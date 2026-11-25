Snapshot Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών στρατιωτικών στόχων, εξέπεμψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο ουκρανικού πλήγματος με drones εναντίον ρωσικής κορβέτας στη Βεγγάζη.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας. Σήμερα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας έπληξαν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο. Το ίδιο αεροδρόμιο από το οποίο απογειώνονται τα ρωσικά αεροσκάφη για να καταστρέψουν ανθρώπινες ζωές στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή εξακριβώνουμε την ακριβή έκταση των ζημιών.

Θα συνεχίσουμε να ανταποδίδουμε τα πλήγματα. Τα ρωσικά αεροσκάφη, τα ρωσικά πολεμικά πλοία και τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό οπλισμό αποτελούν νόμιμους στόχους για εμάς».

Διαβάστε επίσης