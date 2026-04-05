Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

Η εικόνα της 50χρονης σταρ του Χόλιγουντ στην τελευταία εμφάνισή της έκανε πολλούς να μιλούν για σωσία

Η Αντζελίνα Τζολί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

  • Η εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί στην Εβδομάδα Μόδας στη Σανγκάι προκάλεσε θεωρίες συνωμοσίας ότι ήταν σωσίας της, λόγω της διαφορετικής της εικόνας στο βίντεο και τις φωτογραφίες.
  • Ορισμένοι θαυμαστές απέδωσαν την αλλαγή στην εμφάνιση σε κούραση από το ταξίδι ή αλλαγές στο μακιγιάζ, με άλλους να υποστηρίζουν ότι πιθανώς έχει κάνει λίφτινγκ.
  • Η Τζολί έχει μιλήσει ανοιχτά για την προληπτική διπλή μαστεκτομή που υποβλήθηκε και έχει δείξει δημόσια τις ουλές της ως μήνυμα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού.
  • Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ το 2024 μετά από χρόνια νομικών διαδικασιών για την επιμέλεια των παιδιών και την περιουσία.
  • Παρά τις φήμες για ρομαντική σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της Λουί Γκαρέλ, πηγή ανέφερε ότι είναι μόνο φίλοι και η Τζολί παραμένει σινγκλ.
Μία ακραία θεωρία συνωμοσίας για την Αντζελίνα Τζολί γέμισε τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελευταία δημόσια εμφάνιση της 50χρονης ηθοποιού.

Οι φανς της Χολιγουντιανής σταρ θεώρησαν ότι είναι αγνώριστη στο βίντεο και τις φωτογραφίες από την Εβδομάδα Μόδας στη Σανγκάι στα τέλη Μαρτίου. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο ορισμένοι να υποστηρίζουν ότι η γυναίκα που φαίνεται στα βίντεο είναι σωσίας της ηθοποιού και όχι η πραγματική Αντζελίνα Τζολί.

Η Τζολί φωτογραφήθηκε να ποζάρει φορώντας ένα φαρδύ λευκό φόρεμα από μετάξι, με κορδόνι στη μέση και έντονα κόκκινα χείλη. Αν και η Τζολί φαινόταν εκπληκτική με αυτό το κομψό σύνολο, οι διαδικτυακοί «ντετέκτιβ» ήταν πεπεισμένοι ότι δεν ήταν πραγματικά η διάσημη σταρ. «Αυτή δεν είναι η Αντζελίνα!!!!» έγραψε ένας θαυμαστής. «Φαίνεται διαφορετική;» ρώτησε ένας άλλος.

Ωστόσο άλλοι υποστήριξαν ότι ίσως να είναι κουρασμένη από το ταξίδι ή ότι οι θαυμαστές της έχουν συνηθίσει να τη βλέπουν να φοράει πιο σκούρες αποχρώσεις στο μακιγιάζ.«Της πάει πολύ το κλασικό smoky look. Αλλά φυσικά, μιλάμε για την Αντζελίνα, ό,τι κι αν κάνει της πάει τέλεια», ανέφερε ένας χρήστης.

«Είναι το ίδιο πρόσωπο. Δεν είναι κλώνος ή κάτι άλλο. Ίσως ένα νέο λίφτινγκ. Αλλά, για μένα, είναι σίγουρα η Αντζελίνα Τζολί», είπε ένας άλλος. Η Daily Mail επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο της Τζολί για να ζητήσει σχόλιο.

Τι έχει πει η Τζολί για την εμφάνισή της

Η ηθοποιός ήταν πάντα πολύ ανοιχτή σχετικά με την εμφάνισή της, δείχνοντας μάλιστα δημόσια τα σημάδια της μαστεκτομής της πέρυσι στο εξώφυλλο του TIME France.

Για τη φωτογραφία του εξωφύλλου, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε με ένα μαύρο πουλόβερ με βαθύ ντεκολτέ, καλύπτοντας διακριτικά το ένα στήθος της με το χέρι της. Σε μια συνέντευξη, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την προληπτική διπλή μαστεκτομή που υποβλήθηκε πριν από πάνω από μια δεκαετία.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ. Και πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να μοιράζονται τις δικές τους», είπε η Τζολί. Και συνέχισε: «Ήθελα να συμμετάσχω, γνωρίζοντας ότι το TIME France θα μοιραζόταν πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού, την πρόληψη και τη γνώση για τον καρκίνο του μαστού».

Η Τζολί κατέθεσε το 2026 αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της Μπραντ Πιτ, με τον οποίο έχει αποκτήσει έξι παιδιά. Επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές. Για χρόνια οι δύο σταρ βρίσκονταν στα δικαστήρια σε μία σκληρή νομική μάχη για τα κοινά περιουσιακά στοιχεία και την επιμέλεια των παιδιών τους. Η τελική συμφωνία για το διαζύγιο τους ολοκληρώθηκε το 2024.

Πρόσφατα, υπήρξαν εικασίες από τους θαυμαστές ότι η ηθοποιός μπορεί να έχει ρομαντική σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Couture», τον 42χρονο Λουί Γκαρέλ.

Η σταρ και ο 42χρονος Γάλλος ηθοποιός γύρισαν μαζί την δραματική ταινία στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Φεβρουαρίου 2025 στο Παρίσι και είχαν μια καυτή ερωτική σκηνή.

Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε αργότερα στην ιστοσελίδα TMZ ότι «έχουν μοιραστεί μόνο το ψωμί ως φίλοι» και έχουν «κοινούς φίλους» και η Τζολί παραμένει σινγκλ.

