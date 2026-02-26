Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

Το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου «Λογαριασμός», που έγινε viral πριν ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα, φαίνεται πως απέκτησε πλέον και πασχαλινή εκδοχή.

Με το σύνθημα «έναν υπεύθυνο παρακαλώ» να γίνεται trend στα social media, δημιουργήθηκε πασχαλινή λαμπάδα εμπνευσμένη από το τραγούδι, η οποία κυκλοφορεί ήδη στην αγορά.

https://www.instagram.com/p/DU9ANZVjUVb/

Η λαμπάδα είναι σε ροζ αποχρώσεις και φέρει τυπωμένη επάνω της την εικόνα της Κατερίνας Λιόλιου, με τη φράση που έγινε viral να δεσπόζει στο κέντρο. Το σύνθημα, το οποίο έχει ταυτιστεί με το τραγούδι και αναπαράγεται ευρέως στα social media, αποτελεί το βασικό στοιχείο του σχεδιασμού.

Ρεκόρ για τον «Λογαριασμό»

Το κομμάτι μετρά περισσότερες από 2,6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ στο Spotify κατέγραψε εκατομμύρια streams και έφτασε στην πρώτη θέση του Top 50 της ελληνικής μουσικής την εβδομάδα κυκλοφορίας του, παραμένοντας μέχρι και σήμερα στη λίστα.

