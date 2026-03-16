Liveblog: O Τραμπ απαιτεί από 7 χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στο Ορμούζ -«Ράλι» για το πετρέλαιο

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή που επιτρέπει στα ιρανικά πετρελαιοφόρα τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ να αποστείλουν στρατιωτικά πλοία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ ήδη, Βρετανία και Γερμανία έχουν απαντήσει αρνητικά στο εν λόγω αίτημα.

Η δήλωση του Αμερικανού ΥΠΟΙΚ για τα Στενά του Ορμούζ

«Τα ιρανικά πλοία έχουν ήδη αρχίσει να εξέρχονται, και το επιτρέπουμε αυτό για να τροφοδοτήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού θα αυξηθεί πριν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις αρχίσουν να συνοδεύουν τα εμπορικά πλοία, δήλωσε ο Μπέσεντ. Τα δεξαμενόπλοια που εφοδιάζουν την Ινδία έχουν διέλθει από το Στενό, είπε. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ορισμένα κινεζικά πλοία καταφέρνουν επίσης να βγουν από τον Κόλπο, πρόσθεσε, σημειώνοντας εν συνεχεία:

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα φυσικό άνοιγμα που οι Ιρανοί επιτρέπουν, και προς το παρόν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να εφοδιάζεται επαρκώς».

Συνεχίζεται το «ράλι» ανόδου στο πετρέλαιο

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent εν τω μεταξύ ξεπέρασαν τα 104 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης –ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά κέντρα στον κόσμο– ενώ πραγματοποιήθηκε και εκκένωση χώρων, μετά από φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο έπειτα από περιστατικό που σχετίζεται με drone. Παράλληλα, νέες επιθέσεις καταγράφηκαν στη Βηρυτό και στην Τεχεράνη, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται.

