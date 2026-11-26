Πώς είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη όταν βγάζει το «κοστούμι» της πολιτικής; Καλεσμένη στην Τίνα Μιχαηλίδου και στο vidcast του Newsbomb, «ΤΙ ΝΑ ΛΕΕΙ… ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΥΜΙ», η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας μιλά με χιούμορ και αυτοσαρκασμό για την καθημερινότητά της. «Γενικά έχω μια πάρα πάρα πολύ βαρετή ζωή», παραδέχεται, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «σπιτόγατα». Από τη ζωή της πριν από την πολιτική τής λείπουν κυρίως οι μικρές, καθημερινές απολαύσεις: να μαγειρεύει, να διαβάζει και να φροντίζει τους ανθρώπους που αγαπά. Όσο για το αν η υπουργική της ιδιότητα έχει αλλάξει τις συνήθειές της, αποκαλύπτει: «Ακόμα και σήμερα κατεβαίνω στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς με τις πιτζάμες και τη ρόμπα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως δεν της βγαίνει να είναι άλλος άνθρωπος μπροστά στις κάμερες και άλλος στο σπίτι της. «Όπως είμαι και ήμουν πάντα, είμαι και τώρα».

«Τη δική μου ζωή την έχει καθορίσει αυτό που λέμε αντιξοότητα»

Νομίζω ότι τη δική μου ζωή την έχει καθορίσει αυτό που λέμε αντιξοότητα», αναφέρει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στα παιδικά της χρόνια σε ένα χωριό της Κρήτης. Μεγαλωμένη σε μια πολύτεκνη οικογένεια με οικονομικές δυσκολίες, έμαθε από μικρή τι σημαίνει να εργάζεσαι για να επιβιώσεις. «Αγοράζαμε μόνο αυτά που δεν μπορούσαμε να παράγουμε», θυμάται, ενώ στην ερώτηση της Τίνας Μιχαηλίδου για το τι της στέρησαν εκείνα τα χρόνια, απαντά με μία μόνο λέξη: «Ξεγνοιασιά». Η ίδια δεν νοσταλγεί το παρελθόν, ούτε θεωρεί ότι η ενσυναίσθηση είναι προνόμιο όσων έχουν βιώσει τη φτώχεια. «Δεν είναι το από πού έρχεσαι, είναι το ποιος είσαι», σημειώνει, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, πως όταν έχεις βιώσει μια δυσκολία, δεν μπορείς εύκολα να της γυρίσεις την πλάτη. Με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχοθεραπεία και την αποδοχή των προσωπικών μας βιωμάτων, τονίζει: «Το τραύμα είναι προίκα. Μπορεί να είναι και πλούτος, μπορεί να είναι και δύναμη». Ανάμεσα στις εμπειρίες που τη σημάδεψαν ήταν και μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν ως παιδί κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της. Από εκείνη την περίοδο θυμάται εντονότερα δύο πράγματα: τη φροντίδα και την αγάπη των νοσηλευτών, αλλά και την αγωνία στα πρόσωπα των γονιών της, οι οποίοι προσπαθούσαν να της κρύψουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Τη μία μέρα αισθανόμουν ασφαλής, την άλλη έβλεπα εφιάλτες», εξομολογείται.

Τα 108 κιλά, το bullying, οι ενέσεις αδυνατίσματος και η επανεκκίνηση του προγράμματος για την παχυσαρκία

