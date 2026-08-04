Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν, Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ στην 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης

Ανθή Κουρεντζή

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα
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Η 3η προκριματική φάση των Κυπέλλων Ευρώπης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με τη συμμετοχή 3 ελληνικών ομάδων.

Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που πήραν την πρόκριση από τη δεύτερη προκριματική φάση, μπαίνει στη μάχη των Κυπέλλων Ευρώπης και ο Ολυμπιακός. Σήμερα, στις 21:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» υποδέχεται την Ναϊμέγκεν και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα playoffs του Champions League.

Την Τετάρτη, στις 21:30, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο του παιχνίδι για την 3η προκριματική φάση του Conference League.

Την Πέμπτη, στις 20:45, στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Άντερλεχτ σε αγώνα για την 3η προκριματική φάση του Europa League.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων:

  • Ομάδα που θα προκριθεί
  • Μέθοδος πρόκρισης
  • Πρώτο γκολ στον αγώνα
  • Χρόνος επίτευξης πρώτου γκολ
  • Ακριβές σκορ αγώνα
  • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
  • Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
  • Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
  • Διπλή Ευκαιρία & G/G
  • Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
  • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα παιχνίδια της 3ης προκριματικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock».

Μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη σέντρα στη Super League και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον νικητή της Super League, της Premier League, της Serie A, της Ligue 1 και της Bundesliga.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται μακροχρόνιο ειδικό στοίχημα και στο μπάσκετ, για τον νικητή του Eurocup με τα δύο πρώτα φαβορί να είναι οι ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

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