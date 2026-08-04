Οι ξεχασμένοι «αιχμάλωτοι» του πολέμου του Ιράν: Ναυτικοί παγιδευμένοι στον Περσικό Κόλπο

Χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία που κινδυνεύουν από επίθεση από το Ιράν. Σε ένα πλοίο, ναύτες κρατούνται από το ιρανικό ναυτικό για περισσότερο από τρεις μήνες.

Νατάσα Παυλοπούλου

Οι ξεχασμένοι «αιχμάλωτοι» του πολέμου του Ιράν: Ναυτικοί παγιδευμένοι στον Περσικό Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότεροι από 20 ναυτικοί κρατούνται στο πλοίο MSC Francesca κοντά στις ακτές του Ιράν για πάνω από τρεις μήνες, χωρίς σαφή προοπτική απελευθέρωσης.
  • Οι επιθέσεις και η κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν εγκλωβίσει περίπου 6.000 ναυτικούς σε πλοία της περιοχής, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη ζωή τους.
  • Από την έναρξη της σύγκρουσης, 17 ναύτες έχουν σκοτωθεί σε 63 επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με σημαντικές απώλειες λόγω ιρανικών επιθέσεων και αμερικανικών αντίποινων.
  • Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν περιορισμένη επικοινωνία, ψυχολογικές πιέσεις και ανεπαρκή διατροφή, ενώ η δυνατότητα εκκένωσης των πλοίων είναι πολύ περιορισμένη λόγω των δυσκολιών συνεργασίας με τις αρχές.
  • Διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση των πλοίων Francesca και Epaminondas βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά περιπλέκονται από τη γεωπολιτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
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Χιλιάδες πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία που κινδυνεύουν να δεχθούν επίθεση από το Ιράν. Παγιδευμένοι σε ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο τέσσερα μίλια στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, πάνω από 20 ναυτικοί εισέρχονται στον τέταρτο μήνα υπό την επίβλεψη Ιρανών φρουρών Το Ιράν κατέλαβε το πλοίο, το MSC Francesca, καθώς προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ στις 22 Απριλίου.

Οι ναύτες του είναι από το Μαυροβούνιο, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες. Όλοι βρίσκονται μακριά από το σπίτι τους. Δεν έχουν ιδέα πότε μπορεί να απελευθερωθούν και έχουν πολύ μικρή επαφή με τον έξω κόσμο. Οι ναύτες «δεν έχουν κανένα μέσο επικοινωνίας εκτός από 30 λεπτά σύνδεσης στο διαδίκτυο κάθε λίγες μέρες», σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συνθήκες στο Francesca.

Τα μέλη του πληρώματος του Francesca αποτελούν ένα υποσύνολο μιας πολύ μεγαλύτερης ομάδας ναυτικών που κινδυνεύουν στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, ακολουθούμενες από το κλείσιμο του Ορμούζ από το Ιράν, απέκλεισαν αμέσως περίπου 1.500 πλοία και σχεδόν 20.000 ναυτικούς, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Πολλά πλοία έχουν αποπλεύσει από τον Περσικό Κόλπο, διασχίζοντας ορμητικά τα Στενά όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν. Περίπου 6.000 ναύτες παραμένουν αποκλεισμένοι, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Ζουν σε κίνδυνο, πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου φορτίου, χωρίς ασφαλή τρόπο επιστροφής. Το Ιράν έχει επιβάλει τον έλεγχό του στα Στενά με επιθέσεις σε πλοία, προκαλώντας αμερικανικά αντίποινα. Και η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή. Ο ρυθμός διέλευσης από το Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί πρόσφατα σε λίγο πάνω από δώδεκα την ημέρα, ένα κλάσμα του προπολεμικού μέσου όρου των περίπου 130 πλοίων την ημέρα.

