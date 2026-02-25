ΗΠΑ: Σφίγγουν τον κλοιό γύρω από το Ιράν - Εγκατέλειψε το λιμάνι του Μπαχρέιν ο 5ος στόλος

cΣε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026. Η αποβάθρα του είναι άδεια.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την Τρίτη από την Planet Labs PBC και αναλύθηκαν από το Associated Press (AP) αποκαλύπτουν ότι τα αμερικανικά πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στο Μπαχρέιν, το προκεχωρημένο νευραλγικό κέντρο της αμερικανικής ναυτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται όλα εν πλω. Οι προβλήτες, που συνήθως φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος της μαχητικής δύναμης του στόλου στον Περσικό Κόλπο, φαίνονται εντελώς έρημες.

BREAKING: All US ships at the headquarters of the Fifth Fleet in Bahrain have moved out to open sea-AP — WarMonitor???? (@WarMonitor3) February 25, 2026

Ο 5ος Στόλος παρέπεμψε τις σχετικές ερωτήσεις στο Κεντρικό Στρατηγείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει. Υπενθυμίζεται ότι πριν από την επίθεση του Ιράν κατά του Κατάρ τον Ιούνιο, ο 5ος Στόλος είχε επίσης διασκορπίσει τα πλοία του στη θάλασσα για να προστατευθεί από πιθανή επίθεση.

Την ίδια στιγμή επλέον 6 F-22 κινούνται στον Ατλαντικό, προκειμένου να πλαισιώσουν τα 16 που ήδη βρίσκονται στο Ισραήλ.

Η προθεσμία της Γενεύης

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, 26 Φεβρουαρίου, είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής για το πυρηνικό πρόγραμμα στη Γενεύη. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για «ολοκληρωτική στρατιωτική δράση» εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μια συγκεκριμένη πρόταση.

Οι απειλές του Ιράν: Η Τεχεράνη έχει επίσημα χαρακτηρίσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ως «νόμιμους στόχους», αναφέροντας συγκεκριμένα την παρουσία του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν ως πρόκληση.

Διαβάστε επίσης