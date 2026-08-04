Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Στον ανακριτή σήμερα ο δήμαρχος Στυλίδας και ο εργολάβος

Με την κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βοιωτίας την περασμένη Παρασκευή και έφθασε μέχρι και τα Μέγαρα στη Δυτική Αττική.

Κατηγορούμενοι είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου και ο εργολάβος του αιολικού πάρκου, εκεί απ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η εμπλοκή του Δημάρχου αφορά στην ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγου μηχανικού. Φέρεται να είναι, μέσω της κατασκευαστικής του εταιρεία,ο μελετητής του έργου του ιδιωτικού εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούμενος είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έφθασαν πολύ γρήγορα στον εντοπισμό του σημείου μηδέν. Είναι το σημείο που αποτυπώνεται στη φωτογραφία ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Newsbomb.

Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σπινθήρες από τους αγωγούς του δικτύου ήταν αυτοί που προκάλεσαν την πυρκαγιά

Το ερώτημα για τη δικαιοσύνη είναι αν είχαν τηρηθεί όλοι οι κανόνες ασφαλείας κατά την εξέλιξη του έργου με τον Δήμαρχο Στυλίδας να υποστηρίζει μέσω ότι δεν έχει καμία ευθύνη.

Η υπόθεση δεν αποκλείεται να συσχετιστεί με την σύγκρουση και την πτώση των δύο ελικοπτέρων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

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