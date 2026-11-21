Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ο Μπάρον Τραμπ παρευρίσκονται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό χώρο στο Capital One Arena, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ έδωσε αυστηρή προειδοποίηση στον γιο της Μπάρον να είναι προσεκτικός στις ερωτικές σχέσεις λόγω των κινδύνων του κόσμου.

Η Πρώτη Κυρία δηλώνει ότι διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τον Μπάρον και θα είναι πάντα δίπλα του σε κάθε θέμα της ζωής του.

Η Μελάνια περιγράφει τον εαυτό της ως «πολύ κουλ μαμά» και υπενθυμίζει συνεχώς αυτή τη στάση στον γιο της.

Το 2025 αποκαλύφθηκε ότι ο Μπάρον έκλεισε όλο όροφο του Trump Tower για ένα ραντεβού, για λόγους ασφαλείας.

Ο Μπάρον Τραμπ είναι φοιτητής τρίτου έτους στη Σχολή Επιχειρήσεων Stern και δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική του ζωή. Snapshot powered by AI

Η Μελάνια Τραμπ δεν κρύβει την αγάπη αλλά και την ανησυχία της για τον γιο της, Μπάρον Τραμπ. Μάλιστα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αποκάλευσε την αυστηρή προειδοποίηση της στον 20χρονο γιο της για τις ερωτικές σχέσεις.

«Πάντα λέω ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι επικίνδυνος», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο Prime Video, «Melania: The Series».

Πρόσθεσε ότι έχει πει στον γιο της για τα ερωτικά ραντεβού: «Να είσαι προσεκτικός». Ωστόσο, ό,τι κι αν φέρει η ζωή στον Μπάρον Τραμπ η Πρώτη Κυρία δηλώνει ότι ως μητέρα του θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

ΑΡΧΕΙΟ - Ο Μπάρον Τραμπ παρακολουθεί τον πατέρα του, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να παρευρίσκεται σε εκδήλωση-παρέλαση για την ορκωμοσία του Προέδρου στο Capital One Arena, στην Ουάσιγκτον, στις 20 Ιανουαρίου 2025 AP/Evan Vucci

«Θα είμαι πάντα εκεί για αυτό. Έχουμε πολύ ανοιχτή επικοινωνία για τα θέματα της ζωής. Θα είμαι πάντα εκεί για αυτόν. Είμαι και θα είμαι πάντα. Και ξέρει ότι είναι η προτεραιότητά μου, και θα είναι πάντα η προτεραιότητά μου», είπε η Μελάνια Τραμπ.

Η Πρώτη Κυρία αστειεύτηκε επίσης ότι είναι μια «πολύ κουλ μαμά» και ότι το υπενθυμίζει στον Μπάρον «συνέχεια». Το 2025, η «Page Six» αποκάλυψε ότι ο Μπάρον Τραμπ έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower στη Νέα Υόρκη για ένα ερωτικό ραντεβού.

Πηγή ανέφερε ότι το ραντεβού έγινε στον Πύργο των Τραμπ για λόγους ασφαλείας.

Ο Μπάρον είναι σήμερα φοιτητής στο τρίτο έτος της Σχολής Επιχειρήσεων Stern του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για το ποια είναι η σύντροφός του ή αν έχει κάποια σύντροφο.