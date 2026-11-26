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«Δεν θέλω να έχει την ίδια τύχη με μένα». Με αυτά τα λόγια η ανήλικη εξήγησε στις κοινωνικές υπηρεσίες τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να διακόψει την εγκυμοσύνη της.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί μετά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο , απευθύνθηκαν στον εισαγγελέα, ζητώντας να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες.

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η ανήλικη αποφάσισε να διακόψει την εγκυμοσύνη γιατί συνειδητοποίησε ότι οι ευθύνες καλείται να αναλάβει ως ανήλικη μητέρα είναι μεγάλες. Επιθυμεί να ολοκληρώσει το σχολείο και πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος ανατροφής ενός παιδιού και δεν επιθυμεί να έχει την ίδια τύχη με το βρέφος», αναφέρουν.

Στο μεταξύ, η θετή μητέρα της 14χρονης, που εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια παρά τα όσα προηγηθεί αρνείται να δώσει την συγκατάθεση της προκειμένου το κορίτσι να προχωρήσει στη διαδικασία της άμβλωσης. Η αντίφαση είναι εξοργιστική, καθώς από την μια η 66χρονη δεν υπογράφει γιατί όπως λέει είναι αμαρτία αλλά από την άλλη δεν θέλει να έχει καμιά συμμετοχή στο μεγάλωμα αυτού του παιδιού εάν γεννηθεί.

Την ίδια άποψη όπως φαίνεται συμμερίζονται και οι γονείς του ανήλικου πατέρα όπως αποκαλύπτεται μέσα από την επιστολή των κοινωνικών λειτουργών που αποκαλύπτει το Mega

«Οι γονείς του ανήλικου συντρόφου διαφωνούν επίσης με την άμβλωση για θρησκευτικούς λόγους χωρίς όμως να επιθυμούν να αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη όταν γεννηθεί και πρότειναν τη λύση της υιοθεσίας. Η 14χρονη αισθάνθηκε έλλειψη στήριξης και πλήρη απουσία του συντρόφου καθώς και ο ίδιος είναι ανώριμος και απρόθυμος να μεγαλώσει ένα παιδί. Έτσι αποφάσισε και του ανακοίνωσε τον χωρισμό τους».

Το 14χρονο κορίτσι παρακολουθεί τον περίγυρό της να συζητά και να αποφασίζει για την δική της ζωή χωρίς να έχει λόγο. Η ανήλικη που έχει περάσει ένα τρίμηνο μέσα στο νοσοκομείο ζητά πλέον ακρόαση από τον εισαγγελέα.

«Τόσο οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες όσο και οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι η απόφαση είναι δική της. Η ίδια μας ζήτησε να σας μεταφέρουμε το αίτημα της να έρθει σε ακρόαση μαζί σας για να εισακουσθούν οι προβληματισμοί και οι αποφάσεις της».

Ο χρόνος περνά, η εγκυμοσύνη προχωρά και κάθε επιπλέον ημέρα αναμονής μοιάζει αβάσταχτη για την ανήλικη.

Δείτε το βίντεο του Mega:

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