Κατερίνα Λιόλιου: Ο φαρμακερός "λογαριασμός" για τη λήξη της συνεργασίας της

Snapshot Η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το νυχτερινό κέντρο Romeo ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την αρχική έγγραφη συμφωνία από 17 Απριλίου έως 25 Ιουλίου 2026.

Η Panik Records διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Romeo για πρόωρη αποχώρηση και συμφωνία έως Ιανουάριο 2027 ως αβάσιμους και ψευδείς.

Η τραγουδίστρια τήρησε όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με συνέπεια και σεβασμό προς το νυχτερινό κέντρο, τους εργαζόμενους και το κοινό.

Η Panik Records δηλώνει ότι δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της.

Μετά τη λήξη της συνεργασίας με το Romeo, η Κατερίνα Λιόλιου ανακοίνωσε συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά για τη χειμερινή σεζόν στο Έναστρον. Snapshot powered by AI

Δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στο νυχτερινό κέντρο Romeo και την Κατερίνα Λιόλιου έχει ξεσπάσει, με αφορμή τη λήξη της συνεργασίας τους.

Μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης, στην οποία γινόταν λόγος για πρόωρη αποχώρηση της τραγουδίστριας, χωρίς να την κατονομάζει, από ένα σχήμα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, επρόκειτο να διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027, η Panik Records απαντά, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την αρχική έγγραφη συμφωνία.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Panik Records τονίζει ότι η συνεργασία της Κατερίνας Λιόλιου με το Romeo είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως τις 25 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώθηκε ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, απορρίπτοντας ως αβάσιμους και ψευδείς τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας έως τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι η τραγουδίστρια τήρησε στο ακέραιο όλες τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, τους εργαζομένους και το κοινό, ενώ κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καλλιτεχνικά και εμπορικά σεζόν. Όπως αναφέρει, δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση, ωστόσο θεωρεί υποχρέωσή της να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η ίδια και οι συνεργάτες της.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Panik Records αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση του Romeo, διευκρινίζουμε ότι η συνεργασία για το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε συμφωνηθεί εγγράφως να διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2026 και υλοποιήθηκε ακριβώς όπως είχε συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε αναφορά σε δήθεν συμφωνημένη διάρκεια της συνεργασίας έως τον Ιανουάριο του 2027 είναι αβάσιμη και ψευδής. Η Κατερίνα Λιόλιου τήρησε στο ακέραιο κάθε συμφωνημένη υποχρέωσή της, με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στο κοινό. Η επαγγελματική της ηθική έχει αποδειχθεί έμπρακτα σε όλη την πορεία της και οποιοσδήποτε αντίθετος υπαινιγμός είναι αβάσιμος και προσβλητικός. Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, για την οποία ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές και το κοινό».

Κλείνοντας, η εταιρεία υπογραμμίζει: «Η Panik Records δεν επιθυμεί δημόσια αντιπαράθεση. Οφείλει, όμως, να αποκαθιστά την αλήθεια όταν θίγονται η εταιρεία και οι συνεργάτες της. Οι συμφωνίες είναι σαφείς: έχουν συγκεκριμένη έναρξη και λήξη. Καταγράφονται και τηρούνται. Δεν αλλάζουν, ούτε ερμηνεύονται εκ των υστέρων».

Υπενθυμίζεται ότι το Romeo, χωρίς να κατονομάζει την Κατερίνα Λιόλιου, είχε αφήσει αιχμές ότι η συνεργασία τους έληξε νωρίτερα από το συμφωνημένο, υποστηρίζοντας πως η τραγουδίστρια επρόκειτο να συνεχίσει τις εμφανίσεις της έως τον Ιανουάριο του 2027. Ωστόσο, η ίδια ανακοίνωσε ότι τη χειμερινή σεζόν θα συνεργαστεί με τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον. Μετά τις αναφορές του Romeo σε «κάποιους που επιλέγουν να μην σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», το περιβάλλον της Κατερίνας Λιόλιου έκανε λόγο για αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση.

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