Οι ναυτικοί σπάνια εργάζονται στην πρώτη γραμμή των ένοπλων συγκρούσεων. Αλλά αυτό έχει συμβεί σε αυτούς τους ναυτικούς στη Μέση Ανατολή, μερικές φορές με θανατηφόρες συνέπειες. Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, 17 ναύτες έχουν σκοτωθεί σε 63 επιθέσεις γύρω από το Ορμούζ. Οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε ιρανικές επιθέσεις, αλλά τρεις ναυτικοί πέθαναν αφού το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ χτύπησε ένα πλοίο τον Ιούνιο. Η πολιτοφυλακή των Χούθι στην Υεμένη έχει στοχεύσει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και την περασμένη εβδομάδα, δύο πλοία τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά από έκρηξη σε αιγυπτιακό λιμάνι.

Το Francesca έπλευσε στον Περσικό Κόλπο στις 22 Φεβρουαρίου. Ανήκει στην MSC Mediterranean Shipping Company με έδρα τη Γενεύη, τη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο. Μερικοί από τους ναυτικούς του Francesca είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με μια λίστα των μελών του πληρώματος που εξέτασαν οι New York Times.

Η MSC που ιδρύθηκε το 1970 από τον Gianluigi Aponte, έναν Ιταλό καπετάνιο σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.000 πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα από τη μία ήπειρο στην άλλη, διαπλέοντας σε 300 εμπορικές οδούς. . Aponte, με περιουσία άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg, πέρυσι μεταβίβασε την κυριότητα της MSC στον γιο και την κόρη του, Diego και Alexa Aponte

Το 2022, η MSC ξεπέρασε τον δανέζικο γίγαντα Maersk και έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μετά από μια άνθηση της εποχής της πανδημίας. Πλούσια σε μετρητά, η εταιρεία επέκτεινε τον στόλο και τις επιχειρηματικές της γραμμές, αγοράζοντας νοσοκομεία και λιμάνια και μια εταιρεία σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στην Ιταλία. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια από τις πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου, τα Στενά του Ορμούζ ήταν μια πολυσύχναστη, κρίσιμη και σχετικά απαλλαγμένη από συγκρούσεις εμπορική διαδρομή. Κάθε μήνα, χιλιάδες πλοία περνούσαν από τα Στενά και το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού με πετρέλαιο εξαρτιόταν από αυτό. Αυτό έχει αλλάξει δραστικά. Οι επιθέσεις του Ιράν έχουν ωθήσει τους πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τα Στενά.

Εκπρόσωποι των ναυτικών έχουν δηλώσει ότι οι διαχειριστές πλοίων δεν πρέπει να επιχειρήσουν τον διάπλου μέχρι να είναι απολύτως ασφαλές να το πράξουν.«Το εμπόριο είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε τις ζωές αθώων ανθρώπων», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Arsenio Dominguez, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Το Francesca πλέει υπό σημαία Παναμά, ο οποίος έχει οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του πλοίου και του πληρώματός του, σύμφωνα με τη ναυτική σύμβαση.«Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση στην κατάσταση», δήλωσε στις 21 Ιουλίου η Ginette Testa, πρέσβειρα του Παναμά στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Είπε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει περαιτέρω ή να δώσει λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις τρέχουσες διαπραγματευτικές προσπάθειες.

Δύο ναυτικοί, και οι δύο Κροάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι από το Francesca, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κροατίας. Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει περαιτέρω λόγω της ευαισθησίας του θέματος.Οι ναυτικοί στο Francesca έτυχαν καλής μεταχείρισης και είχαν επαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα, δήλωσε ο Romano Peric, συντονιστής της ένωσης κροατών ναυτικών, ο οποίος βρισκόταν σε τακτική επαφή με τις οικογένειες των δύο Κροατών πριν από την απελευθέρωσή τους. Αρχικά, είχαν αρκετά τακτική πρόσβαση στα τηλέφωνά τους, αλλά η χρήση τους περιορίστηκε αργότερα, είπε.

Στην Ελβετία, όπου εδρεύει η MSC, «χρησιμοποιούνται διπλωματικά κανάλια» για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση του Francesca, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ένας εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης, Pierre-Alain Eltschinger, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Την ίδια ημέρα που το Ιράν κατέλαβε το Francesca, κατέλαβε ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το Epaminondas, το οποίο κρατείται σε ύδατα κοντά στο Francesca, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Tanker Trackers. Το Epaminondas αποτελεί μέρος του στόλου της MSC βάσει συμφωνίας μίσθωσης και πλέει υπό λιβεριανή ναυτική σημαία.ανήκει όμως στην Technomar του Γιώργου Γιουρούκου.

