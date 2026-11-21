Snapshot Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τα ελληνικό και ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ για εμπόδια στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας.

Ο Φιντάν τόνισε ότι το ζήτημα των F-35 πρέπει να κλείσει και υποστήριξε ότι οι ομάδες πίεσης επηρεάζουν αρνητικά τις αμερικανοτουρκικές αμυντικές σχέσεις.

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή από πιθανή νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

Η Τουρκία προωθεί περιφερειακές συμμαχίες όπως την Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει ανάπτυξη στρατευμάτων στην Υεμένη.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει δώσει εντολή για την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου των Τούρκων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκκρεμότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν στην Εθνοσυνέλευση. Snapshot powered by AI

Στο ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μέρος των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Άγκυρα στην προσπάθειά της να επιτύχει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι δύο ομάδες πίεσης ασκούν επιρροή στην αμερικανική πολιτική, συνδέοντας τη δράση τους με τις εκκρεμότητες στις αμυντικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και το ζήτημα των μαχητικών F-35.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT Haber, απαντώντας στις ερωτήσεις του γενικού συντονιστή εκδόσεων της εφημερίδας Türkiye και αρθρογράφου της.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι παγκόσμιοι συσχετισμοί ισχύος, οι περιφερειακές αμυντικές συμμαχίες, η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον, οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA, το ζήτημα των F-35 και η απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

F-35: «Το ζήτημα πρέπει να κλείσει»

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων και των εκκρεμοτήτων σε ό,τι αφορά τα μαχητικά F-35, τόνισε:

«Όταν ο κ. Τραμπ και ο κ. Ερντογάν συναντώνται, αυτό το ζήτημα πρέπει να τελειώσει, να κλείσει και να φύγει από την ατζέντα μας. Διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη λογική του. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται ούτε για μια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Επίσης, ο Φιντάν μίλησε για έντονες δραστηριότητες άσκησης επιρροής στην Ουάσινγκτον και υποστήριξε πως το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνουν στην αμερικανική εσωτερική πολιτική.

Είπε ότι οι δραστηριότητες των δικτύων τους στις ΗΠΑ θέλουν να απομακρύνουν την Τουρκία από την αμερικανική αμυντική συνεργασία και να αποκτήσουν πλεονεκτήματα για τον εαυτό τους .

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν αγοράσει ρωσικά αμυντικά συστήματα. Σε ποια από αυτές επέβαλαν οι ΗΠΑ κυρώσεις CAATSA» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας ενοχλεί ορισμένες δυνάμεις, πρωτίστως το Ισραήλ, και ότι πραγματοποιούνται εκτεταμένες δραστηριότητες άσκησης επιρροής στις ΗΠΑ.

Κατά τον Φιντάν, η υπόθεση με την απόκτηση των F-35 έχει εξελιχθεί σε σύγκρουση ομάδων πίεσης, με το ισραηλινό και το ελληνικό λόμπι να επηρεάζουν την αμερικανική πολιτική.

Δήλωσε ότι η στάση, η βούληση, οι αρχές και οι αξίες της Τουρκίας στην περιοχή δεν έχουν γίνει καλά δεκτές από ορισμένες μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή, κυρίως το Ισραήλ, και σημείωσε ότι διεξάγονται εκτεταμένες προσπάθειες άσκησης πίεσης στις ΗΠΑ.

Παρά την πίεση που ασκείται από το λόμπινγκ, ο Φιντάν τόνισε ότι υπάρχει βούληση εντός της αμερικανικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό, λέγοντας:

«Εδώ και πάλι, θα δούμε μια διαμάχη μεταξύ εκείνων που λένε "Πρώτα η Αμερική ή το Ισραήλ;" Αλλά όπως είπα, υπάρχει βούληση εντός της κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να προχωρήσουμε με κάπως συστηματικό και πειθαρχημένο τρόπο σε αυτό το θέμα».

