Καύσωνας στην Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο από αφυδάτωση και θερμική καταπόνηση

Τρία λιοντάρια πέθαναν σε έναν ζωολογικό κήπο του Τόκιο, από ασθένεια που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη ζέστη, καθώς η Ιαπωνία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ασίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Τα τρία λιοντάρια πέθαναν σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Ζωολογικό Πάρκο Τάμα, στα δυτικά του Τόκιο. Οι αυτοψίες έδειξαν ότι τα λιοντάρια, ηλικίας από τριών έως 15 ετών, είχαν υποστεί αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια — ευρήματα που υποδηλώνουν ότι αιτία ήταν η ζέστη, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο.

«Είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο. Και πέρυσι έκανε ζέστη, αλλά κανένα από τα λιοντάρια μας δεν αρρώστησε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο BBC η Μίβα Κοσάκα, εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

Τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται ολοένα πιο ζεστά και πιο επικίνδυνα, με ορισμένες πόλεις να καταγράφουν αρκετές «ημέρες ακραίας ζέστης», ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα λιοντάρια δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο Τάμα, η Μούγκι, ένα θηλυκό λιοντάρι τριών ετών, παρουσίασε απώλεια όρεξης στις 19 Ιουλίου και την επόμενη ημέρα δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου χρησιμοποίησαν ανεμιστήρες και νερό για να την δροσίσουν, ενώ αργότερα της χορηγήθηκαν υποδόρια υγρά, τονωτικά για το ήπαρ και βιταμίνες. Ωστόσο, η Μούγκι τελικά πέθανε στις 28 Ιουλίου.

Η Ιτσίγκο, ένα θηλυκό λιοντάρι 11 ετών, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιουλίου. Η Λουένα, ένα θηλυκό λιοντάρι 15 ετών, πέθανε την Κυριακή.

Η Ιτσίγκο, ένα θηλυκό λιοντάρι 11 ετών Ζωολογικός Κήπος Τάμα μέσω CNN

Οι νεκροψίες έδειξαν συστηματική αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια και στα τρία λιοντάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατό τους ήταν η θερμική καταπόνηση, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι αιτίες θανάτου τους μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Ακόμη τρία λιοντάρια —δύο αρσενικά και ένα θηλυκό— εξακολουθούν να βρίσκονται σε κακή κατάσταση και δεν μπορούν να σταθούν όρθια, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι το προσωπικό τους χορηγεί υγρά, φάρμακα και βιταμίνες.

«Μερικά από τα λιοντάρια παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης», δήλωσε η Κοσάκα στο BBC.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε επίσης ότι τέσσερα λιοντάρια έχουν εμφανίσει σημάδια ανάρρωσης, ενώ ακόμη έξι είναι σε καλή κατάσταση. Τα ζώα θα μεταφερθούν σε έναν κλειστό χώρο, εξοπλισμένο με φορητές μονάδες κλιματισμού και βιομηχανικούς ανεμιστήρες.

Η Λουένα, ένα θηλυκό λιοντάρι 15 ετών Ζωολογικός Κήπος Τάμα μέσω CNN

Η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια

Ο Χιντεάκι Καράκι, καθηγητής κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, αντί να ιδρώνουν, τα λιοντάρια παίρνουν βαθιές ανάσες για να αποβάλλουν την υγρασία από τις αναπνευστικές οδούς τους. Όταν η υγρασία εξατμίζεται, η θερμοκρασία του σώματός τους μειώνεται.

Ωστόσο, σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η θερμοκρασία του σώματος των λιονταριών δεν μπορεί να μειωθεί επαρκώς, είπε.

Ένας ακόμη παράγοντας θα μπορούσε να είναι η ξαφνική άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα Ιουλίου, η οποία δεν άφησε στα ζώα αρκετό χρόνο να προσαρμοστούν στη ζέστη, πρόσθεσε η Καράκι.

Ο ζωολογικός κήπος Τάμα φιλοξενεί περίπου 260 είδη ζώων. Τα λιοντάρια αποτελούν εδώ και καιρό ένα από τα βασικά αξιοθέατά του, καθώς εκτρέφονται και εκτίθενται στο κοινό από το 1964. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ζωολογικού κήπου, στους επισκέπτες παρέχεται υπηρεσία λεωφορείου τύπου σαφάρι, ώστε να μπορούν να παρατηρούν τα λιοντάρια στον χώρο όπου φιλοξενούνται.

Τον περασμένο μήνα, ο ζωολογικός κήπος της Τάμα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την λειτουργία της έκθεσης των λιονταριών και την υπηρεσία λεωφορείων σαφάρι, λόγω του «ξαφνικού κύματος καύσωνα» που προκάλεσε προβλήματα υγείας στα λιοντάρια.

Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας μόνο κατά την διάρκεια αυτού του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα και έχει παροτρύνει τους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα για να παραμένουν δροσεροί, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους γραφείου να εγκαταλείψουν την επίσημη ενδυμασία και να επιλέγουν πιο αέρινα ρούχα.

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