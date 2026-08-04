Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Το αυτοκίνητο τελικά σταμάτησε μόνο όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία του, αφού πρώτα συγκρούστηκε δεκάδες φορές με με περιπολικό που προσπαθούσε να το ακινητοποιήσει 

Μίλτος Τσεκούρας

Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε σε 4 χρόνια και 3 μήνες φυλάκιση τον 33χρονο Νέιθαν Όουεν για σκηνοθετημένη καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar I-Pace.
  • Ο Όουεν ισχυρίστηκε ψευδώς ότι το αυτοκίνητο είχε βλάβη, για να αποφύγει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης του οχήματος.
  • Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε 31 φορές με περιπολικό και σταμάτησε μόνο όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία του.
  • Η έρευνα απέδειξε ότι το όχημα λειτουργούσε κανονικά και ο οδηγός δεν πάτησε ποτέ το φρένο, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί βλάβης.
  • Ο Όουεν τιμωρήθηκε επίσης με πενταετή στέρηση της άδειας οδήγησης, που θα ενεργοποιηθεί μετά την αποφυλάκισή του.
Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών επέβαλε βρετανικό δικαστήριο σε έναν 33χρονο άνδρα, ο οποίος σκηνοθέτησε μια επικίνδυνη καταδίωξη, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι το ηλεκτρικό μοντέλο της Jaguar που οδηγούσε είχε παρουσιάσει βλάβη και είχε βγει εκτός ελέγχου.

Όπως αποδείχθηκε, στόχος του ήταν να αποφύγει την αποπληρωμή της χρηματοδότησης του οχήματος.

Ο Νέιθαν Όουεν τηλεφώνησε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 6 Μαρτίου 2024, υποστηρίζοντας ότι το Jaguar I-Pace επιτάχυνε μόνο του και ότι δεν μπορούσε να φρενάρει. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, θεωρώντας πως επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό, με τον 33χρονο να οδηγεί για περίπου 35 λεπτά στους αυτοκινητοδρόμους M58, M57 και M62 στο Μέρσεϊσαϊντ, διανύοντας σχεδόν 61 χιλιόμετρα και αναπτύσσοντας ταχύτητα έως και 138 χλμ./ώρα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο Όουεν συγκρούστηκε συνολικά 31 φορές με περιπολικό που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει το όχημά του. Η Jaguar τελικά σταμάτησε μόνο όταν εξαντλήθηκε η μπαταρία του, κοντά στην έξοδο 12 του αυτοκινητοδρόμου M62.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικαστής Ίαν Άνσγουορθ τόνισε ότι ο κατηγορούμενος προκάλεσε μια μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, αναστάτωση στο κοινό και σημαντική οικονομική ζημιά, ενώ έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τους αστυνομικούς, οι οποίοι πίστευαν ότι αντιμετώπιζαν μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Εσείς, αντίθετα, επιδιώξατε να αποκομίσετε κέρδος μέσα από ένα ψέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καμία βλάβη στο όχημα

Η έρευνα της αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Jaguar Land Rover, απέδειξε ότι το όχημα λειτουργούσε απολύτως κανονικά. Τα δεδομένα του αυτοκινήτου έδειξαν ότι ο οδηγός δεν πάτησε ούτε μία φορά το φρένο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί μηχανικής βλάβης.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι ο Όουεν αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είχε αφήσει απλήρωτες αρκετές δόσεις της χρηματοδότησης του αυτοκινήτου και λίγο πριν καλέσει το 999 είχε απορριφθεί αίτημά του για χορήγηση δανείου. Μάλιστα, σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, τη στιγμή που πραγματοποίησε την κλήση το όχημα ήταν ακινητοποιημένο.

odigos.png

Ο Νέιθαν Όουεν

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ακόμη ότι περίπου 40 λεπτά μετά τη λήξη του περιστατικού ο 33χρονος επικοινώνησε με την εταιρεία χρηματοδότησης του οχήματος, ενώ στη συνέχεια πούλησε την ιστορία του στις εφημερίδες The Sun και Daily Mail, λαμβάνοντας συνολικά 800 λίρες.