«Πολύ σημαντική η σχέση Ερντογάν - Τραμπ»

Στο πεδίο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ο Φιντάν εξήρε την προσωπική σχέση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Όπως γνωρίζετε, μεταξύ του προέδρου μας και του κ. Τραμπ υπάρχει μια πραγματικά πολύ σημαντική σχέση, η οποία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα διπλωματίας μεταξύ ηγετών. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης διαχειριστήκαμε πολλά ζητήματα, ορισμένα από τα οποία έγιναν γνωστά στη δημόσια σφαίρα και άλλα όχι. Υπήρξαν θέματα που επιλύθηκαν. »Ιδιαίτερα η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συρία και το Ιράκ ήταν ένα ζήτημα απολύτως κεντρικό για το σχέδιό μας σχετικά με μια περιοχή απαλλαγμένη από την τρομοκρατία. »Η ανάδειξη και η διατήρηση της σταθερότητας στη Συρία ήταν επίσης εξαιρετικά θετική εξέλιξη τόσο για την ασφάλεια της Τουρκίας όσο και για την περιφερειακή σταθερότητα».

«Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος - Ο πόλεμος είναι η δουλειά μας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών για τη στρατιωτική εμπειρία και τις δυνατότητες της χώρας του.

Αρχικά, εξήρε την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον τρόπο με τον οποίο οι τουρκικοί κρατικοί μηχανισμοί αξιολογούν τις διεθνείς εξελίξεις.

«Ο πρόεδρός μας, όπως ανέφερα, είναι πραγματικά ένας εξαιρετικά σοφός ηγέτης. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι διπλωμάτες μας γνωρίζουν πώς πρέπει να αξιολογούν κάθε ζήτημα».

Ακολούθως, προχώρησε στην ακόλουθη χαρακτηριστική δήλωση:

«Είμαστε πλέον ένας λαός που γνωρίζει τι σημαίνει πόλεμος. Ο πόλεμος είναι η δουλειά μας. Έχουμε πολεμήσει πολύ. Ο Θεός να μας κρατά μακριά από τον πόλεμο, αλλά όταν τίθεται ζήτημα πολέμου, είναι σαν να μας βάζουν μια ερώτηση από την ύλη που γνωρίζουμε. Μην ανησυχείτε».

Αναφερόμενος στη συνάντηση των τριών ηγετών στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC), ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Είναι σημαντικό ότι οι τρεις ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της πλατφόρμας Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού. Όπως γνωρίζετε, ζούμε μέσα σε ένα σύστημα εθνικών κρατών. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο οι διάφορες παράμετροι ισχύος, όπως η οικονομική, η πολιτική, η τεχνολογική και η κοινωνική, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται διαρκώς. »Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 200 εθνικά κράτη καταγεγραμμένα στον ΟΗΕ. Αν θεωρήσουμε ότι περίπου 140 από αυτά λειτουργούν ως κανονικά κράτη, βλέπουμε ότι ένα ηγεμονικό σύστημα που διαμορφώθηκε αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφορούσε μόλις 55 αναγνωρισμένα κράτη δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει αποτελεσματικά».

Ο Φιντάν υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε ουσιαστική επανεξέταση της αμερικανικής στρατηγικής.

«Ιδιαίτερα με την κυβέρνηση Τραμπ, το αμερικανικό κράτος επανεξέτασε την υφιστάμενη παγκόσμια στρατηγική του. Αποφάσισε να μεταβάλει ορισμένους από τους ρόλους που είχε αναλάβει μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. »Αυτό αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη θέση των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, το δυτικό ημισφαίριο, αλλά και τον τεχνολογικό και οικονομικό ανταγωνισμό, όπου λαμβάνονται νέες και ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις. »Παραδοσιακά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούσαν μαζί με τους συμμάχους τους. Η ύπαρξη ενός σταθερού αριθμού συμμάχων δημιουργούσε ένα περιβάλλον σταθερότητας. »Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, χώρες που βρίσκονταν κάτω από την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας, όπως τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ασκούσαν σε μεγάλο βαθμό την πολιτική ασφάλειας και την εξωτερική πολιτική τους στον αυτόματο πιλότο, χωρίς να αντιλαμβάνονται σημαντικές αλλαγές».

