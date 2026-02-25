Χεζμπολάχ: Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παρέμβει σε περιορισμένα χτυπήματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν
«Κόκκινη γραμμή» θεωρεί η οργάνωση οποιοδήποτε πλήγμα κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ
Σημαντικό ρόλο στο εάν ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν θα οδηγήσουν σε μία ανοιχτή στρατιωτική σύρραξη στη Μέση Ανατολή παίζουν οι αποφάσεις της σιιτικής οργάνωσης, Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
Αξιωματούχος της οργάνωσης σήμερα αποκάλυψε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, αλλά θα θεωρήσει «κόκκινη γραμμή» οποιαδήποτε προσβολή κατά του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
«Σε περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της Χεζμπολάχ θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά», είπε ο αξιωματούχος της οργάνωσης, ο οποίος δεν ήθελε να κατονομαστεί.
Οι αρχές του Λιβάνου ανησυχούν ότι η Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης, θα επιλέξει να παρέμβει σε μία ενδεχόμενο σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ήδη το Τελ Αβίβ έχει προειδοποιήσει τη Χεζμπολάχ να μείνει εκτός του κάδρου και να μην υποστηρίξει το Ιράν.