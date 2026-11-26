Snapshot Snapshot powered by AI

Πλήττοντας δύο ρωσικά πλοία εντός και ανοικτά του λιμανιού της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Ουκρανία κατέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να πλήττει τον Ρώσο αντίπαλό της χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά της.

Εξέπεμψε, παράλληλα, ένα σαφές μήνυμα: στο στόχαστρο του Κιέβου δεν βρίσκονται πλέον μόνο οι συγκαλυμμένες εξαγωγές υδρογονανθράκων της Μόσχας, αλλά και το δίκτυο μεταφοράς οπλισμού της.

Εν προκειμένω, πρόκειται για τη διοχέτευση στρατιωτικού υλικού προς τους Αφρικανούς εταίρους της Ρωσίας ή απευθείας στις δυνάμεις του Africa Corps, του στρατιωτικού μηχανισμού που συγκρότησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην Αφρική το 2023, προκειμένου να αντικαταστήσει την οργάνωση μισθοφόρων Wagner.

Η επιχείρηση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών υπήρξε ιδιαίτερα τολμηρή. Η ρωσική κορβέτα Merkury, μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, η οποία είχε ναυπηγηθεί το 2023, βυθίστηκε στο λιμάνι της Βεγγάζης από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη. Πλήγμα δέχθηκε επίσης το Angara, φορτηγό πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου», ανοικτά των λιβυκών ακτών.

Την ευθύνη για την επιχείρηση ανέλαβε αμέσως και χωρίς περιστροφές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς την «υποδειγματική».

Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να διευκρινίσει ότι το Angara χρησιμοποιούνταν από τον «εχθρό για τη μεταφορά όπλων».

Το συγκεκριμένο φορτηγό πλοίο, το οποίο υπόκειται σε αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις, είχε, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, «συμμετάσχει στη μεταφορά πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα προς τη Ρωσία, με προορισμό τη χρησιμοποίησή τους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Στο στόχαστρο η «αχίλλειος πτέρνα» του ρωσικού στρατού

Η σημασία της ουκρανικής επιχείρησης καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στην καρδιά ενός στρατηγικού κόμβου για το Κρεμλίνο: στην ανατολική Λιβύη, η οποία ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, έναν από τους πολύτιμους συμμάχους της Μόσχας.

«Η συγκεκριμένη ουκρανική επιχείρηση έπληξε την αχίλλειο πτέρνα του ρωσικού στρατού: την εφοδιαστική του αλυσίδα», επισημαίνει ο Γιορούκ Ισίκ, Τούρκος αναλυτής με ειδίκευση στη θαλάσσια κυκλοφορία.

«Η Βεγγάζη αποτελεί σημαντική βάση για τη Ρωσία, αλλά και για τη στρατιωτική της παρουσία στην Αφρική», προσθέτει.

Αφότου η Γουινέα αποφάσισε το καλοκαίρι να μην επιτρέπει πλέον τη διέλευση ρωσικών στρατιωτικών αποστολών μέσω του λιμανιού του Κόνακρι, η Μόσχα αναζητεί εναλλακτικούς διαδρόμους ανεφοδιασμού των περίπου 2.000 στρατιωτών της που έχουν αναπτυχθεί στο Μάλι, το κυριότερο θέατρο επιχειρήσεών της στην αφρικανική ήπειρο.

Σε μικρότερο βαθμό, οι προσπάθειες αυτές αφορούν και τα περιορισμένης κλίμακας ρωσικά στρατιωτικά αποσπάσματα που βρίσκονται στον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο.

Η Λιβύη ως διαμετακομιστικός κόμβος ρωσικού οπλισμού

Μετά τη διέλευση φάλαγγας τεθωρακισμένων οχημάτων και φορτηγών από το λιμάνι της Λομέ, στο Τόγκο, τον Ιούλιο, η Μόσχα απέστειλε τον Σεπτέμβριο στρατιωτικό υλικό στην πρωτεύουσα του Μάλι, Μπαμακό, μέσω της ανατολικής Λιβύης.

Το Anastasiia, ένα ακόμη φορτηγό πλοίο του ρωσικού «σκιώδους στόλου», είχε τότε εκφορτώσει δεκάδες οχήματα και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι του Τομπρούκ.

Μέρος του φορτίου είχε στη συνέχεια μεταφερθεί με μεταγωγικό αεροσκάφος από τη λιβυκή αεροπορική βάση Αλ Χαντίμ προς το Μάλι.

Κατάφερε άραγε το Anastasiia να επαναλάβει την ίδια επιχείρηση τις τελευταίες ημέρες στη Βεγγάζη, πριν από την ουκρανική επίθεση της Κυριακής;

Σύμφωνα με τη Le Monde, δορυφορικές εικόνες από τη ρωσική ναυτική βάση του Μπαλτίισκ, στη Βαλτική Θάλασσα, έδειχναν στρατιωτικά οχήματα που φαίνονταν να προορίζονται για φόρτωση σε τέσσερα πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου»: τα Anastasiia, Ascalon, Lady-R και Lady-D.

Τα τρία τελευταία υπόκεινται σε διάφορες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις λόγω του ρόλου τους στη μεταφορά οπλισμού.

Απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού

Τα Anastasiia και Ascalon απέπλευσαν από τη Βαλτική με κατεύθυνση τη Μεσόγειο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους διέκοψαν την εκπομπή των σημάτων εντοπισμού τους, προτού επανεμφανιστούν στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Μετά την άφιξή τους, ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Ιλιούσιν Il-76 προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Κυρηναϊκής, προερχόμενο από τη Μόσχα, και στη συνέχεια αναχώρησε με προορισμό το Μπαμακό.

Η αλληλουχία αυτή των κινήσεων δημιουργεί ενδείξεις για ενδεχόμενη νέα μεταφορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Μάλι μέσω της ανατολικής Λιβύης.

Σε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Τρίτη, τα Anastasiia και Ascalon, τα οποία υπέστησαν ορισμένες ζημιές από την ουκρανική επίθεση, εξακολουθούσαν να βρίσκονται στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Το ίδιο ισχύει και για το Angara, το οποίο επλήγη αλλά δεν βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές σημείο.

Στις ίδιες εικόνες διακρίνονται ενισχυμένα μέτρα προστασίας του λιμανιού έναντι ενδεχόμενης νέας επίθεσης με μη επανδρωμένα σκάφη. Η ρωσική κορβέτα Merkury, από την πλευρά της, βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου βυθισμένη στα λιβυκά ύδατα.

Όσον αφορά τα Lady-R και Lady-D, τα δύο πλοία είχαν επίσης αναχωρήσει από τη ναυτική βάση του Μπαλτίισκ με κατεύθυνση τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας, εξακολουθούσαν να βρίσκονται εν πλω στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου μετά την ουκρανική επίθεση.

Διαβάστε επίσης