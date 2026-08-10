Ο Μπραντ Πιτ εξομολογείται για το πρόβλημα αλκοολισμού: «Ήμουν επτά χρόνια νηφάλιος και ξανακύλησα»

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι μετά το διαζύγιο με την Αντζελίνα Τζολί βίωσε αυτοκτονικό ιδεασμό, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει.

Περιέγραψε τον αφόρητο πόνο που ένιωσε ως αναζήτηση ανακούφισης, αλλά τόνισε πως τα ένστικτα επιβίωσης ενεργοποιήθηκαν άμεσα.

Αναφέρθηκε στον πόνο που του προκάλεσαν οικογενειακά ζητήματα και το κενό μετά τον θάνατο της μητέρας του, χαρακτηρίζοντας το πένθος ως οδυνηρή αλλά βαθιά ομορφιά.

Εξήγησε ότι ήταν νηφάλιος για επτά χρόνια μετά το διαζύγιό του, παρακολουθώντας προγράμματα Ανώνυμων Αλκοολικών, αλλά πλέον καταναλώνει αλκοόλ περιστασιακά με αυτοσυγκράτηση. Snapshot powered by AI

Για τις δύσκολες ώρες που έζησε μετά το διαζύγιο του με την Αντζελίνα Τζολί και την απομάκρυνση των έξι παιδιών του, τον θάνατο της μητέρας του αλλά και το πρόβλημα αλκοολισμού του, μίλησε ο Μπραντ Πιτ.

Ο Μπραντ Πιτ περιέγραψε στο περιοδικό Esquire «τεράστιο κενό» που ένιωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν, η οποία απεβίωσε πριν από ένα χρόνο σε ηλικία 84 ετών. «Το πένθος εάν επιβιώσεις αφήνει ένα τεράστιο κενό, αλλά αφήνει επίσης μια βαθιά ομορφιά. Είναι μια οδυνηρή ομορφιά, αλλά είναι ομορφιά», ανέφερε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος έχει μιλήσει για το πρόβλημα του με το αλκοόλ, αποκάλυψε ότι παρέμεινε νηφάλιος για επτά χρόνια, αλλά τώρα πίνει περιστασιακά. Ο ηθοποιός παρακολούθησε προγράμματα των Ανώνυμων Αλκοολικών μετά τη διάλυση του γάμου του με την Αντζελίνα Τζολί. «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ξανακύλησα… Με πιο συγκρατημένο τρόπο. Είχα υπερβολική αυτοπεποίθηση μερικές φορές και σκέφτηκα όχι δεν μου κάνει καλό, όχι σε μεγάλες ποσότητες».

Το εξώφυλλο του περιοδικού Esquire AP

Ο 62χρονος ηθοποιός μίλησε και για τον πόνο που ένιωθε μετά το διαζύγιό του. Εξήγησε ότι δεν είχε ποτέ αποφασίσει να αυτοκτονήσει αλλά ο «αφόρητος» πόνος τον έκανε να νιώθει ότι δεν είχε καμία διέξοδο, «Ποτέ δεν είχα αυτοκτονικές τάσεις, με κανέναν τρόπο. Απλά δεν είναι στη φύση μου. Στην πραγματικότητα, αν έχω κάποιο μειονέκτημα, αυτό είναι μάλλον ότι είμαι εκ γενετής αισιόδοξος. Κάτι που με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά με έχει και βάλει σε μπελάδες. Έχω πέσει ανόητα και μετωπικά πάνω σε ένα φορτηγό Mack εξαιτίας της αισιοδοξίας μου. Ή, όπως θα έλεγε ο πάντα αστείος φίλος μου ο Ντέιβιντ Φίντσερ: “Ναι, βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά είναι μισογεμάτο με ούρα”», είπε στο περιοδικό Esquire ο Μπραντ Πιτ.

Και συνέχισε: «Τέλος πάντων, δεν είχα ποτέ αυτοκτονικές τάσεις, εκτός από μια μικρή περίοδο. Και σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα, απλώς δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο αφόρητος που – δεν επρόκειτο να το κάνω, αλλά μπορούσα να νιώσω – μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου, και μου φαινόταν σαν ανακούφιση. Και σκέφτηκα: “Α, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”. Καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο».

«Αλλά πιστεύω επίσης ότι διαθέτουμε απίστευτα ένστικτα επιβίωσης. Και για μένα, αυτά ενεργοποιήθηκαν αμέσως», είπε ο ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο, ο Μπραντ Πιτ επιβεβαίωσε ότι αναφερόταν σε «οικογενειακά θέματα», τα οποία του προκάλεσαν πόνο.