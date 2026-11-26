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Πριν από λίγες ημέρες έγινε ξανά πολύς λόγος για τα atmospheric rivers, τα λεγόμενα «ατμοσφαιρικά ποτάμια», εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν στην Καλιφόρνια. Στις 18 Νοεμβρίου, μάλιστα, η αμερικανική Weather Prediction Center μιλούσε για atmospheric river που έδινε ισχυρές βροχές σε τμήματα της δυτικής Καλιφόρνιας. Τα atmospheric rivers όμως δεν είναι αποκλειστικότητα του Ειρηνικού. Υπάρχουν και στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί συστηματικά, καθώς μπορούν να συνδέονται με επεισόδια πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων. Πρόσφατη μελέτη για τη δυτική Μεσόγειο και την Ιταλία επιβεβαιώνει ότι τέτοιες δομές εμφανίζονται στην περιοχή μας και ότι το φθινόπωρο και οι αρχές του χειμώνα είναι από τις πιο ευνοϊκές περιόδους για την εμφάνισή τους.

Και αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει τώρα.

Οι υπολογισμοί από τα προγνωστικά πεδία του ECMWF δείχνουν μια στενή και επιμήκη ζώνη πολύ ισχυρής μεταφοράς υδρατμών, η οποία εκτείνεται από την κεντρική Μεσόγειο προς την Αδριατική και τα δυτικά Βαλκάνια. Στις 26 Νοεμβρίου, στις 06 UTC, το μέγιστο της μεταφοράς υγρασίας έφτασε περίπου τα 783 kg m⁻¹ s⁻¹, τιμή που αντιστοιχεί σε πολύ ισχυρή μεταφορά υδρατμών.

Τι είναι ο δείκτης IVT;

Ο βασικός δείκτης που χρησιμοποιούμε για να εντοπίσουμε ένα atmospheric river είναι ο IVT — Integrated Vapor Transport. Με απλά λόγια, δεν μας λέει μόνο πόση υγρασία υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Μας δείχνει πόση υγρασία μεταφέρεται οριζόντια και πόσο ισχυρή είναι αυτή η μεταφορά σε ολόκληρο το πάχος της τροπόσφαιρας. Γι' αυτό και ο IVT είναι τόσο χρήσιμος: συνδυάζει ουσιαστικά την υγρασία με τον άνεμο. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τιμές IVT άνω των 250 kg m⁻¹ s⁻¹ χρησιμοποιούνται συχνά ως ένα βασικό όριο για την αναγνώριση atmospheric-river conditions, μαζί βέβαια με κριτήρια για το σχήμα και τη διάρκεια του φαινομένου.

Για μια απλή εικόνα των εντάσεων μπορούμε να θεωρήσουμε περίπου:

250–500: ασθενής μεταφορά500–750: μέτρια750–1000: ισχυρή1000–1250: πολύ ισχυρήπάνω από 1250: εξαιρετικά ισχυρή.

Αυτή η κλιμάκωση χρησιμοποιείται και σε πρόσφατες μελέτες για atmospheric rivers στη Μεσόγειο.

Δορυφορική εικόνα : Meteosat 26-11-2026 / Atmospheric River

Γιατί μας ενδιαφέρει;

Το atmospheric river δεν είναι απαραίτητα κάτι «καταστροφικό». Είναι κυρίως ένας μηχανισμός μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων υδρατμών. Όταν όμως μια τέτοια ζώνη παραμένει για πολλές ώρες στραμμένη προς την ίδια περιοχή και συναντά ένα βαρομετρικό σύστημα ή ορεινούς όγκους, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Και εδώ βρίσκεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της σημερινής διάταξης. Το βαρομετρικό χαμηλό παρουσιάζει εμμονή, ενώ οι νότιες και νοτιοδυτικές ροές συνεχίζουν να το τροφοδοτούν με υγρασία από τη Μεσόγειο. Έτσι δεν μας απασχολεί μόνο η ένταση της βροχής σε μια συγκεκριμένη ώρα, αλλά και η διάρκεια της τροφοδοσίας.

Αυτό είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που εξετάζονται διεθνώς στα atmospheric rivers: όχι μόνο το μέγιστο IVT, αλλά και το πόσες ώρες διατηρούνται οι συνθήκες IVT πάνω από το κρίσιμο όριο.

Και στη συνέχεια;

Οι επόμενοι χάρτες δείχνουν ότι η ζώνη μεταφοράς υγρασίας μεταβάλλεται σημαντικά καθώς εξελίσσεται το σύστημα.

Στις 29 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, η κύρια περιοχή αυξημένου IVT εμφανίζεται πολύ νοτιότερα, προς τη νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, με μέγιστες τιμές κοντά στα 480 kg m⁻¹ s⁻¹. Η γεωμετρία εκεί είναι διαφορετική και λιγότερο «κλασική» σε σχέση με την καθαρή επιμήκη δομή που εμφανίζεται στις 26 Νοεμβρίου. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον των atmospheric rivers: δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο αλλά μια ζώνη μεταφοράς υγρασίας που μετακινείται, αναδιατάσσεται και αλληλεπιδρά με τα βαρομετρικά συστήματα. Η σημερινή περίπτωση είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι τα «ατμοσφαιρικά ποτάμια» δεν ανήκουν μόνο στις ειδήσεις από την Καλιφόρνια.

Μπορούν να εμφανιστούν και στη Μεσόγειο — και κάποιες φορές να περνούν πολύ κοντά μας.

Θεόδωρος Ν. Κολυδάς