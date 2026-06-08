Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

Τα κύματα μπορούν να πλήξουν ακτές σε μακρινή απόσταση από το επίκεντρο

Γιάννης Φιλιππάκος

Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων το πρωί της Δευτέρας.
  • Το επίκεντρο βρισκόταν 24 χιλιόμετρα δυτικά
  • νοτιοδυτικά του Μπουριάς, με εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα.
  • Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το αμερικανικό USGS συμφωνούν στο μέγεθος του σεισμού στα 7,8 Ρίχτερ.
  • Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα κύματα που μπορεί να πλήξουν ακτές έως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.
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Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/6), στις 07:37 τοπική ώρα, στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Η αρχική εκτίμηση έδινε 8,1 Ρίχτερ.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) κατέγραψε το σεισμό στα 7,8 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μπουριάς, στην περιοχή του Μιντανάο. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 35 χλμ.

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Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.

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