Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.
Κατεβάζει ρολά ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο, καθώς από τις 10:00 το πρωί θα κλείσει ύστερα από εντολή της Αστυνομίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».
