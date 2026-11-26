Επετειακό συνέδριο «20 χρόνια Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» για την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια, τις Νέες Τεχνολογίες και την Εξωστρέφεια

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Ένα ευρύτερο μήνυμα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και τις προτεραιότητες της επόμενης ημέρας έστειλε ο Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια λειτουργίας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να εστιάσει στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την Ελλάδα της περιφέρειας, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δημογραφική προοπτική.

Χωρίς να παραγνωρίσει τη θετική πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η εικόνα των μακροοικονομικών δεικτών δεν αποτυπώνει απαραίτητα την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Όπως σημείωσε, η αγοραστική δύναμη παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, ενώ η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική, αφήνοντας σημαντικό μέρος της περιφέρειας πίσω.

«Πίσω από τη μακροοικονομική πρόοδο, κρύβεται η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές επισημάνσεις του, υπογραμμίζοντας ότι όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της πρωτεύουσας, τόσο θα βαθαίνει το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η εθνική διάσταση της οικονομικής πολιτικής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα αντιμετωπίζει συγκεκριμένη και υπαρκτή απειλή που αφορά την εδαφική της ακεραιότητα, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες αμυντικές και αποτρεπτικές ανάγκες.

Παράλληλα, στάθηκε στη νησιωτικότητα, στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά και στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούν αυτές οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες για τις δημόσιες υπηρεσίες, την υγεία, την εκπαίδευση και τις μεταφορές. Το μήνυμα ήταν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τα ίδια δημοσιονομικά μέτρα και σταθμά που ισχύουν για χώρες με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Αιχμές για την ενέργεια και την παραγωγή

Στο πεδίο της ενέργειας, ο Κώστας Καραμανλής υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη προϋποθέτει επαρκή και φθηνή ενέργεια, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η συγκεκριμένη επιλογή στέρησε από τη χώρα φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και συνέβαλε στην απώλεια περίπου 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή.

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων, της ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και της λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή πολιτική πρέπει να υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του είχε ο πρωτογενής τομέας. Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές παραγωγού, τις φυσικές καταστροφές και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στην «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη, διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων», επισημαίνοντας την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με σύγχρονους συνεταιρισμούς, επαγγελματική διοίκηση, επενδύσεις στην καινοτομία και μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Το δημογραφικό και η μεγάλη πρόκληση της περιφέρειας

Ο Κώστας Καραμανλής έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο δημογραφικό, συνδέοντας τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την εγκατάλειψη της υπαίθρου με τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Προειδοποίησε ότι η φυγή των νέων από τα χωριά και η απομάκρυνσή τους από τον πρωτογενή τομέα αποτελούν μείζονα εθνική απειλή.

Στο σημείο αυτό διατύπωσε και την πιο χαρακτηριστική φράση της ομιλίας του: «Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης από την αποκλειστική προσφυγή σε επιδοματικές πολιτικές και προσωρινές παροχές. Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές ενισχύσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χρόνια προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.

Η κατακλείδα της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη για ένα συγκροτημένο, φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό σχέδιο ανάταξης και ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, αναβάθμιση των υποδομών και δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές.

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού κινήθηκε, έτσι, γύρω από μια κεντρική παραδοχή: η οικονομική πρόοδος αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν μετατρέπεται σε καλύτερο επίπεδο ζωής, παραγωγικές δυνατότητες και προοπτική για όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

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