Ο Μπραντ Πιτ εξομολογείται για το πρόβλημα αλκοολισμού: «Ήμουν επτά χρόνια νηφάλιος και ξανακύλησα»

«Πιστεύω επίσης ότι διαθέτουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτά ενεργοποιήθηκαν αμέσως», είπε ο ηθοποιός

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ο Μπραντ Πιτ εξομολογείται για το πρόβλημα αλκοολισμού: «Ήμουν επτά χρόνια νηφάλιος και ξανακύλησα»
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί βίωσε αυτοκτονικό ιδεασμό, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει.
  • Περιέγραψε τον αφόρητο πόνο που ένιωσε ως αναζήτηση ανακούφισης, αλλά τόνισε πως τα ένστικτα επιβίωσης ενεργοποιήθηκαν άμεσα.
  • Αναφέρθηκε στον πόνο που του προκάλεσαν οικογενειακά ζητήματα και το κενό μετά τον θάνατο της μητέρας του, χαρακτηρίζοντας το πένθος ως οδυνηρή αλλά βαθιά ομορφιά.
  • Εξήγησε ότι ήταν νηφάλιος για επτά χρόνια μετά το διαζύγιό του, παρακολουθώντας προγράμματα Ανώνυμων Αλκοολικών, αλλά πλέον καταναλώνει αλκοόλ περιστασιακά με αυτοσυγκράτηση.
Snapshot powered by AI

Για τις δύσκολες ώρες που έζησε μετά το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί και την απομάκρυνση των έξι παιδιών του, τον θάνατο της μητέρας του αλλά και το πρόβλημα αλκοολισμού του, μίλησε ο Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ περιέγραψε στο περιοδικό Esquire «τεράστιο κενό» που ένιωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν, η οποία απεβίωσε πριν από ένα χρόνο σε ηλικία 84 ετών. «Το πένθος εάν επιβιώσεις αφήνει ένα τεράστιο κενό, αλλά αφήνει επίσης μια βαθιά ομορφιά. Είναι μια οδυνηρή ομορφιά, αλλά είναι ομορφιά», ανέφερε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος έχει μιλήσει για το πρόβλημα του με το αλκοόλ, αποκάλυψε ότι παρέμεινε νηφάλιος για επτά χρόνια, αλλά τώρα πίνει περιστασιακά. Ο ηθοποιός παρακολούθησε προγράμματα των Ανώνυμων Αλκοολικών μετά τη διάλυση του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί. «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ξανακύλησα… Με πιο συγκρατημένο τρόπο. Είχα υπερβολική αυτοπεποίθηση μερικές φορές και σκέφτηκα όχι δεν μου κάνει καλό, όχι σε μεγάλες ποσότητες».

brad pitt.jpg

Το εξώφυλλο του περιοδικού Esquire

AP

Ο 62χρονος ηθοποιός μίλησε και για τον πόνο που ένιωθε μετά το διαζύγιό του. Εξήγησε ότι δεν είχε ποτέ αποφασίσει να αυτοκτονήσει αλλά ο «αφόρητος» πόνος τον έκανε να νιώθει ότι δεν είχε καμία διέξοδο, «Ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές τάσεις, με κανέναν τρόπο. Απλά δεν είναι στη φύση μου. Στην πραγματικότητα, αν έχω κάποιο μειονέκτημα, αυτό είναι μάλλον ότι είμαι εκ γενετής αισιόδοξος. Κάτι που με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά με έχει και βάλει σε μπελάδες. Έχω πέσει ανόητα και μετωπικά πάνω σε ένα φορτηγό Mack εξαιτίας της αισιοδοξίας μου. Ή, όπως θα έλεγε ο πάντα αστείος φίλος μου ο Ντέιβιντ Φίντσερ: “Ναι, βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά είναι μισογεμάτο με ούρα”», είπε στο περιοδικό Esquire ο Μπραντ Πιτ.