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον επανεξέτασε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα βάρη και οι ευθύνες στο εσωτερικό των συμμαχιών.

«Με το σύνθημα "Πρώτα η Αμερική", επανεξέτασαν τις σχέσεις τους με τις συμμαχίες και είπαν ότι δεν θα πρέπει να επωμίζονται οι ίδιοι ολόκληρο το βάρος. Αρχικά, στο ΝΑΤΟ τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση το ζήτημα του επιμερισμού των αμυντικών δαπανών. Τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας αποδέχθηκαν αυτή την επιχειρηματολογία. Ωστόσο, δεν επρόκειτο μόνο για μια πιο ισόρροπη κατανομή των οικονομικών βαρών. Παρατηρούσαμε επίσης μια μεταβολή στην κατανομή των ευθυνών και στην αντίληψη της αλληλεγγύης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν πλέον να μη θεωρούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια δική τους ευθύνη στον ίδιο βαθμό όπως στο παρελθόν».

Ο Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της Κίνας και στον ρόλο της Ρωσίας στη νέα διεθνή πραγματικότητα.

«Η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιδείξει η Κίνα, ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, σε συνδυασμό με την παράλληλη ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της, την έχει μετατρέψει πλέον σε παγκόσμιο παράγοντα που ανταγωνίζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. »Η Ρωσία, από την πλευρά της, διαθέτει πολύ σημαντική πυρηνική ισχύ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη μετά τις ΗΠΑ. Διαθέτει επίσης οικονομικούς πόρους και εξακολουθεί να αντέχει, παρά τον εξαιρετικά καταστροφικό πόλεμο. »Επομένως, είναι σημαντικό αυτές οι τρεις χώρες να συναντώνται και να συζητούν συγκεκριμένα ζητήματα. »Ακόμη και αν δεν μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις υφιστάμενες κρίσεις, τουλάχιστον δεν εκφράζουν πρόθεση να επιδεινώσουν την κατάσταση. Συναντώνται και λένε ότι δεν θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα και ότι θα συζητήσουν πώς μπορούν να τα βελτιώσουν. »Για να υπάρξει πραγματική βελτίωση, βέβαια, πρέπει να συγκλίνουν τα συμφέροντά τους. »Όπως είπα, ακόμη και αν τα προβλήματα δεν επιλύονται, είναι εξαιρετικά σημαντικό τέτοιες δυνάμεις, πυρηνικές δυνάμεις, να συναντώνται, να διαπραγματεύονται και να κοιτάζονται στα μάτια, ώστε να αποτρέπεται η περαιτέρω επιδείνωση των κρίσεων».

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι επαφές με το Κατάρ

Αναφερόμενος στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές με τη συμμετοχή του Κατάρ.

«Υπάρχουν μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των πλευρών, καθώς και συγκεκριμένα αιτήματα. Σήμερα συζητήσαμε ξανά με έναν από τους φίλους μας που έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Ελπίζουμε ότι η προσπάθεια θα στεφθεί με επιτυχία. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Διότι μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν είναι σημαντική μόνο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Είναι σημαντική και για την αποκλιμάκωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συναντιόμαστε με πολλούς συναδέλφους μας στην Ευρώπη, υπουργούς, πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών. Υπάρχουν εξαιρετικά βαριά οικονομικά βάρη, για τα οποία πολλοί δυσκολεύονται ακόμη και να μιλήσουν δημόσια, αλλά τα οποία δυσκολεύονται πραγματικά να διαχειριστούν».

Η νέα στρατηγική της Τουρκίας και οι περιφερειακές συμμαχίες

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε στη στρατηγική που, όπως υποστήριξε, ακολουθεί εδώ και χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν.

