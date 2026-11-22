Snapshot Ξεκινά νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ του κόμματος Yashar του Άιζενκοτ και του Likud του Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών, για να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

Το Likud θέτει όρους για τη συμμετοχή του, όπως τερματισμό προσωπικών επιθέσεων και αποκλεισμό των αραβικών κομμάτων από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Το Likud απαιτεί συμφωνία σε πολιτικές, όπως την απόρριψη της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους και διατήρηση ισραηλινού ελέγχου σε συγκεκριμένα εδάφη.

Ο Άιζενκοτ απειλεί να σχηματίσει κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης αν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν σύντομα. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ του κόμματος «Γιασάρ» του βουλευτή Άιζενκοτ και του «Λικούντ» του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου πρόκειται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ.

Οι αντιπροσωπείες του κεντρώου Yashar του Άιζενκοτ και του Likoud είχαν ραντεβού στη 13.00 ώρα Ελλάδας σε ένα ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 14, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Κυριακή.

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Ynet» αναφέρει ότι ο Νετανιάχου συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς.

Προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως την 6η Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά 14 ημέρες, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, όπου κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.

Με 48 έδρες στην Κνεσέτ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 61 έδρες, ο συνασπισμός του παραμένει, ωστόσο, διχασμένος ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι επιλογές ποικίλλουν, από μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα έως μια προσέγγιση με τα αραβικά κόμματα ή τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Χθες, το Γιασάρ παρουσίασε τη διεξαγωγή των συνομιλιών ως «μια πραγματική δέσμευση υπέρ του σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης», διευκρινίζοντας ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες.

Ωστόσο, το Λικούντ έθεσε αμέσως μετά αρκετούς όρους για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Οι όροι του Νετανιάχου

Το Λικούντ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό «όλων των προσωπικών επιθέσεων και της υποκίνησης μίσους» που, σύμφωνα με το ίδιο, στρέφονται κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, καθώς και τη δέσμευση για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως εθνικού κράτους του εβραϊκού λαού», χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.

Αξιώνει επίσης μια συμφωνία επί διαφόρων σημαντικών πολιτικών προσανατολισμών, ιδίως την απόρριψη της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου σε εδάφη στη Συρία, στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει οι συζητήσεις να συνεχιστούν επ’ αόριστον: εάν οι διαπραγματεύσεις δεν σημειώσουν πρόοδο, «σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσω να διευρύνω, είτε πριν είτε μετά την ορκωμοσία της» στο Κοινοβούλιο, δήλωσε την Παρασκευή.

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