Και συνέχισε: «Τέλος πάντων, δεν είχα ποτέ αυτοκτονικές τάσεις, εκτός από μια μικρή περίοδο. Και σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα, απλώς δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο αφόρητος που – δεν επρόκειτο να το κάνω, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου, και μου φαινόταν σαν ανακούφιση. Και σκέφτηκα: “Α, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο».

«Αλλά πιστεύω επίσης ότι διαθέτουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτά ενεργοποιήθηκαν αμέσως», είπε ο ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, ο Μπραντ Πιτ επιβεβαίωσε ότι αναφερόταν σε «οικογενειακά θέματα», τα οποία του προκάλεσαν πόνο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:14ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια ύψους 15,5 εκατ. δολαρίων στους πληγέντες

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν κατά ΗΠΑ για τις κυρώσεις: «Δεν είναι πλέον πολιτική, είναι συνήθεια»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones των Χούθι έπληξαν κατοικημένες περιοχές της Μαρίμπ

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

01:56ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην τοποθεσία «Κλέφτης»

01:32NEWSBOMB

Τουρκία: Ιστορικός νόμος για την επανένταξη μαχητών του PKK – Ανοίγει ο δρόμος για αποφυλακίσεις

01:08ΕΘΝΙΚΑ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα απαντήσει μέσω Truth Social στην απόρριψη του σχεδίου για τη Γάζα από τον Νετανιάχου

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με μαζικούς τάφους στο Σουδάν - Εκτέλεσαν παιδιά, γυναίκες και νοσοκομειακούς

00:03LIFESTYLE

Κάιλι Τζένερ: Έγινε «Princess Kitty» για τα 29α γενέθλιά της - Το λαμπερό πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 17χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

23:54ΚΟΣΜΟΣ

«Hobbyamory»: Θέλουν ερωτικό σύντροφο αλλά προτιμούν τα χόμπι τους - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στα ραντεβού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανο ατύχημα: Αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε αεροσκάφος που τροχοδρομεί

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ιερόδουλη σκότωσε και να διαμέλισε άνδρα κατά τη διάρκεια «σατανιστικής τελετής»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

23:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Βρέθηκε νεκρός αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα - Αποκλειστικό Newsbomb

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Βρήκε τον άνδρα της στο διαμέρισμα άλλης γυναίκας - Το μαλλιοτράβηγμα ήταν μόνο η αρχή

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μεζονέτα και «ξάφρισαν» αντικείμενα αξίας 18.000 ευρώ - Βίντεο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στις Σέρρες: Ανοικτό το σενάριο δολοφονίας του 66χρονου - Κρατούνται ο αδελφός κι ο ανιψιός του θύματος - Τους είχε καταγγείλει πριν πεθάνει για ξυλοδαρμό

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ιδιοκτήτης beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου: «Ρωτήστε τον πατέρα του πού ήταν εκείνη την ώρα» - «Βρέθηκε εμετός στο σημείο» λέει ο δικηγόρος του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

23:07LIFESTYLE

«Πρόταση γάμου» στη Σοφία Βογιατζάκη σε κοσμηματοπωλείο στην Κρήτη

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα: Μπήκε στο δωμάτιό της και βρήκε έναν... Μαροκινό γυμνό στο κρεβάτι της!

21:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Η υπερνοημοσύνη που θα ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι θέμα χρόνου»

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος - Πνιγμός 4χρονου: «Τα πάντα είναι νόμιμα, καθημερινά μαλώναμε με μανάδες και πατεράδες», είπε ο ιδιοκτήτης του beach bar

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Εθνική Καταστροφή στην Κολομβία από τα 7,4 Ρίχτερ - 111 νεκροί, 87 τραυματίες, 61 καταρρεύσεις

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στην Τουλούζη - Ο δράστης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τη Ρωσία – Εκρήξεις στο Κίεβο

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 6.301 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