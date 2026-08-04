Καύσωνας στην Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο από αφυδάτωση και θερμική καταπόνηση

Τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται ολοένα πιο ζεστά και πιο επικίνδυνα, με ορισμένες πόλεις να καταγράφουν αρκετές «ημέρες ακραίας ζέστης», ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ειρήνη Κοστιούκ

Καύσωνας στην Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο από αφυδάτωση και θερμική καταπόνηση
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία λιοντάρια πέθαναν σε έναν ζωολογικό κήπο του Τόκιο, από ασθένεια που εκτιμάται ότι συνδέεται με τη ζέστη, καθώς η Ιαπωνία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ασίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Τα τρία λιοντάρια πέθαναν σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Ζωολογικό Πάρκο Τάμα, στα δυτικά του Τόκιο. Οι αυτοψίες έδειξαν ότι τα λιοντάρια, ηλικίας από τριών έως 15 ετών, είχαν υποστεί αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια — ευρήματα που υποδηλώνουν ότι αιτία ήταν η ζέστη, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο.

«Είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο. Και πέρυσι έκανε ζέστη, αλλά κανένα από τα λιοντάρια μας δεν αρρώστησε με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο BBC η Μίβα Κοσάκα, εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

Τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται ολοένα πιο ζεστά και πιο επικίνδυνα, με ορισμένες πόλεις να καταγράφουν αρκετές «ημέρες ακραίας ζέστης», ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα λιοντάρια δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο Τάμα, η Μούγκι, ένα θηλυκό λιοντάρι τριών ετών, παρουσίασε απώλεια όρεξης στις 19 Ιουλίου και την επόμενη ημέρα δεν μπορούσε να σταθεί όρθια.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου χρησιμοποίησαν ανεμιστήρες και νερό για να την δροσίσουν, ενώ αργότερα της χορηγήθηκαν υποδόρια υγρά, τονωτικά για το ήπαρ και βιταμίνες. Ωστόσο, η Μούγκι τελικά πέθανε στις 28 Ιουλίου.

Η Ιτσίγκο, ένα θηλυκό λιοντάρι 11 ετών, πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Ιουλίου. Η Λουένα, ένα θηλυκό λιοντάρι 15 ετών, πέθανε την Κυριακή.

Ίτσιγκο - Λιοντάρι - Ιαπωνία

Η Ιτσίγκο, ένα θηλυκό λιοντάρι 11 ετών

Ζωολογικός Κήπος Τάμα μέσω CNN

Οι νεκροψίες έδειξαν συστηματική αφυδάτωση και πολυοργανική ανεπάρκεια και στα τρία λιοντάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατό τους ήταν η θερμική καταπόνηση, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι αιτίες θανάτου τους μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Ακόμη τρία λιοντάρια —δύο αρσενικά και ένα θηλυκό— εξακολουθούν να βρίσκονται σε κακή κατάσταση και δεν μπορούν να σταθούν όρθια, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι το προσωπικό τους χορηγεί υγρά, φάρμακα και βιταμίνες.

«Μερικά από τα λιοντάρια παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης», δήλωσε η Κοσάκα στο BBC.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε επίσης ότι τέσσερα λιοντάρια έχουν εμφανίσει σημάδια ανάρρωσης, ενώ ακόμη έξι είναι σε καλή κατάσταση. Τα ζώα θα μεταφερθούν σε έναν κλειστό χώρο, εξοπλισμένο με φορητές μονάδες κλιματισμού και βιομηχανικούς ανεμιστήρες.

Λούενα - Λιοντάρι - Ιαπωνία

Η Λουένα, ένα θηλυκό λιοντάρι 15 ετών

Ζωολογικός Κήπος Τάμα μέσω CNN

Η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια

Ο Χιντεάκι Καράκι, καθηγητής κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τα λιοντάρια να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, αντί να ιδρώνουν, τα λιοντάρια παίρνουν βαθιές ανάσες για να αποβάλλουν την υγρασία από τις αναπνευστικές οδούς τους. Όταν η υγρασία εξατμίζεται, η θερμοκρασία του σώματός τους μειώνεται.

Ωστόσο, σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, η θερμοκρασία του σώματος των λιονταριών δεν μπορεί να μειωθεί επαρκώς, είπε.

Ένας ακόμη παράγοντας θα μπορούσε να είναι η ξαφνική άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα Ιουλίου, η οποία δεν άφησε στα ζώα αρκετό χρόνο να προσαρμοστούν στη ζέστη, πρόσθεσε η Καράκι.

