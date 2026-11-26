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Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση για τον εντοπισμό του 71χρονου Παναγιώτη Αναγνωστάκη, ο οποίος εξαφανίστηκε από την Άρτα το απόγευμα της 20ής Νοεμβρίου 2026.

Για την εξαφάνισή του ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός Silver Alert από τη Γραμμή Ζωής, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τους οικείους του το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο Παναγιώτης Αναγνωστάκης έχει ύψος 1,85 μέτρα, είναι κανονικού βάρους, έχει γκρίζα αραιά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε εκτιμάται ότι φορούσε τζιν παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η Γραμμή Ζωής επισημαίνει ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο και απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή του ή έχει πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται να επικοινωνήσει άμεσα.

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων και της φωτογραφίας του έχει στόχο να συμβάλει στον εντοπισμό του, με την ελπίδα ότι κάποια πληροφορία από πολίτη θα βοηθήσει στην εξέλιξη των ερευνών.

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