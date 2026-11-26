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Με φουσκωτά άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη από την Κίνα η Ρωσία εξαπατά τα ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, η κινεζική εταιρεία Gauss προμηθεύει τη Μόσχα με εξαιρετικά ρεαλιστικά αντίγραφα στρατιωτικών οχημάτων, ικανά να εξαπατήσουν ακόμη και τα ραντάρ, σπαταλώντας έτσι πυρομαχικά σε ουκρανικά drones. Αυτή είναι μια τακτική που το Κίεβο είχε ήδη υιοθετήσει με τα φουσκωτά άρματα μάχης που στάλθηκαν από το Λονδίνο.

Μεταξύ των υλικών που εισάγονται στη Ρωσία από την Κίνα φέρονται να είναι φουσκωτά άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και ψεύτικοι εκτοξευτές πυραύλων. Η βρετανική Telegraph αναφέρει ότι αυτές οι συσκευές είναι ένα πλήρες αντίγραφο πραγματικών όπλων και χρησιμοποιούνται για να εξαπατήσουν τα ουκρανικά αναγνωριστικά drones. Ελκυόμενα από ψευδείς στόχους, τα drones κατευθύνουν τις επιθέσεις τους εκεί και καταλήγουν να εξαντλούν τα εφόδιά τους πιο γρήγορα. Πρόκειται για εξαιρετικά εξελιγμένες συσκευές, ικανές να εκπέμπουν τις ίδιες ραδιοσυχνότητες με τα πραγματικά όπλα και επομένως να εξαπατούν και τα ραντάρ.

«Ένα πρόβλημα που μόνο θα επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου»

Σύμφωνα με τον Robert Tollast, ερευνητή στο Βασιλικό Ινστιτούτο Ενωμένων Υπηρεσιών, για τις ουκρανικές δυνάμεις αυτό είναι ένα πρόβλημα που «μόνο θα επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου». Σύμφωνα με την Telegraph, η Ουκρανία φέρεται επίσης να χρησιμοποιεί στρατιωτικά δολώματα, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων αρμάτων μάχης από κόντρα πλακέ. Τα ψεύτικα όπλα που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι φέρεται να παράγονται από την κινεζική εταιρεία Gauss , της οποίας οι εγκαταστάσεις καλύπτουν 16.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα προϊόντα εισέρχονται στη Ρωσία μέσω των συνόρων με την Κίνα.

Η αντιγραφή

Δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Πράγματι, λέγεται ότι οι Ρώσοι έχουν «αντιγράψει» μια τεχνική που υιοθέτησε για πρώτη φορά το Κίεβο. Τον Μάιο του 2025, ένα άρθρο των Times ανέφερε ότι ο βρετανικός στρατός έστελνε φουσκωτά άρματα μάχης στα ουκρανικά στρατεύματα.

Και πάλι, ο στόχος ήταν να αανγκαστούν οι ρωσικές δυνάμεις να σπαταλήσουν πολύτιμους πόρους καταστρέφοντας μοντέλα χαμηλού κόστους, αντί να στοχεύσουν ακριβό στρατιωτικό εξοπλισμό.

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