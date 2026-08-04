Πλεύρης: Η Ευρώπη πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

Η ανάρτηση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με αφορμή το άρθρο του Κυριακού Μητσοτάκη στο Politico

Μίλτος Τσεκούρας

Πλεύρης: Η Ευρώπη πρέπει να θωρακίσει τα σύνορά της απέναντι στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει την ανάγκη ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.
  • Το υπάρχον ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν καλύπτει επαρκώς τις ακραίες περιπτώσεις οργανωμένης μετακίνησης πληθυσμών με σκοπό πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
  • Προτείνεται η αναστολή διαδικασιών ασύλου και οι άμεσες επιστροφές σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.
  • Η Ελλάδα έχει εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές στον Έβρο και σε ροές από τη Λιβύη, ενώ παρόμοια μέτρα λαμβάνονται και στη Θέουτα.
  • Ο Πλεύρης καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μηχανισμούς για τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων, την αναστολή ασύλου και τις άμεσες επιστροφές.
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Τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ειδικό πλαίσιο αντιμετώπισης των περιπτώσεων εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών επαναλαμβάνει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας το άρθρο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Politico.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πλεύρης υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν καλύπτει επαρκώς ακραίες περιπτώσεις οργανωμένης μετακίνησης πληθυσμών με στόχο την άσκηση πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, σημειώνοντας την ανάγκη για μηχανισμούς που θα προβλέπουν αναστολή διαδικασιών ασύλου και άμεσες επιστροφές σε τέτοιες συνθήκες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Ο @PrimeministerGR με το άρθρο του στο @POLITICOEurope αναδεικνύει την ανάγκη να καλυφθεί ένα βασικό κενό της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ που ούτε το σύμφωνο καλύπτει. Την περίπτωση της εργαλειοποιησης μεταναστευτικών ροών είτε από ξηρά είστε από θάλασσα.

Η ΕΕ θα πρέπει με γενναιότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να προχωρά στην αναστολή εξέτασης ασύλου και την άμεση επιστροφή των παρανόμων μεταναστών, παράλληλα με τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το πράξαμε ως Ελλάδα στον Έβρο και στις ροές από Λιβυη, όταν κρίθηκε αναγκαίο.

Σήμερα και στην Θέουτα η επιστροφή των μεταναστών γίνεται χωρίς υποβολή και εξέταση ασύλου και κανένας σωστά δεν διαφωνεί, καθώς αυτό θα σήμαινε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλουμε ως ΕΕ να αναπτύξουμε μηχανισμούς σφράγισης των συνόρων, αναστολής ασύλου και άμεσων επιστροφών»

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