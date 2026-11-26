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Συγκλονίζουν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, κατά την οποία γονείς εξέδιδαν την ανήλικη κόρη τους σε χωριό του Αγρινίου.

Για το περιστατικό η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 7 συλλήψεις, ενώ οι γονείς της 15χρονης κοπέλας έχουν συλληφθεί για διαφορετική υπόθεση.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στην υπόθεση εμπλέκονται πολλά άτομα από το χωριό - που βρίσκεται στην περιοχή της Τριχωνίδας.

Στο μεταξύ, η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό, με τις Αρχές να μην αποκλείουν πως έχουν τελεστεί ασελγείς πράξεις.

Οι γονείς της ανήλικης φέρεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

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