Ο ζωολογικός κήπος Τάμα φιλοξενεί περίπου 260 είδη ζώων. Τα λιοντάρια αποτελούν εδώ και καιρό ένα από τα βασικά αξιοθέατά του, καθώς εκτρέφονται και εκτίθενται στο κοινό από το 1964. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ζωολογικού κήπου, στους επισκέπτες παρέχεται υπηρεσία λεωφορείου τύπου σαφάρι, ώστε να μπορούν να παρατηρούν τα λιοντάρια στον χώρο όπου φιλοξενούνται.

Τον περασμένο μήνα, ο ζωολογικός κήπος της Τάμα ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την λειτουργία της έκθεσης των λιονταριών και την υπηρεσία λεωφορείων σαφάρι, λόγω του «ξαφνικού κύματος καύσωνα» που προκάλεσε προβλήματα υγείας στα λιοντάρια.

Περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι σε ολόκληρη τη χώρα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία λόγω θερμοπληξίας μόνο κατά την διάρκεια αυτού του καλοκαιριού.

Η κυβέρνηση έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα και έχει παροτρύνει τους κατοίκους να λαμβάνουν μέτρα για να παραμένουν δροσεροί, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους γραφείου να εγκαταλείψουν την επίσημη ενδυμασία και να επιλέγουν πιο αέρινα ρούχα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ANNOUNCEMENTS

Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Συγκίνηση στον τελευταίο αποχαιρετισμό στη Μητρόπολη Αθηνών - Εικόνες

12:00WHAT THE FACT

Τη βιντεοσκόπησαν να βάφει σπίτι ενώ ήταν σε αναρρωτική, απολύθηκε αλλά θα πάρει 1.279,99 ευρώ για την άδειά της

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Aναβίωσε το «Like a Virgin» της Μαντόνα στα κανάλια της Βενετίας - «Έπρεπε να το κάνω»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 81χρονη – Έχασε 3.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ

11:45ΚΟΣΜΟΣ

«Γεια σας αγόρια μου!»: Η συγκινητική επανένωση γυναίκας με τα γαϊδουράκια της μετά τις πυρκαγιές στην Ισπανία - Δείτε βίντεο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

11:30WHAT THE FACT

Το «θαύμα» της Ναμίμπια: Πώς μια ακραία έρημος έγινε η «κάβα» της Ευρώπης

11:30ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στη Λούμπα εστιάζουν οι προσπάθειες πυρόσβεσης - Αγωνία για πιθανές αναζωπυρώσεις το μεσημέρι

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με τραύμα στο κεφάλι στον Κουμπέ

11:25LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι πόζαρε γυμνή απολαμβάνοντας το αφρόλουτρό της στην μπανιέρα μετά από ξέφρενο πάρτυ

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή ελικοπτέρων στην Ψάθα: Στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπορίας των ΗΠΑ η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Πώς ο έλεγχος της ΔΕΟΣ αποκάλυψε την παράνομη αλιεία και εξαγωγή κοραλλιών αξίας 800.000 ευρώ από τον βυθό του Αιγαίου

11:11LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο κανάλι εμπιστεύεται το κοινό για την πρωινή του ενημέρωση;

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Myspace: Ο «βασιλιάς» των '00s επιστρέφει - Το σχέδιο για την επανεκκίνηση της ιστορικής πλατφόρμας

11:04ANNOUNCEMENTS

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

11:03ΕΥ ΖΗΝ

Πού οφείλεται η αύξηση της μυωπίας σε μεγάλες ηλικίες - Είναι πραγματική;

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ιαπωνία: Τρία λιοντάρια πέθαναν σε ζωολογικό κήπο από αφυδάτωση και θερμική καταπόνηση

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Στις 12:00 η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:31ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ο Έλληνας που σκοτώθηκε στη συντριβή του Bell στην Ψάθα - Θλίψη στη Σεργούλα, οργή από τον πατέρα του - Κάλυπτε ρεπό συναδέλφου τη μοιραία μέρα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

10:22LIFESTYLE

Τάσος Χαλκιάς: Το αποκαρδιωτικό βίντεο από την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό - «Ποτέ και σε κανέναν»

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα στενά του Ορμούζ - Αγνοείται μέλος του πληρώματος

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Πώς ο έλεγχος της ΔΕΟΣ αποκάλυψε την παράνομη αλιεία και εξαγωγή κοραλλιών αξίας 800.000 ευρώ από τον βυθό του Αιγαίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

09:54LIFESTYLE

Η Μαρία Μενούνος έφτασε γονατιστή στην Παναγιά της Τήνου - «Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου» - Βίντεο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ρέθυμνο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα με τραύμα στο κεφάλι στον Κουμπέ

11:30ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στη Λούμπα εστιάζουν οι προσπάθειες πυρόσβεσης - Αγωνία για πιθανές αναζωπυρώσεις το μεσημέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