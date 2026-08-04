Πυρκαγιές στη Γαλλία: Εντοπίστηκαν 400 ιστορικά πυρομαχικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε χωριό

Οι πυρκαγιές που έπληξαν τη νοτιοδυτική Γαλλία τον Ιούλιο έφεραν στο φως περίπου 400 ιστορικά βλήματα και πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο χωριό Le Porge, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Κατά την διάρκεια των πυρκαγιών που έφτασαν και στο συγκεκριμένο χωριό, είχαν σημειωθεί εκρήξεις, οι οποίες αρχικά θεωρήθηκε ότι προκλήθηκαν από φιάλες αερίου. Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι οι εκρήξεις ενδέχεται να προκλήθηκαν από εκρηκτικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που πυροδοτήθηκαν από τη θερμότητα, όπως δήλωσε ο τοπικός διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος στα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Περισσότερες από 100 εκρήξεις ακούστηκαν κατά την διάρκεια της δεύτερης νύχτας των πυρκαγιών που έπλητταν το χωριό, δήλωσε ο δήμαρχος Μάρτιαλ Ζανινέτι, μιλώντας στο γαλλικό ειδησεογραφικό μέσο France Info.

Αφότου διεξήχθη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές, εντοπίστηκαν τα πυρομαχικά.

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Χάρη στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, ωστόσο ο δήμαρχος ανέφερε ότι ορισμένες περιοχές παραμένουν απαγορευμένες. Περισσότερα από 180 σπίτια στην περιοχή καταστράφηκαν από την πυρκαγιά.

«Υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών θαμμένες στο έδαφος εντός του δήμου μας, αλλά δεν το γνωρίζαμε, και λόγω των πυρκαγιών, προκλήθηκαν εκρήξεις», δήλωσε ο Ζανινέτι στο France Info, προσθέτοντας ότι μία από αυτές διαπέρασε ένα σπίτι.

Σε δήλωση που δημοσίευσε ο Ζανινέτι στο Instagram τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα, σε ένα κάμπινγκ και στο χωριό La Jenny παρέμενε απαγορευμένη.

Τα ιστορικά όπλα που βρέθηκαν ήταν γερμανικά και γαλλικά και περιλάμβαναν οβίδες όλμου και αντιαρματικές οβίδες, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακάλυψή τους έγινε λόγω της δασικής πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή της Ζιρόντ, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο μετά από περίπου 10 ημέρες.

Τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου ευχαρίστησε τους πυροσβέστες για τις προσπάθειές τους, δηλώνοντας ότι «η Γαλλία στάθηκε ακλόνητη απέναντι σε μια άνευ προηγουμένου κρίση».