Η ερωτική «φωλιά» του Τζάστιν Τριντό και της Κέιτι Πέρι στο Μόντρεαλ, αξίας $3,1 εκατ.

Την πιο όμορφη περίοδο της σχέσης τους απολαμβάνουν ο Τζάστιν Τριντό και η Κέιτι Πέρι και δεν διστάζουν να δείχνουν τον έρωτά τους δημόσια.

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry / Instagram

Μετά το ταξίδι στην Ιαπωνία και την κοινή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η ποπ σταρ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εθέαθησαν να γευματίζουν στο Leméac, ένα γαλλικό μπιστρό σε μικρή απόσταση από τη νέα πολυτελή κατοικία του Τριντό στο Μόντρεαλ, αξίας 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

California Gurl meets Montreal mansion! Katy Perry gets love nest tour after boyfriend Justin Trudeau snaps up $3.1 million estate https://t.co/Vyclbugzkr — Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 12, 2026

Ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά αγόρασε μια πετρόχτιστη έπαυλη σχεδόν 100 ετών, έκτασης περίπου 461 τ.μ., στην αριστοκρατική περιοχή Outremont του Μόντρεαλ, την οποία φέρεται να έδειξε πρόσφατα στην τραγουδίστρια, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Η παρουσία του ζευγαριού στο Leméac προκάλεσε ενθουσιασμό σε θαυμαστές που επιχείρησαν να φωτογραφηθούν μαζί τους, ωστόσο ο Τριντό φέρεται να αρνήθηκε. Η Κέιτι Πέρι όντας πιο προσιτή υπέγραψε αυτόγραφο για παιδί θαυμάστριας.

Η πολυτελής κατοικία του Τριντό

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η κατοικία αγοράστηκε στα μέσα Ιανουαρίου έναντι 4,26 εκατ. καναδικών δολαρίων και βρίσκεται κοντά στο Mount Royal. Το ακίνητο που είναι υπό ανακαίνιση διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, γραφείο και αίθουσα χορού, ενώ περιβάλλεται από περιφραγμένο κήπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης.

Η αγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω στεγαστικού δανείου από την Bank of Montreal, ενώ οι ετήσιοι φόροι ιδιοκτησίας υπολογίζονται περίπου στις 38.000 καναδικά δολάρια.

Διαβάστε επίσης