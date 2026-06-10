Η Κέιτι Πέρι εξηγεί στον Τζάστιν Τριντό την διαφορά ανάμεσα στο «cats & rats» και γίνονται viral

Η διάσημη τραγουδίστρια μύησε τον αγαπημένο της στα «μυστικά» του fan club της

Ανθή Κουρεντζή

Η Κέιτι Πέρι εξηγεί στον Τζάστιν Τριντό την διαφορά ανάμεσα στο «cats & rats» και γίνονται viral

Η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως έκαναν ένα ακόμη βήμα στη σχέση τους αυτή την εβδομάδα, όταν η ποπ σταρ ανέλαβε να του εξηγήσει αναλυτικά τις δύο «πλευρές» του fan club της.

Σε μια συζήτηση που τράβηξε τα βλέμματα και έγινε γρήγορα viral, η Πέρι περιέγραψε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τη δυναμική που επικρατεί ανάμεσα στους αφοσιωμένους υποστηρικτές της και εκείνους που την επικρίνουν, παρουσιάζοντας στον Τριντό τους ιδιαίτερους όρους και τα εσωτερικά αστεία που χρησιμοποιεί το fan base της, τους «Katycats» και τους «Katyrats».

https://www.instagram.com/p/DZXv_RHlIHN/

Η στιγμή πρόσφερε μια πιο ανάλαφρη εικόνα της διάσημης τραγουδίστριας, ενώ παράλληλα έδειξε τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την... άτυπη «εκπαίδευση» γύρω από την online fan club της Κέιτι Πέρι

«Ξέρεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια γάτα και έναν αρουραίο; Ένα Katycat και ένα Katyrat», ξεκίνησε η τραγουδίστρια, με τον Τριντό να δείχνει εμφανώς μπερδεμένος και να απαντά: «Γιατί δεν μου το εξηγείς εσύ;».

Καθώς οι δυο τους κατευθύνονταν προς την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της στο Tribeca Festival, η Πέρι ανέπτυξε τη θεωρία της: «Ξέρεις πώς το φως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το σκοτάδι; Και ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε και τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού μας; Οι Katyrats είναι λίγο πιο σκανδαλιάρηδες από τις γάτες. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή έχουν καλή σχέση με όλες τις πλευρές του εαυτού τους, είτε είναι η καλή είτε η πιο άτακτη».

Justin Trudeau,Katy Perry

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

Οι «Katycats» είναι η τρυφερή ονομασία που χρησιμοποιεί η Πέρι για τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της, ενώ ο όρος «Katyrats» έχει καθιερωθεί διαδικτυακά για να περιγράφει, συχνά με χιουμοριστική διάθεση, τους πιο αυστηρούς επικριτές της.

Justin Trudeau,Katy Perry

Ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι / Πηγή: AP

Ο Τριντό, μπαίνοντας στο πνεύμα της συζήτησης, ρώτησε με απόλυτα σοβαρό ύφος: «Τώρα που είμαι Katycat, θα έπρεπε να φιλοδοξώ να γίνω Katyrat;», προκαλώντας γέλια και δίνοντας συνέχεια σε μια ανταλλαγή που γρήγορα έγινε viral στα social media.

Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι «Katyrats» φάνηκαν να υπερτερούν αριθμητικά των «Katycats», καθώς το βίντεο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και επικριτικών σχολίων.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την αλληλεπίδραση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό ως «αμήχανη» ή «υπερβολική», ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια που στράφηκαν κατά της πολιτικής παρακαταθήκης του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά.

Ένας επικριτής έγραψε πως ο Τριντό «κατέστρεψε τον Καναδά», αναφερόμενος στις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν τη θητεία του. Άλλος χρήστης σχολίασε σκωπτικά: «Πόσα πλήρωσαν ο Τριντό και η Πέρι για να μας βομβαρδίζουν τα social media με την "ιστορία αγάπης" τους;».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ: Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν - «Είσαι αντισημίτης δικτάτορας»

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2026

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

18:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν, Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στον Ασπρόκαμπο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα οφέλη υγείας της ηλιοφάνειας και πόση χρειάζεστε ανά ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