Τραμπ: «Πρέπει να σκεφτούμε την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ»

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφραζε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν επανεξετάζει τη σχέση των ΗΠΑ με τη στρατιωτική συμμαχία ή αν σκέφτεται να αποχωρήσει από αυτήν λόγω της στάσης της στο ζήτημα του Ιράν.

«Είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο για να λάβω αυτή την απόφαση», είπε ο Τραμπ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος».

Δεν χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ - Το Ιράν ήταν ένα τεστ

Νωρίτερα, Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, καυτηρίασε τη δυστοκία των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.Αφού διατύπωσε την παραδοχή πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους τους στο NATO πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σε αυστηρό τόνο:

«Δεν χρειαζόμαστε πλέον τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ και δεν έχουμε την επιθυμία να το κάνουμε. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας ή της Νότιας Κορέας».

US President Trump on NATO countries refusing to join the Strait of Hormuz mission:



"I think NATO is making a very foolish mistake. And I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test because we don't need them,… pic.twitter.com/bOifCUMuyU — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 17, 2026

Στην αρχή του μηνύματός του, παρατηρεί ότι η στάση αυτή εκδηλώνεται παρά το γεγονός ότι όλοι οι σύμμαχοι συμφώνησαν με τις ενέργειες των ΗΠΑ και με την άποψη πως το Ιράν «δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο και υπό καμία μορφή, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ο Τραμπ υποστήριξε πως δεν τον εξέπληξε η στάση των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ. «Δεν εκπλήσσομαι από τη στάση τους, γιατί πάντοτε θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως έναν μονόδρομο: εμείς θα τις προστατεύουμε, αλλά εκείνες δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε μια στιγμή ανάγκης» επισήμανε δηκτικά.

Έχουμε συντρίψει το Ιράν

Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Ευτυχώς, έχουμε συντρίψει τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, το Ναυτικό, την Πολεμική τους Αεροπορία, την αντιαεροπορική άμυνα και τα ραντάρ τους, και, ίσως το σημαντικότερο, έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία τους σχεδόν σε κάθε επίπεδο, ώστε να μην μπορέσουν ποτέ ξανά να απειλήσουν εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο».

Ο Τραμπ, τονίζοντας ότι δεν χρειάζονταν πλέον συμμαχική υποστήριξη μετά τα αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, υπογράμμισε: «Χάρη σε αυτή τη μεγάλη στρατιωτική επιτυχία που έχουμε πετύχει, δεν "χρειαζόμαστε" πλέον τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ ούτε την επιθυμούμε. Δεν τη χρειαστήκαμε ποτέ ούτως ή άλλως».

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η ίδια προσέγγιση ισχύει και για άλλους συμμάχους των ΗΠΑ, τονίζοντας: «Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νότια Κορέα».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του λέγοντας: «Μιλώντας ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν του ισχυρότερου κράτους στον κόσμο: Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανενός!».

Για την παραίτηση του διευθυντή του κέντρου αντιτρομοκρατίας

Αναφερόμενος στην παραίτηση του Τζον Κέντ, σχετικά με το Ιράν ανέφερε:

«Πάντα πίστευα ότι ήταν καλός άνθρωπος, αλλά πίστευα επίσης ότι ήταν αδύναμος σε θέματα ασφάλειας - πολύ αδύναμος σε θέματα ασφάλειας. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά φαινόταν αρκετά συμπαθητικός.

Όταν όμως διάβασα τη δήλωσή του, συνειδητοποίησα ότι είναι καλό που έφυγε, επειδή είπε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή. Το Ιράν ήταν απειλή - κάθε χώρα το είχε καταλάβει αυτό.

Όταν κάποιος συνεργάζεται μαζί μας και λέει ότι δεν πιστεύει ότι το Ιράν αποτελεί απειλή - ε, δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το λένε αυτό - αλλά δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, ή δεν είναι διορατικοί άνθρωποι. Το Ιράν ήταν μια τεράστια απειλή.»

Επίθεση σε Μακρόν και Στάρμερ

Trump on Macron:



"He will be out of office very soon."pic.twitter.com/mU424wKeyj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2026

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τις οποίες η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος «σύντομα δεν θα βρίσκεται πλέον στο αξίωμα».

Trump:



"Unfortunately, [Keir] Starmer is not Winston Churchill."pic.twitter.com/vFyVjXEtq0 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 17, 2026

Ενώ αναφερόμενος στον Γουίνστον Τσόρτσιλ επανέλαβε ότι ο Άγγλος ηγέτης δεν είναι ο... Γουίνστον Τσόρτσιλ

