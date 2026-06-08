Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων το πρωί της Δευτέρας.

Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα δυτικά

νοτιοδυτικά του Μπουριάς, με εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το αμερικανικό USGS συμφωνούν στο μέγεθος του σεισμού στα 7,8 Ρίχτερ.

Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα κύματα που μπορεί να πλήξουν ακτές έως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Snapshot powered by AI

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6), στις 07:37 τοπική ώρα, στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η αρχική εκτίμηση έδινε 8,1 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) κατέγραψε το σεισμό στα 7,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μπουριάς, στην περιοχή του Μιντανάο. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χλμ.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.