες και φοιτητικές εστίες.

Οι πολίτες δικαιολογημένα ζητούν περισσότερα και έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά άλλο η καλόπιστη κριτική και άλλο η συστηματική απαξίωση μιας προσπάθειας που αναγνωρίζεται διεθνώς.Η Ελλάδα των μνημονίων ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Η Ελλάδα του 2026 είναι παράδειγμα επιτυχίας!».