Couture: Η νέα ταινία με την Αντζελίνα Τζολί στον «πιο προσωπικό της ρόλο»

Snapshot Η Αντζελίνα Τζολί χαρακτήρισε τον ρόλο της στην ταινία «Couture» ως τον πιο προσωπικό που έχει παίξει ποτέ, λόγω της σύνδεσης της με τον καρκίνο.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία τριών γυναικών στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, με έμφαση στην επαφή με τον καρκίνο και τις δυσκολίες της ζωής και της δουλειάς.

Η σκηνοθέτης Άλις Βινοκούρ, που έχει βιώσει η ίδια τον καρκίνο, προσέγγισε το θέμα με λεπτότητα, εστιάζοντας στη ζωή αντί για τη θλίψη και το τέλος.

Η Τζολί αποκάλυψε πως τα γυρίσματα ήταν συναισθηματικά φορτισμένα και την έκαναν πιο ευγενική με τον εαυτό της και τους άλλους.

Η ταινία θίγει επίσης το θέμα της σεξουαλικότητας στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν καρκίνο και στοχεύει να ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο για το θέμα. Snapshot powered by AI

Για τον πιο «προσωπικό» ρόλο που έχει παίξει ποτέ μίλησε η Αντζελίνα Τζολί σε πρόσφατη συνέντευξη σχετικά με την ταινία «Couture».

Η νέα ταινία της Άλις Βινοκούρ («Ατίθασες», «Παρίσι ξανά») πραγματεύεται την ιστορία μίας σκηνοθέτριας η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο όσο βρισκόταν στα γυρίσματα επίδειξης μόδας στο Παρίσι. Η Αντζελίνα Τζολί εξομολογήθηκε πως έχασε τη μητέρα της από καρκίνο του μαστού και δεν γνώρισε τη γιαγιά της εξαιτίας της ασθένειας, γι’ αυτό και αποφάσισε να κάνει διπλή μαστεκτομή πριν από δέκα χρόνια.

Όπως δήλωσε, «μόλις διάβασα το σενάριο, ήξερα ότι θέλω να συμμετέχω». Πρόσθεσε πως «κανείς δεν θα μπορούσε να γράψει την ταινία όπως η Άλις, χωρίς να έχει περάσει καρκίνο. Περιλαμβάνει πολύ διακριτικά, πολλά αληθινά πράγματα».

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Μία ταινία για τις γυναικείες σκέψεις

Η ταινία πραγματεύεται τις ιστορίες τριών γυναικών οι οποίες συναντώνται στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Πρόκειται για την σκηνοθέτρια Μαξίν, την οποία υποδύεται η Αντζελίνα Τζολί, του μοντέλου Άντα από το Νότιο Σουδάν που ξεκινά τώρα την καριέρα της, χωρίς να είναι σίγουρη αν αυτό της ταιριάζει και της μακιγιέζ Ανζέλ, που θέλει να γίνει συγγραφέας.

Μέσα από τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των τριών γυναικών αναδεικνύεται και η δύσκολη επαφή με την ασθένεια του καρκίνου, τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων αλλά και την ισορροπία με τη δουλειά και τη ζωή.





Η ζωή με προετοίμαζε για αυτό τον ρόλο

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο Bazaar ότι για να υποδυθεί αυτό τον χαρακτήρα σκεφτόταν πολύ τη μητέρα της και την περιπέτεια που είχε. Ένιωσε πως θα ήθελε και η μητέρα της να είχε μία ανοιχτή κοινότητα γύρω της στην οποία θα μπορούσε να μιλήσει και να την υποστηρίξει.

Πρόσθεσε πως τα γυρίσματα ήταν έντονα φορτισμένα συναισθηματικά και βγήκε από αυτά «πιο ευγενική» με τον εαυτό της και με τους άλλους. «Θα έλεγα ότι η ζωή με προετοίμαζε για αυτό τον ρόλο περισσότερο από οποιονδήποτε έχω κάνει ή έχω δει», δήλωσε.

Όσον αφορά στην σκηνοθέτρια Άλις Βινοκούρ, η Αντζελίνα Τζολί σχολίασε πως έχει αγγίξει το θέμα της ταινίας με λεπτότητα και έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τη ζωή αντί για τη θλίψη και το τέλος. Παράλληλα, θίγει και ένα ακόμη θέμα που δεν αναφέρεται συχνά, αυτό της σεξουαλικότητας και ελπίζει αυτή η ταινία να ενθαρρύνει όσες κοπέλες βιώνουν κάτι αντίστοιχο αλλά και τους συντρόφους τους να μπορούν να μιλάνε ανοιχτά για το θέμα.

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