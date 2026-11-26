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Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της 15χρονης, την οποία οι γονείς της φέρονται να εξέδιδαν σε χωριό του Αγρινίου, ενώ μέχρι στιγμής 7 άτομα έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Συνείδηση», οι γονείς της ανήλικης εξέδιδαν την κόρη τους, με τη «βοήθεια» τρίτου ατόμου, το οποίο τη μετέφερε στα σπίτια ηλικιωμένων.

Η 15χρονη εκμυστηρεύτηκε τον εφιάλτη που βίωνε σε κοντινό της πρόσωπο και ακολούθησε η καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των προσώπων τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τη μετέφερε σε σπίτια ηλικιωμένων

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι με τη «συγκατάθεση» των γονέων άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στο Αγρίνιο μετέφερε την ανήλικη σε σπίτια ηλικιωμένων και το κορίτσι φέρεται να έχει υποδείξει συγκεκριμένες κατοικίες όπου βρέθηκε παρά τη θέλησή της κι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις. ΝέαΑγρίνιο

Υπενθυμίζεται πως οι γονείς της, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, έχουν συλληφθεί για διαφορετική υπόθεση.

Νεότερες πληροφορίες, αναφέρουν πως τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν ανέρχονται σε 15, εκ των οποίων τα 7 έχουν εκτελεστεί.

Ως εκ τούτου αναμένονται και άλλες συλλήψεις για την υπόθεση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε προηγουμένως στην Ιατροδικαστική Πατρών για εξετάσεις, από τις οποίες, όμως δεν προέκυψε βιασμός, με τις Αρχές, όμως να μην αποκλείουν την τέλεση ασελγών πράξεων σε βάρος της.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

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