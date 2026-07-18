Αντζελίνα Τζολί: Η μεγάλη αλλαγή που ετοιμάζεται να κάνει στη ζωή της  

Snapshot Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να αλλάξει τη ζωή της μετά τα 18α γενέθλια των διδύμων της, Νοξ και Βιβιέν.

Σκοπεύει να αφήσει πίσω τη ζωή στην Καλιφόρνια και να ταξιδέψει περισσότερο με τα παιδιά της.

Η Τζολί είχε μείνει στο Λος Άντζελες κυρίως λόγω οικογενειακών και νομικών υποχρεώσεων μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ.

Πέρσι, εξέφρασε την επιθυμία να ζήσει πιο ήρεμα στο Μπαταμπάνγκ της Καμπότζης και να χρησιμοποιεί τη Νέα Υόρκη ως βάση εργασίας στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να κάνει μια σημαντική αλλαγή στη ζωή της, αφού τα μικρότερα παιδιά της τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν έγιναν 18 ετών.

Τα παιδιά της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έγιναν 18 ετών στις 12 Ιουλίου. Μια πηγή αποκάλυψε στο περιοδικό People ότι η 51χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ετοιμάζεται να «ανακαλύψει τον κόσμο» μαζί με τα παιδιά της και είναι «έτοιμη» να αφήσει πίσω της τη ζωή στην Καλιφόρνια.

«Η Τζολί μιλάει εδώ και χρόνια για το ενδεχόμενο να φύγει από το Λος Άντζελες», ανέφερε η πγηή. «Θέλει τα παιδιά της να γνωρίσουν τον κόσμο και είναι ενθουσιασμένη που τώρα μπορούν όλοι μαζί να το κάνουν περισσότερο», σημείωσε η ίδια πηγή.

Η Αντζελίνα Τζολί με τις κόρες της, τη Σίλο Τζολί (δεξιά) και τη Ζαχάρα Τζολί-Πιτ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021. AP

Στο παρελθόν η Τζολί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι διέμενε στο Λος Άντζελες μόνο λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων που αφορούσαν νομικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τον διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ.

Πέρσι, εξέφρασε επίσης την επιθυμία της να χαλαρώσει στο γραφικό Μπαταμπάνγκ της Καμπότζης και να χρησιμοποιεί τη Νέα Υόρκη ως βάση στις ΗΠΑ για την εργασία της.