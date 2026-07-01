Μία αποκαλυπτική εξομολόγηση της Αντζελίνα Τζολί για το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ

Snapshot Η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει συνάψει καμία ερωτική σχέση από το διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ πριν από δέκα χρόνια.

Η προετοιμασία για τον ρόλο της στην ταινία «Couture» την οδήγησε να επανεξετάσει την προσωπική της ζωή και να σκεφτεί το ενδεχόμενο να ξαναζήσει και να είναι ελεύθερη.

Οι τρεις κόρες της Τζολί την ενθαρρύνουν να ξαναβρεί τον εαυτό της πέρα από το ρόλο της μητέρας.

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται σε σχέση από το 2022 με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ινές ντε Ραμόν, που έχει ενσωματωθεί στην οικογένειά του, χωρίς σχέδια γάμου.

Η οικογενειακή κατάσταση του Πιτ έχει αλλάξει, με πέντε από τα έξι παιδιά του να έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν το επώνυμό του, ενώ ο Πιτ και η Τζολί παραμένουν σε νομική διαμάχη για το οινοποιείο Château Miraval. Snapshot powered by AI

Σπάνιες αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή της, σχεδόν μία δεκαετία μετά το πολύκροτο και οδυνηρό διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ, έκανε η Αντζελίνα Τζολί.

Ομολόγησε ότι δεν έχει συνάψει καμία ερωτική σχέση μετά από τον χωρισμό της, πριν από μια δεκαετία.

«Δεν έχω βγει με κανέναν, ούτε έχω πάει με κανέναν από τότε που χώρισα, πριν από μια δεκαετία», δήλωσε η 51χρονη ηθοποιός στο Yahoo Entertainment, μιλώντας για τον νέο της ρόλο στην ταινία «Couture», όπου υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που ζει έναν έρωτα στο Παρίσι, ενώ αντιμετωπίζει τη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

First trailer for Alice Winocour’s ‘COUTURE’ starring Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei and Vincent Lindon. ?



Releasing in theaters later this year. pic.twitter.com/byrP1Cp3yW

— Film Crave (@_filmcrave) January 6, 2026



Trailer της ταινίας «Couture»

«Έτσι, πείθω τον εαυτό μου ότι αυτή η πτυχή της προσωπικότητάς μου δεν κατέχει κεντρική θέση στη ζωή μου, αν επικεντρωθώ στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η προετοιμασία του ρόλου της Μαξίν Γουόκερ την οδήγησε να επανεξετάσει αυτή τη στάση. «Η ζωή με έχει πληγώσει λίγο», παραδέχτηκε, και πρόσθεσε: «Πρέπει να ξαναζήσω. Να είμαι και πάλι ελεύθερη».

Για να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα της, η Τζολί έπρεπε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.

«Μου πήρε μια στιγμή να πω: “Κοίτα, μπορεί και αυτή να αγαπάει την κόρη της και να είναι αφοσιωμένη σε αυτήν, αλλά και να έχει αυτή την ανάγκη ως γυναίκα και να την ικανοποιεί ως γυναίκα. Και ότι, στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να είναι πολύ θεραπευτικό για εκείνη”», δήλωσε στο Yahoo Entertainment.

Η ηθοποιός, επισήμανε ότι οι τρεις κόρες της — η Ζαχάρα, 21 ετών, η Σίλο, 20 ετών, και η Βιβιέν, 17 ετών - είναι αυτές που την ωθούν να ξαναρχίσει τη ζωή της.

«Μου μιλάνε σαν νεαρές γυναίκες, και βλέπω τι θέλω για αυτές. Βλέπω τι δεν θέλω να χάσουν και τι θέλω να διατηρήσουν. Και κατά κάποιον τρόπο, αυτό μου θυμίζει τι θα μπορούσα να έχω χάσει εγώ η ίδια» τόνισε η ηθοποιός.

Η μητέρα έξι παιδιών επισήμανε ότι οι κόρες της την «επαναφέρουν στον παλιό μου εαυτό». «Πιστεύω ότι, κατά κάποιον τρόπο, θέλουν να μην είμαι πια μόνο η “μαμά”», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης. «Υπάρχει ένας διαφορετικός χώρος για να ξαναγίνω εκείνη η γυναίκα, που δεν είναι μόνο μητέρα» ανέφερε.

Ενώ η Αντζελίνα Τζολί παραδέχεται ότι έχει περάσει μια δεκαετία χωρίς ερωτική σχέση, ο πρώην σύζυγός της Μπραντ Πιτ βρίσκεται από το 2022 σε σχέση με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Ινές ντε Ραμόν, η οποία είναι 29 χρόνια νεότερη από τον ηθοποιό.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν / AP





Το ζευγάρι έχει διατηρήσει διακριτικό προφίλ, αν και ο δεσμός μεταξύ της ντε Ραμόν και του οικογενειακού περιβάλλοντος του Πιτ έχει ενισχυθεί με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντος του Πιτ που επικαλείται η Page Six, η ντε Ραμόν παρευρίσκεται σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, και θεωρείται όχι απλώς σύντροφος του ηθοποιού, αλλά μέλος της οικογένειας. Παρά την ενσωμάτωσή της, ωστόσο ο Πιτ δεν έχει σχέδια να παντρευτεί, σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η Page Six.

Η οικογενειακή κατάσταση του Πιτ παρουσίασε αξιοσημείωτες αλλαγές τους τελευταίους μήνες: πέντε από τα έξι παιδιά του αποφάσισαν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το επώνυμό του.

Μόνο ο Παξ, διατηρεί δεσμούς και συνεχίζει να συμμετέχει σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, σύμφωνα με το Infobae.

Σε νομικό επίπεδο, ο Πιτ και η Τζολί εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι στα δικαστήρια για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval.

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