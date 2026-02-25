Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

Ένα περίεργο περιστατικό εξετάζουν οι αστυνομικές και εκπαιδευτικές αρχές στον Πύργο την Τετάρτης (25/02).

Παλιός μαθητής, 23 ετών σήμερα, μετέβη στο σχολείο που είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του το πρωί και μπήκε στο χώρο μαζί με άλλους μαθητές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο νεαρός, πήγε στις τουαλέτες, όπου φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπουκάλι γνωστού αναψυκτικού τύπου κόλα, το οποίο μισοάδειασε και μετά φέρεται να συμπλήρωσε με καυστικό υγρό - υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) και να το άφησε εκεί με σκοπό κάποιος να το δει και να το πιει, εκτίμηση που ερευνούν οι αρχές, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ο παλιός μαθητής έγινε αντιληπτός και φέρεται να απείλησε τους καθηγητές που πήγαν να επιληφθούν με το υδροχλωρικό οξύ.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Αστυνομία που παρενέβη και απομάκρυνε τον 23χρονο, ο οποίος προσήχθη, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου για την απομάκρυνση της φιάλης με το μείγμα κόλας και υδροχλωρικού οξέως, η οποία είχε διασταλεί αλλά δεν είχε γίνει έκρηξη.

