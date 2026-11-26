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Πολύς ντόρος έγινε με το βίντεο που ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το GTA VI για να προαναγγείλει την καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με την αντιπολίτευση να ψέγει την τακτική που ακολουθήθηκε και την κυβέρνηση να κάνει λόγο για υποκρισία.

Ο Νίκος Ρωμανός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ψηφιακή επικοινωνία του πρωθυπουργού μιλώντας στο Open είπε χαρακτηριστικά ότι «εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού» και πρόσθεσε πως ενδεχομένως «θα μπορούσε να είναι άλλο το hook (σ.σ.: ο τρόπος που ξεκινάει το βίντεο), αλήθεια είναι αυτό».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν υπερβολικές, επισημαίνοντας πως η ίδια διαδικτυακή τάση έχει αξιοποιηθεί κι από άλλους ηγέτες και οργανώσεις χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη κριτική. «Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι ηγέτες και οργανώσεις και δεν είδα τέτοια αντίδραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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