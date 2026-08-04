Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Snapshot Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε σε 4 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση τον 33χρονο Νέιθαν Όουεν για σκηνοθετημένη καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar I-Pace.

Ο Όουεν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το αυτοκίνητο είχε βλάβη, για να αποφύγει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης του οχήματος.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε 31 φορές με περιπολικό και σταμάτησε μόνο όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία του.

Η έρευνα απέδειξε ότι το όχημα λειτουργούσε κανονικά και ο οδηγός δεν πάτησε ποτέ το φρένο, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί βλάβης.

Ο Όουεν τιμωρήθηκε επίσης με πενταετή στέρηση της άδειας οδήγησης, που θα ενεργοποιηθεί μετά την αποφυλάκισή του. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών επέβαλε βρετανικό δικαστήριο σε έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος σκηνοθέτησε μια επικίνδυνη καταδίωξη, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι το ηλεκτρικό μοντέλο της Jaguar που οδηγούσε είχε παρουσιάσει βλάβη και είχε βγει εκτός ελέγχου.

Όπως αποδείχθηκε, στόχος του ήταν να αποφύγει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης του οχήματος.

Ο Νέιθαν Όουεν τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 6 Μαρτίου 2024, υποστηρίζοντας ότι το Jaguar I-Pace επιτάχυνε μόνο του και ότι δεν μπορούσε να φρενάρει. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, θεωρώντας πως επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό, με τον 33χρονο να οδηγεί για περίπου 35 λεπτά στους αυτοκινητοδρόμους M58, M57 και M62 στο Μέρσεϊσαϊντ, διανύοντας σχεδόν 61 χιλιόμετρα και αναπτύσσοντας ταχύτητα έως και 138 χλμ./ώρα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο Όουεν συγκρούστηκε συνολικά 31 φορές με περιπολικό που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει το όχημά του. Η Jaguar τελικά σταμάτησε μόνο όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία του, κοντά στην έξοδο 12 του αυτοκινητοδρόμου M62.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής Ίαν Άνσγουορθ τόνισε ότι ο κατηγορούμενος προκάλεσε μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, αναστάτωση στο κοινό και σημαντική οικονομική ζημιά, ενώ έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τους αστυνομικούς, οι οποίοι πίστευαν ότι αντιμετώπιζαν μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Εσείς, αντίθετα, επιδιώξατε να αποκομίσετε κέρδος μέσα από ένα ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καμία βλάβη στο όχημα

Η έρευνα της αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Jaguar Land Rover, απέδειξε ότι το όχημα λειτουργούσε απολύτως κανονικά. Τα δεδομένα του αυτοκινήτου έδειξαν ότι ο οδηγός δεν πάτησε ούτε μία φορά το φρένο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί μηχανικής βλάβης.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο Όουεν αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είχε αφήσει απλήρωτες αρκετές δόσεις της χρηματοδότησης του αυτοκινήτου και λίγο πριν καλέσει το 999 είχε απορριφθεί αίτημά του για χορήγηση δανείου. Μάλιστα, σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, τη στιγμή που πραγματοποίησε την κλήση το όχημα ήταν ακινητοποιημένο.

Ο Νέιθαν Όουεν

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ακόμη ότι περίπου 40 λεπτά μετά τη λήξη του περιστατικού ο 33χρονος επικοινώνησε με την εταιρεία χρηματοδότησης του οχήματος, ενώ στη συνέχεια πούλησε την ιστορία του στις εφημερίδες The Sun και Daily Mail, λαμβάνοντας συνολικά 800 λίρες.

Η Jaguar Land Rover ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να δαπανήσει επιπλέον 50 εκατομμύρια λίρες σε διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρνητική δημοσιότητα που προκλήθηκε από τους ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε περίπου 180 αρνητικά δημοσιεύματα.

Ο Όουεν είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούνιο για επικίνδυνη οδήγηση και δύο κατηγορίες απάτης. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε πενταετή στέρηση της άδειας οδήγησης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποφυλάκισή του.

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