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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία βρέθηκαν στη δίνη ενός νέου κύματος ρευστοποιήσεων που συμπαρέσυρε και τη Wall Street.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνουν οι ανησυχίες για τους δασμούς που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ σε βάρος 14 εμπορικών εταίρων τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό και οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, με τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη να επανέρχονται στο προσκήνιο.

Το σκηνικό περιπλέκει η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε ένα περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδοτούνται και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο Μιλάνο, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε με απώλειες 1,81%, στις 47.249 μονάδες, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο.

Στη Φρανκφούρτη καταγράφηκε πτώση 1,30%, στο Παρίσι 0,75%, στο Λονδίνο 0,42% και στη Μαδρίτη 2,01%.

Πτώση σημείωσαν επίσης οι μετοχές του Λονδίνου (-0,42%) και της Ζυρίχης (-0,36%), ενώ το Άμστερνταμ υποχώρησε κατά 1,3%.

Γκρίζο σκηνικό στην Αθήνα

Έντονες ρευστοποιήσεις καταγράφηκαν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης του Euronext Athens σημείωσε ισχυρή πτώση κατά -2,77% και έκλεισε στις 2.454,94 μονάδες, χάνοντας τις στηρίξεις των 2.500 μονάδων και βουλιάζοντας στο χαμηλότερο σημείο από τις 20 Ιουλίου.

Συνολικά στο Χρηματιστήριο, 98 μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, 16 μετοχές παρουσίασαν αύξηση, ενώ 10 μετοχές έμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 180,8 δισ. ευρώ.

Βουτιά στη Wall Street - Στο επίκεντρο η Nvidia

Οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές εκδηλώθηκαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα και για τη Wall Street.

Ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,89%, με τη Nvidia να καταγράφει απώλειες 5,01%. Ο τεχνολογικός δείκτης πλησιάζει εκ νέου το τεχνικό όριο εισόδου σε πτωτική αγορά (bear market).

Στο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο έρχονται να προστεθούν οι ανησυχίες για την ενδεχόμενη αύξηση του επιχειρηματικού κόστους και τις επιπτώσεις των νέων εμπορικών δασμών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν την επιβολή δασμών σε 14 οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί για πλεονάζουσα παραγωγή σε ορισμένους κλάδους.

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν τις αιτιάσεις της Ουάσιγκτον, αμφισβητώντας τη βάση των σχεδιαζόμενων μέτρων, τα οποία για τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε δασμούς έως και 20%.

Αν και δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή νέα αύξηση των δασμών, η σχετική ανακοίνωση έχει ήδη εντείνει την αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών.

Όπως επισημαίνει ο Γκαμπριέλ Ντεμπάκ, αναλυτής αγορών της eToro, πέραν των προοπτικών απόδοσης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, οι αγορές καλούνται πλέον να συνυπολογίσουν τον κίνδυνο αύξησης του επιχειρηματικού κόστους, αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων και περιορισμού των περιθωρίων ελιγμών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ο πληθωρισμός ανατρέπει τις προσδοκίες για τα επιτόκια

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Οκτώβριο.

Ο δομικός πληθωρισμός, τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed, διαμορφώθηκε στο 3,3%, ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις για 3,2%.

Οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής αποτελούν, επομένως, έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τις αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εργαλείου CME FedWatch, το 92,1% των συμμετεχόντων στην αγορά αναμένει αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ περισσότεροι από τους μισούς προεξοφλούν νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής τον Ιανουάριο.

Ενισχύεται το δολάριο, ανεβαίνει το πετρέλαιο, υποχωρεί ο χρυσός

Σε αυτό το περιβάλλον, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται εκ νέου, με το ευρώ να υποχωρεί στα 1,0946 δολάρια, έναντι 1,0968 δολαρίων στο προηγούμενο κλείσιμο.

Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα διαμορφώνεται στα 174,06 γεν, ενώ η ισοτιμία δολαρίου – γεν βρίσκεται στα 159,01.

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, ενώ ισχυρές απώλειες καταγράφουν το φυσικό αέριο και ο χρυσός.

Πετρέλαιο Brent: 93,32 δολ./βαρέλι

Πετρέλαιο WTI: 83,34 δολ./βαρέλι

Φυσικό αέριο Άμστερνταμ: 86,80 ευρώ/MWh

Χρυσός: 3.460 δολ./ουγγιά

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Αυγούστου του 2025.

Ο Τραμπ επιρρίπτει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αποδίδει την πτώση της Wall Street στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες ανέδειξαν νικητές τους Δημοκρατικούς.

«Οι μετοχές καταγράφουν μεγάλες απώλειες εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών του Νοεμβρίου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν ο ίδιος ήταν υποψήφιος, το εκλογικό αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό και η χρηματιστηριακή αγορά θα βρισκόταν «σε πλήρη άνθηση», καταλήγοντας:

«Σας το είχα πει!!!».

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