Αρκετοί ναύτες του Epaminondas αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταναστών Εργαζομένων των Φιλιππίνων. Οι Φιλιππινέζοι ναύτες υποβλήθηκαν σε ιατρικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις «μετά τη δύσκολη εμπειρία τους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Οι ναυτικοί αισθάνονται απόλυτα εγκαταλελειμμένοι, απολύτως απροστάτευτοι», δήλωσε ο Mohamed Arrachedi, συντονιστής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές για τον Αραβικό Κόσμο και το Ιράν, για τους ναυτικούς που έχουν αποκλειστεί στον Περσικό Κόλπο. Πρόσθεσε ότι τα οικονομικά τους, ο ύπνος τους και η ψυχική τους υγεία έχουν επηρεαστεί από τη δοκιμασία.

Μερικοί από τους ναυτικούς που έχουν κολλήσει στον Περσικό Κόλπο, με περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφίμων, λένε ότι τρώνε μόνο ρύζι και φακές μία φορά την ημέρα, είπε ο κ. Arrachedi. Ένας ναύτης είπε ότι κοιμόταν με τα ρούχα του, ώστε να μπορεί εύκολα να εκκενώσει το πλοίο του σε περίπτωση που χτυπηθεί.Τα μέλη του πληρώματος μπορούν να ζητήσουν να απομακρυνθούν από τα πλοία τους και να μεταφερθούν σε κοντινά λιμάνια για να επιστρέψουν αεροπορικώς στην πατρίδα τους. Ωστόσο, τέτοιες εκκενώσεις είναι σπάνιες εν μέρει επειδή απαιτούν τη συνεργασία των αρχών μετανάστευσης σε κοντινές χώρες, δήλωσε η Helen Sampson, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, η οποία έχει μελετήσει τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών.

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Πολλά μέλη πληρώματος έχουν βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και μπορεί να διστάζουν να αρνηθούν ένα επικίνδυνο ταξίδι από φόβο ότι θα μπουν στη μαύρη λίστα των εργοδοτών, δήλωσε η Sampson.«Γνωρίζουν ότι αν φαίνεται να προκαλούν οποιοδήποτε είδος προβλήματος στο πλοίο, δεν θα λάβουν άλλη σύμβαση», είπε. «Έτσι, για έναν ναυτικό να αντιταχθεί ή να απαιτήσει επαναπατρισμό ενώ βρίσκεται σε ένα πλοίο, αυτό θα είναι σχεδόν το τέλος της καριέρας του στη θάλασσα».

Πριν από την κατάσχεση των δύο πλοίων της MSC τον Απρίλιο, σχεδόν 30 πλοία είχαν ήδη δεχθεί επίθεση, συμπεριλαμβανομένου, λίγες μέρες νωρίτερα, ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ανήκε στον Γάλλο αντίπαλο της MSC, CMA CGM.Η τύχη του Francesca και του Epaminondas παραμένει ασαφής.Η Νατάσα Μπράουν, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Francesca και Epaminondas παρέμειναν σε ιρανικά ύδατα με ναυτικούς επιβαίνοντες. «Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των αρμόδιων μερών για την απελευθέρωσή τους, αλλά περιπλέκονται από την ευρύτερη γεωπολιτική σύγκρουση», είπε.

Μετά την κατάσχεση των πλοίων τον Απρίλιο, το ναυτικό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι δύο πλοία είχαν ταξιδέψει «χωρίς τις απαραίτητες άδειες», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε από ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Η δήλωση ανέφερε ότι τα πλοία είχαν κατευθυνθεί προς τις ακτές του Ιράν. Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία Tanker Trackers, τα πλοία παραμένουν σε ιρανικά ύδατα.Οι φορτωτές αντιμετωπίζουν ένα βαθύτερο δίλημμα καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των Στενών.

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