«Ο πρόεδρός μας έχει διαμορφώσει εδώ και χρόνια ένα όραμα εξωτερικής πολιτικής. »Η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας, η Περιφερειακή Τετράδα, η ομάδα των οκτώ για τη Γάζα είναι μηχανισμοί που δεν υπήρχαν προηγουμένως και δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη των κρίσεων. »Μέσα από τη συνεργασία μπορεί κανείς να πετύχει πρόοδο, είτε μικρή είτε μεγάλη. Το ουσιαστικό είναι να υπάρχει συνεργασία. »Για κάθε έναν από αυτούς τους μηχανισμούς πρέπει να αναπτύσσουμε ένα στρατηγικό όραμα και έναν τρόπο λειτουργίας. »Δεύτερον, η Τουρκία διαθέτει πλέον τις δυνατότητες να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τα περιφερειακά προβλήματα. »Τρίτον, η ισχύς που διαθέτεις σε καθιστά υπεύθυνο για όσα συμβαίνουν στην περιοχή σου. Επομένως, πρέπει να ενεργείς και προληπτικά».

Παράλληλα, προειδοποίησε για τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναισθηματική διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής.

«Υπάρχουν ζητήματα που, τόσο από πολιτική όσο και από πρακτική άποψη, πρέπει να τα διαχειριζόμαστε ισορροπημένα στο επίπεδο της κρατικής διοίκησης.

»Η εξωτερική πολιτική μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε πεδίο εθνικιστικών εξάρσεων και μεγαλόστομων διακηρύξεων.

»Εάν σε έναν τόσο κρίσιμο και στρατηγικό τομέα ενεργείς με συναισθηματικά κριτήρια, μπορεί να οδηγηθείς σε κρίση».

Η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας και η στρατιωτική παρουσία στην Υεμένη

Ο Φιντάν αναφέρθηκε στη θεσμική συγκρότηση της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, τονίζοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί βασικές αποφάσεις για τη λειτουργία της.

«Η θεσμοθέτηση της Συμμαχίας της Μέκκας προχωρά καλά. Οι εργασίες συνεχίζονται. »Έχουν ληφθεί οι βασικές αποφάσεις και έχουν δημιουργηθεί οι κύριοι μηχανισμοί. Τώρα προχωρούμε στην εξειδίκευσή τους. »Έχουν ληφθεί αποφάσεις τόσο για τη γραμματεία όσο και για το στρατιωτικό αρχηγείο. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά».

Αναφερόμενος στην ιστορική εμπειρία της Τουρκίας στην Υεμένη, σημείωσε:

«Η έρημος της Υεμένης, στις συνθήκες εκείνης της εποχής, δεν διέφερε από οποιοδήποτε μέρος βρίσκεται σήμερα εντός των συνόρων της Τουρκίας.

»Ήταν τα σύνορά σου, ήταν η γη σου, ήταν η τιμή σου, μέχρι να τη χάσεις. Εάν έπρεπε να πεθάνεις, θα πέθαινες.

»Δεν μπορούμε, όμως, να μεταφέρουμε αυτούσιο εκείνο το παράδειγμα στο σήμερα».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η τουρκική στρατηγική επικεντρώνεται στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας και ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Υεμένη.

«Έχουμε δημιουργήσει μια συμμαχία ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας έχουμε ευθύνες και υποχρεώσεις.

»Όπως λέμε πάντοτε, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της περιοχής. Η συμμαχία αυτή δεν δημιουργήθηκε για να στραφεί εναντίον κάποιου.

»Οι χώρες που συμμετέχουν παρέχουν η μία στην άλλη εγγυήσεις και αίσθημα ασφάλειας».

Ο Φιντάν συνέδεσε τη στρατιωτική συνεργασία με την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Η Τουρκία, διεξάγοντας τους δικούς της πολέμους, ανέπτυξε ταυτόχρονα τη δική της τεχνολογία και τις δικές της δυνατότητες.

»Όταν αποκτάς αυτές τις δυνατότητες, το σε ποια χώρα θα τις διαθέσεις και σε ποια όχι αποτελεί στρατηγική επιλογή. Δεν είναι απλώς ζήτημα δημιουργίας μιας οικονομικής αγοράς.

»Όπως και άλλοι λαμβάνουν αντίστοιχες αποφάσεις όταν μας προμηθεύουν αμυντικό υλικό, έτσι και εμείς κάνουμε στρατηγικές επιλογές όταν το διαθέτουμε στους φίλους μας. Αυτό αποτελεί μέρος του πνεύματος της συμφωνίας.

