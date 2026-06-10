Η Κέιτι Πέρι εξηγεί στον Τζάστιν Τριντό την διαφορά ανάμεσα στο «cats & rats» και γίνονται viral

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως έκαναν ένα ακόμη βήμα στη σχέση τους αυτή την εβδομάδα, όταν η ποπ σταρ ανέλαβε να του εξηγήσει αναλυτικά τις δύο «πλευρές» του fan club της.

Σε μια συζήτηση που τράβηξε τα βλέμματα και έγινε γρήγορα viral, η Πέρι περιέγραψε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τη δυναμική που επικρατεί ανάμεσα στους αφοσιωμένους υποστηρικτές της και εκείνους που την επικρίνουν, παρουσιάζοντας στον Τριντό τους ιδιαίτερους όρους και τα εσωτερικά αστεία που χρησιμοποιεί το fan base της, τους «Katycats» και τους «Katyrats».

https://www.instagram.com/p/DZXv_RHlIHN/

Η στιγμή πρόσφερε μια πιο ανάλαφρη εικόνα της διάσημης τραγουδίστριας, ενώ παράλληλα έδειξε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την... άτυπη «εκπαίδευση» γύρω από την online fan club της Κέιτι Πέρι

«Ξέρεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια γάτα και έναν αρουραίο; Ένα Katycat και ένα Katyrat», ξεκίνησε η τραγουδίστρια, με τον Τριντό να δείχνει εμφανώς μπερδεμένος και να απαντά: «Γιατί δεν μου το εξηγείς εσύ;».

katy perry educating justin trudeau about her fandom is taking me out? pic.twitter.com/5BgggXNvUe

— kanishk (@kaxishk) June 9, 2026



Καθώς οι δυο τους κατευθύνονταν προς την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στο Tribeca Festival, η Πέρι ανέπτυξε τη θεωρία της: «Ξέρεις πώς το φως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το σκοτάδι; Και ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας; Οι Katyrats είναι λίγο πιο σκανδαλιάρηδες από τις γάτες. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή έχουν καλή σχέση με όλες τις πλευρές του εαυτού τους, είτε είναι η καλή είτε η πιο άτακτη».

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

Οι «Katycats» είναι η τρυφερή ονομασία που χρησιμοποιεί η Πέρι για τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της, ενώ ο όρος «Katyrats» έχει καθιερωθεί διαδικτυακά για να περιγράφει, συχνά με χιουμοριστική διάθεση, τους πιο αυστηρούς επικριτές της.

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

Ο Τριντό, μπαίνοντας στο πνεύμα της συζήτησης, ρώτησε με απόλυτα σοβαρό ύφος: «Τώρα που είμαι Katycat, θα έπρεπε να φιλοδοξώ να γίνω Katyrat;», προκαλώντας γέλια και δίνοντας συνέχεια σε μια ανταλλαγή που γρήγορα έγινε viral στα social media.

Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «Katyrats» φάνηκαν να υπερτερούν αριθμητικά των «Katycats», καθώς το βίντεο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και επικριτικών σχολίων.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την αλληλεπίδραση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό ως «αμήχανη» ή «υπερβολική», ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που στράφηκαν κατά της πολιτικής παρακαταθήκης του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά.

Ένας επικριτής έγραψε πως ο Τριντό «κατέστρεψε τον Καναδά», αναφερόμενος στις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν τη θητεία του. Άλλος χρήστης σχολίασε σκωπτικά: «Πόσα πλήρωσαν ο Τριντό και η Πέρι για να μας βομβαρδίζουν τα social media με την "ιστορία αγάπης" τους;».

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