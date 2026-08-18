Βουτιά στις αγορές - Στα 91 δολάρια το πετρέλαιο - Ορμούζ και ομόλογα πιέζουν τα χρηματιστήρια

Οι δείκτες δέχονται πιέσεις από τις αυξήσεις στο αργό πετρέλαιο (λόγω των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν) και τις πωλήσεις στον τεχνολογικό τομέα 

Δημήτρης Μάνωλης

Βουτιά στις αγορές - Στα 91 δολάρια το πετρέλαιο - Ορμούζ και ομόλογα πιέζουν τα χρηματιστήρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Οι φόβοι για τον πληθωρισμό που συνδέονται με τις αυξήσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου, την εκτίναξη των αποδόσεων των παγκόσμιων κρατικών ομολόγων σε επίπεδα ρεκόρ και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες δεν φαίνεται να υποχωρούν, κρατούν δέσμιες τις ευρωπαϊκές αγορές. Η εικόνα είναι παρόμοια και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, με τη Wall Street να υποχωρεί. Ο Nasdaq να καταγράφει ρευστοποιήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχουν ούτε προγραμματίζονται συνομιλίες με το Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ «ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ» και «τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργικά». Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι το πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ άρουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό και τις κυρώσεις στο πετρέλαιο, ξεπαγώσουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα διάφορα μέτωπα.

Τα νέα αυτά ανησυχούν τους επενδυτές και αφενός τροφοδοτούν το ράλι του πετρελαίου, με το Brent να διατηρείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, στα 91,4 δολάρια (+0,5%), αφετέρου πυροδοτούν το κύμα ανόδου στις αποδόσεις των ομολόγων.

Στο τέλος της ημέρας, όλοι οι κύριοι δείκτες της Ευρώπης έχασαν έδαφος: από το Λονδίνο (FTSE 100 +0,07%) και τη Μαδρίτη (IBEX 35 -0,23%), μέχρι τη Φρανκφούρτη (DAX 40 -0,79%) και το Παρίσι (CAC 40 -0,81%).

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,49%

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.606,12 μονάδες (-0,90%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 235,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.681.360 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,51%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,71%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+2,73%), των ΕΛΠΕ (+2,67%), της Κύπρου (+1,21%), της Motor Oil (+1,16%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-3,46%), της Alpha Bank (-3,12%), της CrediaBank (-2,66%) και Jumbo (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.972.706 και 6.959.849 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 31,72 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,70 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 67 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+11,79%) και MIG (+4,84%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-6,40%) και Space Hellas (-4,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,1800 -0,59%

ALLWYN: 14,1750 +0,53%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,8400 +1,21%

CREDIABANK: 0,9500 -2,66%

METLEN: 48,4800 -1,38%

OPTIMA: 11,2800 +2,73%

ΤΙΤΑΝ: 50,8000 -1,36%

ALPHA BANK: 4,5320 -3,12%

AEGEAN AIRLINES: 12,1900 +0,16%

VIOHALCO: 17,3000 -3,46%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,7800 -0,91%

ΔΑΑ: 10,4500 -0,19%

ΔΕΗ: 21,9000 -0,27%

COCA COLA HBC: 53,5000 +0,56%

ΕΛΠΕ: 15,0000 +2,67%

ELVALHALCOR: 3,6650 +0,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,4250 -0,58%

ΕΥΔΑΠ: 11,7800 +1,03%

EUROBANK: 4,5260 -0,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6950 -0,59%

MOTOR OIL: 56,9000 +1,16%

JUMBO: 26,5000 -1,12%

ΟΛΠ: 41,2500 +0,24%

ΟΤΕ: 19,8000 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0800 -0,59%

Πτώση στη Wall Street, πιέζουν τα ομόλογα και οι ρευστοποιήσεις στις μετοχές της τεχνολογίας

Πτωτικά κινείται η Wall Street, επιβαρυμένη από τη νέα άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την περαιτέρω ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου μετά την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο που εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, εν μέρει λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Στο μέτωπο της ενέργειας, κλιμακώνεται η ανησυχία ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν σύντομα σε πλήρη λειτουργία, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε διπλωματική συμφωνία μετά τη λήξη της 60ήμερης εκεχειρίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Την ίδια στιγμή, ένα ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου πέντε ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ομάν, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός μέλους του πληρώματος.

Παγκόσμια ομόλογα: Επιτόκια 30ετίας σε επίπεδα ρεκόρ

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 20 ετών (5,31% την προηγούμενη ημέρα, το υψηλότερο κλείσιμο από το 5,356% της 12ης Ιουνίου 2007).

Στην Ευρώπη, η απόδοση του γερμανικού 30ετούς ομολόγου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, ενώ οι γαλλικές αποδόσεις αντίστοιχης διάρκειας καταγράφουν υψηλά από το 2008.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των Gilt (τα ομόλογα που εκδίδει η βρετανική κυβέρνηση) απέχει ελάχιστα από το υψηλό μετά το 1998, το οποίο είχε σημειωθεί τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Ακόμη και στην Ιαπωνία, οι αποδόσεις των 30ετών τίτλων πλησίασαν το ιστορικό τους υψηλό.

Στα 91 δολάρια το μπρεντ

Προς το τέλος της συνεδρίασης, με την αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο Brent (συμβόλαιο Οκτωβρίου) ανήλθε ξανά κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI διαμορφώθηκε γύρω στα 85 δολάρια.

Το δολάριο διαμορφώνεται στα 1,1578 ανά ευρώ (από 1,1585 στο χθεσινό κλείσιμο) και στα 159,61 γεν (από 159,35), ενώ η ισοτιμία ευρώ/γεν βρίσκεται στα 184,79 (από 184,60).

Ο χρυσός σημείωσε κάμψη (τιμή spot στα 4.355 δολάρια η ουγγιά, -1,3%), ενώ το φυσικό αέριο στο Αμστερνταμ ενισχύθηκε κατά 3,2% στα 63,78 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

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