»Είναι σημαντική, επομένως, η οικονομική συνεργασία που θα αναπτύξουν το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και οι άλλες χώρες της περιοχής που θα συμμετάσχουν αργότερα.

»Σήμερα η πολιτική μας αφορά την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων εντός της Υεμένης.

»Παρέχεται, όμως, η αναγκαία υποστήριξη για την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας».

Γάζα: «Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί»

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας ότι συνεχίζεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Στη Γάζα φτάνει μια ορισμένη ποσότητα επισιτιστικής βοήθεια. »Πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει κινητικότητα στην περιοχή. »Σε κάθε διεθνές φόρουμ, το ζήτημα της Γάζας είναι ένα θέμα που δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί».

Προειδοποίηση για τη Συρία: «Δεν θα περιοριστεί εκεί μια ισραηλινή επιχείρηση»

Ηχηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για το ενδεχόμενο νέας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Συρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο ο ισραηλινός στρατός θα προχωρήσει σε επιχείρηση εναντίον της Συρίας. »Το επισημαίνουμε τόσο εμείς όσο και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή, στις επαφές μας με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. »Αυτό το σενάριο δεν θα περιοριστεί μόνο στη Συρία. »Θα προκαλέσει νέες συγκρούσεις, πολλά πρόσθετα προβλήματα και αβεβαιότητα. »Αυτό που επιδιώκουμε είναι, ακόμη και αν υπάρξουν καθυστερήσεις, να μη δημιουργηθούν ανυπέρβλητες δυσκολίες και, πάνω απ' όλα, να μη βρεθούν υπό απειλή η περιφερειακή ασφάλεια και η σταθερότητα. »Αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να τις θέσει σε κίνδυνο είναι το Ισραήλ».

«Το Ισραήλ χρησιμοποιούσε επί χρόνια την αμερικανική ισχύ ως μπουλντόζα»

Σχολιάζοντας την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία, ο Φιντάν εξαπέλυσε αιχμές κατά του Ισραήλ.

«Επί πολλά χρόνια, το Ισραήλ χρησιμοποιούσε την αμερικανική ισχύ σαν μπουλντόζα, προκειμένου να πετυχαίνει τους δικούς του στόχους στην περιοχή. »Παράλληλα, έκρυβε αυτή την πρακτική πίσω από συγκεκριμένες κρίσεις, οργανώσεις και την παρουσία τους. »Έτσι πορευόταν για χρόνια. Από εδώ και πέρα, όμως, ολόκληρη η περιοχή το γνωρίζει».

Βίζα για την Ευρώπη: «Χωρίς την ΕΕ δεν θα είχαμε πρόβλημα με τις μισές χώρες»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Υποστήριξε ότι η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς Σένγκεν δημιουργούν εμπόδια που, υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν θα υπήρχαν στις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

«Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμική δομή, πιθανότατα δεν θα είχαμε πρόβλημα θεωρήσεων εισόδου με περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές χώρες. »Επειδή, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει κοινές αποφάσεις και έχει εντάξει το ζήτημα στο πλαίσιο της ζώνης Σένγκεν, βρισκόμαστε στη θέση μιας χώρας οι πολίτες της οποίας υποχρεούνται να λαμβάνουν βίζα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. »Σήμερα εγκρίνονται περίπου 85 με 86 στις 100 αιτήσεις. »Σε λίγους μήνες θα δημοσιευθούν και τα στοιχεία για το 2026. »Περίπου 1,2 έως 1,3 εκατομμύρια πολίτες μας υποβάλλουν αιτήσεις για βίζα. Από αυτές, περίπου ένα εκατομμύριο εγκρίνονται, αλλά υπάρχουν και αιτήσεις που απορρίπτονται».

«Ο Ερντογάν έδωσε εντολή για την απελευθέρωση των θεωρήσεων»

Ο Φιντάν αποκάλυψε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει δώσει εντολή να προχωρήσουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου.