Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Έκαναν μία κίνηση που δείχνει ότι η σχέση τους είναι σοβαρή

Snapshot Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό σύστησαν τα παιδιά τους, ενισχύοντας τη σοβαρότητα της σχέσης τους πριν την πρώτη επέτειο.

Η Πέρι έχει μία κόρη 5 ετών και ο Τριντό τρία παιδιά από την πρώην σύζυγό του.

Ο Τριντό μετακόμισε σε νέο σπίτι στο Μόντρεαλ, κοντά στο προηγούμενο, που είναι αρκετά μεγάλο για όλα τα παιδιά.

Η Πέρι ζει στην Καλιφόρνια, αλλά το ζευγάρι έχει βρει ρυθμό ώστε να συναντιέται συχνά παρά την απόσταση.

Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και επιβεβαιώθηκε επίσημα τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Snapshot powered by AI

Το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση τους έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του US Weekly, η Κέιτι Πέρι σύστησε την 5χρονη κόρη της, Ντέιζι Ντοβ, στα τρία παιδιά του συντρόφου της λίγο πριν γιορτάσουν την πρώτη επέτειο τους.

Πηγή ανέφερε στο US Weekly την Πέμπτη ότι το ζευγάρι, το οποίο άρχισε να βγαίνει τον Ιούλιο του 2025, έφερε σε επαφή τα παιδιά του, καθώς «και οι δύο θεωρούν σημαντικό να ενώσουν τις οικογένειές τους με προσοχή και με ένα άνετο ρυθμό».

Η τραγουδίστρια έχει αποκτήσει μία κόρη με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ και ο Τριντό έχει δύο γιους, τον 18χρονο Ξαβιέ και τον 12χρονο Αντριέν και μία 17χρονη κόρη την Έλα Γκρέις με την πρώην σύζυγό του, Σοφί Τριντό.

Η ίδια πηγή εξήγησε ότι η Κέιτ Πέρι και ο Τριντό έχουν αποκτήσει μία πολύ σοβαρή σχέση, η οποία έχει αποκτήσει βάθος τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, η πηγή ανέφερε ότι η τραγουδίστρια όταν χώρισε πέρσι δεν περίμενε να ξεκινήσει αμέσως μία νέα σχέση. Ο Τριντό «έπιασε [την Πέρι] εντελώς απροετοίμαστη», εξήγησε η πηγή, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά μπήκε στη ζωή της Πέρι «την κατάλληλη στιγμή».

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε στο US Weekly ότι το νέο σπίτι του Τριντό στο Μόντρεαλ του Καναδά, το οποίο αξίζει 3,1 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται «λίγα τετράγωνα μακριά» από το σπίτι που μοιραζόταν με την πρώην σύζυγό του και είναι «αρκετά μεγάλο» για τα παιδιά του αλλά και το παιδί της τραγουδίστριας.

Παρόλα αυτά η Κέιτ Πέρι συνεχίζει να διαμένει μόνιμα στην Καλιφόρνια. Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η απόσταση «δεν αποτελεί πρόβλημα» για το ζευγάρι καθώς «βρήκαν έναν ρυθμό που τους ταιριάζει και φροντίζουν να βλέπονται όσο πιο συχνά γίνεται».

Οι φήμες για τη σχέση του πρώην πρωθυπουργού με την Κέιτ Πέρι ξεκίνησαν πέρσι όταν εθεάθησαν να απολαμβάνουν ένα ήρεμο δείπνο στο Μόντρεαλ τον περασμένο Ιούλιο. Τον ίδιο μήνα ο Τριντό είχε παρακολουθήσει την συναυλία της Κέιτι Πέρι στον Καναδά.

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον περασμένο Δεκέμβριο όταν η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε στο Instagram προσωπικές φωτογραφίες τους από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία.

Μια πηγή είχε δηλώσει προηγουμένως στην Page Six ότι ο Τριντό «είναι τρελός» για την Πέρι και «πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα». «Ταιριάζουν απόλυτα σε όλα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των παιδιών και της γαλλικής κουζίνας», πρόσθεσε η πηγή.

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