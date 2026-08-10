Λίλα Μπακλέση: «Τρώγεται αυτό το πατουσάκι;» - Η πρώτη φωτογραφία με τον γιο της

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Λίλα Μπακλέση και ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Μαρκεζίνη

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε στα social media ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Σε ανάρτησή του ο ηθοποιός έγραψε: «Μικρέ, Κυρίως είναι σκ… εδώ. Σορι γι’ αυτο. Αξίζει ωστόσο. Αξίζει για τα λίγα. Αξίζει για τα γέλια μετά από κάποιο ξενύχτι με τους ανθρώπους που θα έρθουν στη ζωή σου. Αξίζει για εκείνες τις πρώτες μέρες ενός έρωτα που το στομάχι φτάνει στην πλάτη και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο στη Γη εκτός από εκείνη. Αξίζει για την περηφάνια που θα νιώσεις στις λίγες μάχες που θα κερδίσεις. Αξίζει και για όταν ο λαός πάρει την εξουσία αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε γι’ αυτά. Στα όποια αδιέξοδα, μη σκας πολύ. Πεπατημένη δεν υπάρχει. Εγώ είμαι περίπου στη μέση και δεν έχω βγάλει άκρη. Και κανείς δηλαδή, απλώς πολλοί αρέσκονται να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Στα πολλά λάθη που θα κάνω μην είσαι αυστηρός. Δεν το έχω ξανακάνει. Όσο μπορώ κι όσο έχω, θα το δώσω. Το υπόσχομαι! Αν δεν σου φτάνει, θα φταίει η μάνα σου που σε έκανε κακομαθημένο, αλλά τελοσπάντων έχουμε χρόνο να πούμε και γι’ αυτά. Καλές θάλασσες νέε Μεγανησιώτη. Κάπου εκεί θα είμαι και θα σε χαζεύω».

Την Δευτέρα (10/8) η Λίλα Μπακλέση ανέβασε την πρώτη της φωτογραφία με το πατουσάκι του γιου της στο μαιευτήριο ρωτώντας τους διαδικτυακούς της φίλους: «Ναι, καλησπέρα σας, τρώγεται αυτή η πατούσα;».

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