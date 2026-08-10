Ο ξέφρενος χορός του Μικ Τζάγκερ, στα 83 του, σε ντίσκο - Τον αποθέωσαν οι θαυμαστές του

Λίγες εβδομάδες μετά τα 83α γενέθλιά του, ο Μικ Τζάγκερ ξεδίπλωσε τις χορευτικές του ικανότητες κάτω από μια ντισκομπάλα και εντυπωσίασε τους θαυμαστές του με την αστείρευτη ενέργειά του.

Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones εξακολουθεί να απολαμβάνει τη ζωή και όπως φαίνεται, δεν έχει καμία διάθεση να κατεβάσει ρυθμούς.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Βρετανός ροκ σταρ εμφανίζεται σε κλαμπ, κάτω από μια λαμπερή ντισκομπάλα, να χορεύει ξέφρενα και να λικνίζεται με τις χαρακτηριστικές κινήσεις που έχουν γράψει ιστορία στις συναυλίες των Rolling Stones.

https://www.instagram.com/reel/Db1YFywt_hE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το soundtrack της βραδιάς δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό, καθώς ο Τζάγκερ χόρεψε στους ρυθμούς του «Mr. Charm», τραγουδιού από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο. «Απολαμβάνω το καλοκαίρι, ελπίζω κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές του. Πολλοί στάθηκαν στην απίστευτη φυσική κατάσταση και την ενέργεια του 83χρονου μουσικού, με έναν χρήστη να σχολιάζει, αστειευόμενος, ότι ο Τζάγκερ έχει περισσότερη ενέργεια στα 83 του από όση έχει ο ίδιος στα 30.

Η εικόνα του να χορεύει ανέμελος αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα ο ίδιος είχε μιλήσει με ιδιαίτερη ειλικρίνεια για το πέρασμα του χρόνου και τις δυσκολίες που συνοδεύουν τη γήρανση. Ο Τζάγκερ είχε παραδεχτεί ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει τα πάντα με την ίδια ταχύτητα και ότι χρειάζεται να είναι περισσότερο προσεκτικός.

Αυτό, πάντως, δεν φαίνεται να τον εμποδίζει να συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ζωντανών εμφανίσεων των Rolling Stones, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να θέλει να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδά.

Και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί ακόμη να αποδείξει ότι το περίφημο «Moves Like Jagger» δεν ήταν απλώς ένας τίτλος τραγουδιού, αυτός είναι ο ίδιος ο Μικ Τζάγκερ.

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