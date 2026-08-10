Επιστροφή έκτακτης ανάγκης: Καπνοί στο πιλοτήριο, εκκενώνουν αεροσκάφος

Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Ατλάντα για το Ορλάντο, όταν το πλήρωμα πτήσης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω αναφορών για αναθυμιάσεις στο πιλοτήριο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Επιστροφή έκτακτης ανάγκης: Καπνοί στο πιλοτήριο, εκκενώνουν αεροσκάφος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα Boeing 757 της Delta Air Lines με 199 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο της Ατλάντα λόγω καπνών στο πιλοτήριο.
  • Το πλήρωμα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το αεροσκάφος εκκενώθηκε μέσω τσουληθρών έκτακτης ανάγκης σε τροχόδρομο του αεροδρομίου.
  • Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον κεντρικό τερματικό σταθμό με λεωφορεία και προωθήθηκαν στον προορισμό τους με άλλο αεροσκάφος.
  • Η αιτία των αναθυμιάσεων στο πιλοτήριο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την αεροπορική εταιρεία.
  • Το αεροσκάφος προσγειώθηκε ομαλά, ενώ οι πιλότοι φορούσαν μάσκες οξυγόνου κατά την επιστροφή στο αεροδρόμιο.
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Ένα Boeing 757 της Delta Air Lines με 199 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, χρειάστηκε να επιστρέψει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα το Σάββατο, όταν γέμισε καπνούς το πιλοτήριο λίγο μετά την απογείωση.

Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Ατλάντα για το Ορλάντο, όταν το πλήρωμα πτήσης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω αναφορών για αναθυμιάσεις στο πιλοτήριο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Delta.

Οι πρώτοι ανταποκριτές συνάντησαν το αεροσκάφος σε έναν τροχόδρομο του αεροδρομίου, όπου επιβάτες και μέλη του πληρώματος εκκένωσαν το τζετ χρησιμοποιώντας τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια, τα πληρώματα εδάφους μετέφεραν όλους με λεωφορείο πίσω στον κεντρικό τερματικό σταθμό, σύμφωνα με αξιωματούχους της αεροπορικής εταιρείας.

«Το πλήρωμα πτήσης ακολούθησε τις διαδικασίες για να επιστρέψει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα μετά από αναφορές για αναθυμιάσεις στο θάλαμο διακυβέρνησης. Πραγματοποιήθηκε εκκένωση τσουλήθρας σε τροχόδρομο και οι πελάτες φιλοξενούνται εκ νέου σε νέο αεροσκάφος. Η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας στη Delta και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την εμπειρία τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Delta.

Οι αξιωματούχοι της αεροπορικής εταιρείας δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τι προκάλεσε τις αναθυμιάσεις μέσα στο πιλοτήριο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας.

Σύμφωνα με μαρτυρία επιβάτη στο Fox5, τα πρώτα λεπτά της πτήσης φαίνονταν φυσιολογικά μέχρι που ο πιλότος ανακοίνωσε μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι οι αναθυμιάσεις είχαν γεμίσει το πιλοτήριο, απαιτώντας και από τους δύο πιλότους να φορέσουν μάσκες οξυγόνου και να γυρίσουν το αεροπλάνο πίσω στην Ατλάντα. Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον, τα μέλη του πληρώματος έδωσαν οδηγίες στους επιβάτες να κρατηθούν.

Παρά το γεγονός, όπως είπε ότι παρατήρησε μια ελαφριά μυρωδιά καυσαερίων μέσα στην καμπίνα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε ομαλά.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον τελικό προορισμό τους με άλλο αεροσκάφος

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