Η Jaguar Land Rover ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να δαπανήσει επιπλέον 50 εκατομμύρια λίρες σε διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρνητική δημοσιότητα που προκλήθηκε από τους ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι οδήγησαν σε περίπου 180 αρνητικά δημοσιεύματα.

Ο Όουεν είχε δηλώσει ένοχος τον Ιούνιο για επικίνδυνη οδήγηση και δύο κατηγορίες απάτης. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε πενταετή στέρηση της άδειας οδήγησης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την αποφυλάκισή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Καύσωνας και ξηρασία εκτοξεύουν την τιμή του ελαιολάδου - SOS από τους αγρότες για κρασι, σιτηρά και λαχανικά

08:56LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

08:52LIFESTYLE

Είσαι το ταίρι μου: «Στέλλα» και «Σωτήρης» αναβίωσαν το εμβληματικό φινάλε 24 χρόνια μετά - Βίντεο

08:39WHAT THE FACT

Σαν παλιοί φίλοι: Χαλαρή συνάντηση για αλεπού και αετό σε τραπέζι πικ νικ στην Αλάσκα - Βίντεο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια, 700.000 στρέμματα έχουν καεί - Η φετινή στην Αττικοβοιωτία έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα μ' αυτήν του 2009

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Το κυνήγι του «αόρατου Αγιατολάχ»: Οι 3 θεωρίες για το πού βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το «σύστημα Οσάμα μπιν Λάντεν»

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνοθέτησε καταδίωξη με ηλεκτρική Jaguar για να γλιτώσει τις δόσεις – Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν σε Ξηρονομή και Πόρτο Γερμενό

07:48WHAT THE FACT

Ο Αρμαγεδδών είχε δίκιο: Πώς οι προσομοιώσεις ανατρέπουν το τρελό σενάριο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν: «Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό» - Οι 12 φορές που απείλησε την Τεχεράνη και υποχώρησε

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα καμένα σήμερα ο Ανδρουλάκης, ανεβάζει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα μελτέμια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Eκρηκτική άνοδος των παραγγελιών, 14.000 διανομείς μόνο το efood

07:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

06:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο Μητσοτάκη στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

06:52LIFESTYLE

Τα «βαριά» ονόματα των τηλεοπτικών σειρών

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: «Οι πυροσβέστες φεύγουν, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε» - Αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από τη Λούμπα Μεγάρων

07:32ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Τι συμβαίνει με τα μελτέμια στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το delivery σκοτώνει το «έξω» – Eκρηκτική άνοδος των παραγγελιών, 14.000 διανομείς μόνο το efood

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: «Μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να τους σώσει» - Συγκινούν οι δηλώσεις για τους νεκρούς του Bell 214

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 μεγάλες πυρκαγιές σε 9 χρόνια, 700.000 στρέμματα έχουν καεί - Η φετινή στην Αττικοβοιωτία έχει ακριβώς το ίδιο αποτύπωμα μ' αυτήν του 2009

22:07TRAVEL

Αναδείχθηκε ο πιο ευτυχισμένος προορισμός στον κόσμο – Οι λόγοι που θα σας κάνουν να τον βάλετε στη λίστα σας

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η ώρα της κρίσης για τον 41χρονο – Οι ισχυρισμοί και τα αναπάντητα ερωτήματα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Τιτάνια προσπάθεια στην Ψάθα – Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις στα μέτωπα της δυτικής Αττικής

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ναρκοβαρόνος εκτέλεσε Μεξικανή influencer live στο Tik Tok επειδή παράτησε τον γιο του

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

23:21WHAT THE FACT

Ένας άνδρας περπατάει στον Άρη: Η μυστηριώδης φωτογραφία της NASA από τον Κόκκινο Πλανήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