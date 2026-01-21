Katy Perry και Justin Trudeau μαζί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός

Η τραγουδίστρια συνόδευσε τον σύντροφό της και πρώην πρωθυπουργό του Καναδά για την ομιλία του στο Global Soft Power Summit, που διοργανώθηκε από την Brand Finance 

Ο Justin Trudeau και η Katy Perry στην Ιαπωνία 

Instagram
Η Katy Perry και ο Justin Trudeau εμφανίστηκαν μαζί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Η 41χρονη τραγουδίστρια συνόδευσε τον πρώην Καναδό Πρωθυπουργό και σύντροφό της την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, για την ομιλία του σχετικά με τη σημασία της «ήπιας ισχύος» στο Global Soft Power Summit, που διοργανώθηκε από την Brand Finance στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το ζευγάρι χαμογελούσε κρατώντας τα χέρια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ η Perry παρακολούθησε την ομιλία του Trudeau από την πρώτη σειρά. «Τα 80 χρόνια σταθερότητας και ευημερίας που είδε ο κόσμος μετά το τέλος των φρικαλεοτήτων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τελείωσαν», δήλωσε ο Trudeau, σύμφωνα με το CBC. «Η εποχή αυτή έχει τελειώσει», πρόσθεσε. «Βρισκόμαστε τώρα σε μια περίοδο μετάβασης, δημιουργώντας τον νέο κόσμο στον οποίο ζούμε».

Ο Trudeau εξήγησε πώς ορισμένοι ηγέτες σήμερα χρησιμοποιούν μορφές «σκληρής ισχύος» και προέτρεψε σε αντίθετες προσεγγίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των εθνών είναι πιο παραγωγική για τον κόσμο συνολικά.

Στην ομιλία του, ο Trudeau έκανε και μια πιο προσωπική αναφορά σε ένα πρόσφατο «ραντεβού με μια Αμερικανίδα κοπέλα σε ένα rooftop bar στο Μόντρεαλ», σημειώνοντας ότι «παρήγγειλε ένα Jack and Coke». Ο πολιτικός συνέχισε λέγοντας ότι «ο σερβιτόρος την ενημέρωσε ευγενικά ότι δεν υπήρχε άλλο αμερικανικό αλκοόλ, όχι μόνο σε εκείνο το μπαρ αλλά οπουδήποτε στο Μόντρεαλ και πιθανώς σε όλη τη χώρα».

Ο Trudeau τόνισε ότι η κατάσταση αποτελεί «ένα παράδειγμα Καναδών που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, ένα παράδειγμα ήπιας ισχύος, το να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον σε στιγμές πίεσης και άγχους».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Perry μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της — μεταξύ αυτών και δύο με τον Trudeau σε παραθαλάσσια διακοπές. Σε μία από τις φωτογραφίες, εκείνος φαίνεται να χαμογελάει ενώ κολυμπάει στον ωκεανό, ενώ σε άλλη η τραγουδίστρια του «Wide Awake» τον φιλάει στο μάγουλο.

Οι φήμες για το ειδύλλιο του ζευγαριού ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, και έκτοτε έχουν δημοσιοποιηθεί αρκετές κοινές εμφανίσεις τους.

