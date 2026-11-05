Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

Από την επιχείρηση απέλασης μεταναστών δεν γλίτωσαν ούτε φίλοι της Πρώτης Κυρίας η οποία παραπονέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μελάνια Τραμπ: Τα έβαλε με τον σύμβουλο του προέδρου, Στίβεν Μίλερ επειδή απέλασε φίλους της

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια στον Λευκό Οίκο σε εκδήλωση για το Πάσχα. 6 Απριλίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μελάνια Τραμπ παραπονέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ επειδή στην επιχείρηση απέλασης μεταναστών επηρεάστηκαν και φίλοι της.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επέκρινε τον σύμβουλο Στίβεν Μίλερ για την αυστηρότητα στις απέλασεις.
  • Μεταξύ των απελαθέντων ήταν η Αμάντα Ούνγκαρο, πρώην σύζυγος γνωστού ατζέντη μοντέλων που σύστησε τον Τραμπ στη Μελάνια.
  • Η Μελάνια Τραμπ και ομάδα συμβούλων προειδοποίησαν τον πρόεδρο ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές είχαν ξεπεράσει τα όρια.
  • Οι εντάσεις αυξήθηκαν μετά από επιδρομές της ICE στη Μινεσότα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Wall Street Journal.
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Με τον σύμβουλο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ φέρεται να τα έβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ αφού η Πρώτη Κυρία παραπονέθηκε ότι στην από την επιχείρηση απέλασης μεταναστών δεν γλίτωσαν ούτε οι φίλοι της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Μελάνια Τραμπ νωρίτερα φέτος παραπονέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζει και οι φίλοι της συλλαμβάνονται και απελαύνονται από τις ΗΠΑ. Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έλεγε σε βοηθούς του ότι ο Στίβεν Μίλερ, ένα από τα ισχυρά πρόσωπα του Λευκού Οίκου, «το παρατράβηξε».

Stephen Miller,Katie Miller

Η Κέιτι Μίλερ με τον σύζυγό της, Στίβεν

AP

Μεταξύ των ατόμων που απελάθηκαν από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) ήταν και η Αμάντα Ούνγκαρο, η Βραζιλιάνα πρώην σύζυγος του Πάολο Ζαμπόλι, ενός πρώην ατζέντη μοντέλων. Είναι γνωστό ότι ο Ζαμπόλι ήταν ο άνθρωπος που σύστησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Μελάνια. Δεν είναι σαφές αν η Μελάνια Τραμπ ανέφερε την υπόθεση της Ούνγκαρο στον Αμερικανό πρόεδρο.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά από ένα άλλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal τον περασμένο Μάρτιο, το οποίο ανέφερε ότι η Μελάνια Τραμπ μαζί με μια ομάδα συμβούλων στον Λευκό Οίκο προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές του είχαν ξεπεράσει τα όρια, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στη Μινεσότα κατά τη διάρκεια επιδρομών της ICE.

Melania Trump

Η πρωτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ

AP
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