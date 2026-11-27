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Σε ηλικία 96 ετών πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, μετά από μακρόχρονη νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική.

Ο 96χρονος ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε στο δάπεδο εκτός του αναπηρικού αμαξιδίου του, φέροντας σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματος. H οικονόμος του τον εντόπισε και ειδοποίησε αμέσως τους συγγενείς του και στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η απώλεια της αυτονομίας του λόγω των προβλημάτων υγείας αποτελούσε πηγή μεγάλου πόνου για τον ίδιο, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος στο παρελθόν: «Ξέρεις τι είναι από εκεί που οδηγούσα και πήγαινα όπου ήθελα με το αυτοκίνητό μου, τώρα να με πηγαίνουν άλλοι πάνω σε αναπηρικό καρότσι; Να μην έχεις την ελευθερία σου και να μην κάνεις αυτά που θέλεις».

Η «χρυσή» καριέρα

Γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στη Νέα Κυψέλη της Αθήνας. Αποφοίτησε το 1954 από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε καθηγητές τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη, Γ. Σιδέρη κ.ά.. Αμέσως προσελήφθη στο Εθνικό Θέατρο, ενώ η πρώτη του συμμετοχή ήταν στο χορό της “Ορέστειας” του Αισχύλου στο Ηρώδειο, το καλοκαίρι του 1954. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια παίζοντας αξιόλογους ρόλους, όπως Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ, Όσβαλντ στο έργο «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ και δώδεκα ακόμη ρόλους. Μετά την αποχώρηση του από το Εθνικό Θέατρο, το 1957, εργάστηκε στο «Ελεύθερο Θέατρο».

Είχε παίξει σε πολλά μεγάλα θέατρα, ενώ έχει συνεργαστεί με όλους σχεδόν τους σπουδαίους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος των εταιρικών θιάσων Πειραϊκό Θέατρο – Δ.Ροντήρη, Εταιρικός θίασος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Προσκήνιο – Αλέξη Σολομού, Δημοτικό Θέατρο Θράκης, Θεατρική συνεργασία και στο Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Έλαβε μέρος συνολικά σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκοσμίου δραματολογίου, κωμωδίες και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες. Ακόμη, έλαβε μέρος σε θεατρικά έργα στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.

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