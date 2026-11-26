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Από τη μεγάλη πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου, που πριν από 130 χρόνια βύθισε στο πένθος την Αθήνα και τον Πειραιά, μέχρι τις πρώιμες χιονοπτώσεις στην πρωτεύουσα και τις εντυπωσιακές θερμοκρασιακές αντιθέσεις του 2010, η 26η Νοεμβρίου κατέχει ξεχωριστή θέση στη μετεωρολογική ιστορία της χώρας μας.

1896 – Η φονική πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου

Στις 26 Νοεμβρίου 1896 σημειώνεται μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της Αθήνας και του Πειραιά. Η θεομηνία έμεινε γνωστή ως «Πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου», καθώς εκδηλώθηκε στις 14 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο που ίσχυε τότε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ιστορικές μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Θησείο καταγράφηκαν 116,5 χιλιοστά βροχής μέχρι το βράδυ, εκ των οποίων τα 71 χιλιοστά έπεσαν μέσα σε μόλις δύο ώρες. Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από ισχυρή χαλαζόπτωση.

Η μετεωρολογική ανάλυση του επεισοδίου αναδεικνύει τη συνδυασμένη επίδραση ενός βαθέως βαρομετρικού χαμηλού, που οργανώθηκε στην περιοχή της Σικελίας, και ενός ισχυρού αντικυκλώνα στη βορειοανατολική Ευρώπη.

Οι υπερχειλίσεις του Κηφισού και του Ιλισσού, οι καταρρεύσεις κατοικιών και οι δεκάδες ανθρώπινες απώλειες άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιστορία της πρωτεύουσας.

1948 – Πρώιμα χιόνια και προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες

Σύμφωνα με το ιστορικό μας αρχείο, χιονοπτώσεις εκδηλώνονται στην Αθήνα, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο οδηγούν σε απαγόρευση απόπλου. Δημοσιεύματα εκείνων των ημερών αναφέρονται στα χιονισμένα βουνά της Αττικής.

1976 – Όταν η Αθήνα ντύθηκε στα λευκά τον Νοέμβριο

Πριν από ακριβώς 50 χρόνια, οι Αθηναίοι έζησαν μια πρώιμη χειμερινή εισβολή, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές της Αττικής. Στα βόρεια προάστια παρατηρήθηκε ελαφρά χιονόστρωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σωζόμενα κινηματογραφικά πλάνα των «Επικαίρων» της εποχής.

2010 – Καταρρακτώδεις βροχές στη δυτική Ελλάδα και ζέστη στην Κρήτη

Μια εντυπωσιακή μετεωρολογική αντίθεση καταγράφεται στο αρχείο μας. Στην Κάτω Χώρα Ναυπακτίας το ύψος βροχής φτάνει τα 166 χιλιοστά, ενώ στα Χανιά η μέγιστη θερμοκρασία αναφέρεται στους 31°C, θυμίζοντας περισσότερο καλοκαίρι παρά τέλη Νοεμβρίου.

2012 – Υδροσίφωνας στην Κέρκυρα

Στο ιστορικό ημερολόγιο καταγράφεται η εμφάνιση υδροσίφωνα στην Κέρκυρα, ενός εντυπωσιακού φαινομένου που παρατηρείται συχνά στη Μεσόγειο κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.

2013 – Κεραυνικό επεισόδιο στην Αμαλιάδα

Ένας 13χρονος μαθητής τραυματίζεται ελαφρά κατά τη διάρκεια κεραυνικού επεισοδίου στην Αμαλιάδα. Ευτυχώς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της ημέρας, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

2015 – Ισχυρή χαλαζόπτωση στη Χαλκιδική

Στο αρχείο μας καταγράφονται χαλαζοπτώσεις στη Χαλκιδική, με τη διάμετρο των χαλαζόκοκκων να φτάνει τα 3 εκατοστά.

Η ιστορία του καιρού μάς υπενθυμίζει ότι ο Νοέμβριος στην Ελλάδα είναι ένας μήνας μεγάλων αντιθέσεων, ικανός να συνδυάσει καταστροφικές βροχοπτώσεις, πρώιμες χιονοπτώσεις και ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

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