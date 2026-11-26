Βούλα: Μαθητής διακομίσθηκε αναίσθητος σε κλινική - Φέρεται να κατανάλωσε άγνωστη ουσία στο σχολείο
Ανήλικος μεταφέρθηκε αναίσθητος στο νοσοκομείο μετά από χρήση άγνωστης ουσίας
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στη Βούλα. Ανήλικος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του μετά από χρήση άγνωστης ουσίας κι αμέσως σήμανε συναγερμός στο σχολείο.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διακόμισε τον ανήλικο αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Από την πρώτη στιγμή κλήθηκαν και οι οικείοι του, ενώ η μητέρα του ήταν αυτή που έσπευσε πρώτη στο σημείο.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί ποια ουσία κατανάλωσε ο ανήλικος και ποιος του την έδωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός μαθητής φέρεται να έχει απώλεια μνήμης και να μην θυμάται προς το παρόν τίποτα.
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