Έχοντας φτάσει στο παρελθόν τα 108 κιλά, η Ειρήνη Αγαπηδάκη θυμάται την εφηβεία της ως την πιο δύσκολη περίοδο στη μάχη της με την παχυσαρκία. Μιλά για το bullying που βίωσε στο σχολείο, τις ανασφάλειες και τις αλλεπάλληλες δίαιτες που δεν απέδιδαν. «Ήταν πολλές φορές που έλεγα “Θεέ μου, πώς είμαι έτσι;”», εξομολογείται. Σημείο καμπής υπήρξε η στιγμή που απέκτησε την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθεί σε διατροφολόγο, μια προσωπική εμπειρία που συνδέει σήμερα με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε διατροφολόγους στα παιδιά με παχυσαρκία. Θα κατέφευγε, όμως, στις ενέσεις αδυνατίσματος αν βρισκόταν σήμερα στα 108 κιλά; «Πιθανά ναι», απαντά στην Τίνα Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας πως ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου ζωής, σωστή διατροφή και άσκηση. Αναφορικά με την επανεκκίνηση του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας παραδέχεται πως η διακοπή του αιφνιδίασε ακόμα και το ίδιο το υπουργείο, εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες θα ολοκληρωθούν άμεσα. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι και οι 43.500 δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα λήψης οκτώ δόσεων, κατόπιν ιατρικής αξιολόγησης. «Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν στον αέρα. Θα επανεκκινήσει το πρόγραμμα κανονικά», διαβεβαιώνει. Ιδιαίτερα αιχμηρή εμφανίζεται απέναντι στη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων χωρίς ιατρική καθοδήγηση για την απώλεια λίγων κιλών, αλλά και απέναντι στα πρότυπα ομορφιάς που καλλιεργούν τα social media. «Με ενοχλεί πάρα πολύ όλη αυτή η προώθηση, ειδικά με τις γυναίκες, του ατσαλάκωτου», σημειώνει, χωρίς να διστάζει να μιλήσει και για τις δικές της αισθητικές παρεμβάσεις. «Χειρουργική αισθητική επέμβαση δεν θα έκανα, όχι. Αλλά botox κάνω. Τις κρέμες μου θα τις βάλω», παραδέχεται, διαχωρίζοντας την επιθυμία για προσωπική φροντίδα από την κοινωνική επιταγή για μια αψεγάδιαστη εικόνα. «Δεν υπάρχει τελειότητα. Υπάρχεις εσύ όπως είσαι και η καλύτερη εκδοχή του εαυτού που μπορείς να είσαι».

Το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι διαφωνίες με τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Πάγωσα». Με αυτή τη λέξη περιγράφει η Ειρήνη Αγαπηδάκη την αντίδρασή της στο τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2023, όταν της ανακοίνωσε ότι θα τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. «Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να εμπλακώ με το άλλο κομμάτι της πολιτικής, που είναι πιο ενεργό», παραδέχεται, αναγνωρίζοντας παράλληλα ως δικαιολογημένη την αρχική αμφισβήτηση από ανθρώπους της παράταξης. Σήμερα, δίνοντας για πρώτη φορά τη μάχη του σταυρού στη Δυτική Αθήνα, εξηγεί γιατί απολαμβάνει την άμεση επαφή με τους πολίτες, ακόμη κι όταν εκείνοι της «τα ψάλλουν». «Την κριτική την αγαπώ, δεν τη φοβάμαι», σημειώνει. Στο ερώτημα της Τίνας Μιχαηλίδου για το τι στόφα πρέπει να έχει ένας πολιτικός για να αντέξει, απαντά με χιούμορ: «Τζιν», εξηγώντας πως τα μεταξωτά σκίζονται εύκολα. Όσο για τη συνύπαρξη δύο τόσο διαφορετικών προσωπικοτήτων στο Υπουργείο Υγείας, η ίδια περιγράφει έναν Άδωνι Γεωργιάδη διαφορετικό από εκείνον που βλέπουμε στις τηλεοπτικές κάμερες. «Εκτός καμερών είναι ένας πραγματικά ακάματος δουλευταράς. Δεν κάνει φασαρία. Δουλεύουμε πολύ. Είναι πολύ μεθοδικός». Δεν κρύβει, ωστόσο, ότι έχουν υπάρξει έντονες διαφωνίες μεταξύ τους. «Έχουμε διαφωνήσει. Δεν έχουμε συγκρουστεί», ξεκαθαρίζει, τονίζοντας πως η πολιτική διαφωνία δεν χρειάζεται να εξελίσσεται σε προσωπική αντιπαράθεση.

