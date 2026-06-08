Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 200 τραυματίες

Snapshot Ένας σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα και να τραυματιστούν περισσότερα από 200.

Τσουνάμι ύψους 1 μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές των Φιλιππίνων, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν επίσης για την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, με κατάρρευση κτιρίων και σοβαρές ρωγμές σε γέφυρες, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των ευάλωτων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη και να παραμείνουν σε επιφυλακή για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Πέντε ώρες μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος έχει σε μεγάλο βαθμό περάσει, αλλά συνέστησε προσοχή λόγω πιθανών διακυμάνσεων στη στάθμη της θάλασσας. Snapshot powered by AI

Ένας καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτίρια και γέφυρες, ενώ ένα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου έπληξε τις νότιες ακτές της χώρας. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους και περισσότεροι από 200 έχουν τραυματιστεί. Ο απολογισμός των νεκρών δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, προέτρεψε τους πολίτες που ζουν σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε τσουνάμι να μετακινηθούν σε υψηλότερα εδάφη, ενώ οι αρχές της Ινδονησίας και της Μαλαισίας εξέδωσαν επίσης προειδοποιήσεις για τους πολίτες τους.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Πέντε ώρες μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο κίνδυνος για τσουνάμι έχει σε μεγάλο βαθμό περάσει. Ωστόσο, συνέχισε να προτρέπει τους πολίτες των Φιλιππίνων να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, καθώς η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις μέσα στις επόμενες ώρες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τζένεραλ Σάντος, η οποία έχει περισσότερους από 700.000 κατοίκους. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Αρχικά ο σεισμός υπολογίστηκε στα 8,1 Ρίχτερ και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο καταστροφικός σεισμός έπληξε το δημοτικό σχολείο Mahayahay στο Μπανγκαρέι Κίλαλαγκ στην πόλη Νταβάο. Στα πλάνα φαίνονται μαθητές και δάσκαλοι να κάθονται στο προαύλιο του σχολείο για να προστατευτούν, ενώ ένα μικρό κτίσμα καταρρέει πίσω τους. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY



A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines ???? pic.twitter.com/WDfDeArEKC — Whale | Decentra? (@whale_decentra) June 8, 2026

Καταστροφικές ζημιές και πανικός

Μεγάλες ζημιές καταγράφηκαν στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, όπου πολλά κτήρια κατέρρευσαν και αρκετές κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης μιας βασικής γέφυρας, η οποία συνδέει την πόλη με άλλες βασικές περιοχές, υπέστησαν επικίνδυνες ρωγμές δήλωσε ο Ροντ Σοσμένα, περιφερειακός διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, στο Associated Press.

Την ίδια στιγμή, επικρατεί αγωνία για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Τζένεραλ Σάντος έκλεισε προσωρινά λόγω του σεισμού, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 17 πτήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

BREAKING: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.

pic.twitter.com/nmzwACVtZs — Scope Report (@ScopeReportLive) June 8, 2026

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον πανικό που επικράτησε. Ο Έντναρ Νταγιανγκιράνγκ, υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας της χώρας, δήλωσε στο Associated Press ότι περισσότεροι από 100 μαθητές τραυματίστηκαν, ενώ ορισμένοι λιποθύμησαν λόγω φόβου.

«Εγώ ο ίδιος δυσκολευόμουν να σταθώ όρθιος καθώς έβγαινα από το σπίτι μου», δήλωσε ο Νταγιανγκιράνγκ.

Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός DZRH στη Μανίλα μετέδωσε ότι ένα μικρό εμπορικό κέντρο στο Τζένεραλ Σάντος κατέρρευσε εν μέρει και οι υπάλληλοι πρόλαβαν να βγουν έξω χωρίς να τραυματιστούν.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

«Ήταν ένας μεγάλος σεισμός και αναμένουμε να δούμε ζημιές, ενώ έχουμε ήδη δει καταγράψει κάποια κτίρια που καταστράφηκαν», δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, Τερεσίτο Μπακολκολ, στο Associated Press.

Να σημειωθεί ότι λίγες ώρες μετά τον πολύ αρχικό σεισμό καταγράφηκε και ένα μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών Ρίχτερ στην θάλασσα νότια των Φιλιππίνων. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων.

Κύματα τσουνάμι ύψους 1 μέτρου

Τσουνάμι ύψους 1 μέτρου καταγράφηκαν στις επαρχίες Σουλτάν Κουνταράτ και Σαρανγκάνι, ανέφερε ο Μπακόλκολ. Μικρότερα κύματα καταγράφηκαν σε τουλάχιστον μία άλλη επαρχία, πρόσθεσε.

«Παρακαλώ να λάβετε στα σοβαρά την προειδοποίηση για τσουνάμι. Πηγαίντε σε υψηλότερο έδαφος τώρα. Μην περιμένετε. Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε αφήσετε πίσω», είπε πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, στους κατοίκους των επαρχιών που επλήγησαν από τον σεισμό.

Tsunami waves are currently hitting the coast of General Santos City, South Cotabato Province, Soccsksargen Region, Philippines, after a magnitude 7.8 earthquake.



A warning has already been issued for parts of Southern Mindanao, including Sarangani pic.twitter.com/d73UjOlUfS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μαλαισίας εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι για την πολιτεία Σαμπάχ στο νησί Βόρνεο. Παράλληλα, τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκε ανοικτά του νησιού Σουλαουέσι της Ινδονησίας.

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