Ο έρωτας για τον σύζυγό της, Ηλία, και οι επιθέσεις για τη μητρότητα

Αν υπάρχει ένας άνθρωπος από τον οποίο η Ειρήνη Αγαπηδάκη επιζητά την κριτική μετά από κάθε δημόσια εμφάνισή της, αυτός είναι ο σύζυγός της. «Είναι ο πιο αυστηρός κριτής ο Ηλίας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μιλώντας στην Τίνα Μιχαηλίδου για τη σχέση τους και για το τι την κάνει να παραμένει ερωτευμένη μαζί του ύστερα από τόσα χρόνια, απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Νιώθω ότι είναι συνεχώς ένα μυστήριο. Μου τη δίνει κιόλας αυτό». Για την ίδια, ο θαυμασμός που αισθάνεται για εκείνον από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους είναι αυτός που κρατά ζωντανό τον έρωτά τους. «Δεν είναι μόνο η αγάπη και το δέσιμο. Υπάρχει και το στοιχείο αυτό του έρωτα που σε κάνει έτσι να χτυπάει η καρδούλα και να θες να τον δεις», εξομολογείται. Η συζήτηση, ωστόσο, παίρνει διαφορετική τροπή όταν η Τίνα Μιχαηλίδου αναφέρεται στις επιθέσεις που έχει δεχτεί επειδή δεν έχει αποκτήσει παιδιά. «Καταρχήν δεν έχουμε αποκτήσει παιδιά ακόμα. Κανείς δεν ξέρει», απαντά, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν αφορά κανέναν το αν έχουμε ή δεν έχουμε παιδιά». Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας καταγγέλλει ότι έχει δεχτεί τέτοιου είδους επιθέσεις ακόμη και από αρχηγό κόμματος της αντιπολίτευσης, χωρίς να τον κατονομάζει. «Συγχύζομαι, πονάω, αλλά στο τέλος νιώθω ότι είναι αξιολύπητοι, αξιοθρήνητοι», δηλώνει, αρνούμενη να αποδεχτεί τη μητρότητα ως κριτήριο αξιολόγησης μιας γυναίκας στην πολιτική. «Η υπουργός ή ο υπουργός θα κριθεί από το έργο του, όχι από το αν έχει κάνει παιδιά», τονίζει, προσθέτοντας πως «η δημοκρατία μας θέλει πολιτικούς αντιπάλους, όχι εχθρούς».

«Θα άλλαζα το ύφος από κάποιες αναρτήσεις μου, αλλά όχι το νόημα»

Λίγο πριν από το τέλος της συνέντευξης, η Ειρήνη Αγαπηδάκη μιλά για τον μεγαλύτερο φόβο της, τον θάνατο, και προχωρά σε μια προσωπική αποτίμηση της μέχρι σήμερα διαδρομής της. Ανατρέχοντας στις αναρτήσεις της στα social media πριν από την είσοδό της στην πολιτική, παραδέχεται: «Δεν θα άλλαζα το νόημα, θα άλλαζα το ύφος», ενώ αναγνωρίζει πως υπήρξαν τοποθετήσεις που θα ήθελε να είχε αποφύγει. «Θα ήθελα να μπορούσα να είχα περισσότερη ψυχραιμία. Δεν την είχα εκείνη την περίοδο. Μακάρι να την είχα». Κλείνοντας τη συζήτηση, η Τίνα Μιχαηλίδου τής θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα: Αν η μικρή Ειρήνη την έβλεπε σήμερα, θα ήταν περήφανη; Η ίδια θυμάται ένα κορίτσι που ονειρευόταν να σπουδάσει Νομική, να ασχοληθεί με τη διπλωματία και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. «Μπορεί να μου έλεγε “ώστε αυτή είσαι τελικά”», απαντά χαμογελώντας. Κι αν η ζωή της εξελίχθηκε διαφορετικά από ό,τι είχε φανταστεί, η ίδια επιλέγει να μη μετρά την πορεία της με τίτλους και αξιώματα. «Περήφανη είμαι γιατί είμαι σαν άνθρωπος αυτή που είμαι».

Διαβάστε επίσης